Арт лупа

Владимир Левчев



ще има утре вечер в рамките на проявата "Поет на месеца" на Столичната библиотека, съобщи организаторът на проявата Петър Чухов. От 18:30 ч. той ще бъде представен като поет на месеца в Литературния клуб на библиотеката от Михаил Неделчев и Иван Ланджев. Авторът ще чете от книгите си "Любов на площада" и "Някой ден", както и нови стихове, а между думите ще звучи електронната музика на Боян Левчев. Входът е свободен.







След дълго отсъствие от музикалната сцена







Селена Гомес обяви, че е готова с нов хит - It Ain't Me. Според феновете й това е песента, с която тя официално заравя томахавката с бившия си Джъстин Бийбър и продължава напред. It Ain't Me ще бъде официално пусната утре, а в "Инстаграм" профила на звездата може да се чуе кратък откъс. Парчето, което се очертава да е следващият голям хит на певицата, най-вероятно ще стане част от третия й студиен албум.