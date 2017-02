Трудовак, кашик, герой

Пенчо бре 14 Февруари 2017 20:38 Не бива да се пише за неща, които не се познават. Знам, че Non facile et raro senex sententiam sam mutant, но не бива. Това беше робовладелска система в средата на 20 век. Хранене, срещу работа. Безплатно! За т.н "извращения" да не говорим. Бях преподавател известно време в шофьорска школа и след това ми се обажда в едно поделение едно от момчетата, на което съм бил преподавател и ми казва, че спи навън (беше пролет). Каза, че старите кокали ги карали да правят лицеви опори на счупени стъкла и ми припомни, как хубаво съм им говорил, в часа, по който съм им казвал за "Шофьорската етика". Един съвойник, който беше помощник на политическия офицер ми показа показания на войниче, при което двама стари кокали упражнили над него акт на "свръххулиганство", според разследващия, като единия го чукал отзад, докато момчето задоволявало другия отпред. Всички съдени и с предстоящи присъди бяха в тази войска. Известно време с мен беше и племенникът на любимата дъвка на Джимо, поручик Списаревски. Казваше се също Димитър, беше завършил "Математика", но не искаше да работи в Изчислителния център, а предпочиташе да е общ работник. Скоро го откомандироваха. Поне него да попита Джимо, щом са почти роднини! Ей, с тия Строителни войски!Не бива да се пише за неща, които не се познават. Знам, че Non facile et raro senex sententiam sam mutant, но не бива. Това беше робовладелска система в средата на 20 век. Хранене, срещу работа. Безплатно! За т.н "извращения" да не говорим. Бях преподавател известно време в шофьорска школа и след това ми се обажда в едно поделение едно от момчетата, на което съм бил преподавател и ми казва, че спи навън (беше пролет). Каза, че старите кокали ги карали да правят лицеви опори на счупени стъкла и ми припомни, как хубаво съм им говорил, в часа, по който съм им казвал за "Шофьорската етика". Един съвойник, който беше помощник на политическия офицер ми показа показания на войниче, при което двама стари кокали упражнили над него акт на "свръххулиганство", според разследващия, като единия го чукал отзад, докато момчето задоволявало другия отпред. Всички съдени и с предстоящи присъди бяха в тази войска. Известно време с мен беше и племенникът на любимата дъвка на Джимо, поручик Списаревски. Казваше се също Димитър, беше завършил "Математика", но не искаше да работи в Изчислителния център, а предпочиташе да е общ работник. Скоро го откомандироваха. Поне него да попита Джимо, щом са почти роднини!