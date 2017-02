Вятърни турбини може да има на всяка улична лампа във Великобритания Уличната лампа е идеално място за малки турбини. А дали така мислят еколозите?



От Own Energy искат да поставят малки турбини със специална система за събиране на енергия от вятъра на уличните лампи във Великобритания. И всички те да са включени директно в електрическата мрежа. С всяка лампа ще се намали количеството въглероден диоксид, който се отделя в атмосферата.



С този проект първоначално ще се създадат 25 нови работни места през следващите 12 месеца, а до три години този брой ще се увеличи до 300. Изпълнителният директор на Own Energy Дейвид Гордън заяви, че във Великобритания има около 10 милиони улични лампи и 20% от тях са подходящи за поставяне вятърни турбини, което означава, че това е мащабен бизнес с голям потенциал.



