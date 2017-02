Адел триумфира на "Грами" за сметка на Бионсе Организацията на сцената ядоса Джеймс Хетфийлд от "Металика" Анита Димитрова снимка: ЕПА/БГНЕС "Металика" и Лейди Гага позират на церемонията. Певицата отново показа разкрепостено облекло.



За почетния трофей в тази важна категория се състезаваха и албумът на Бионсе Lemonade, Views на канадския рапър Дрейк, Purpose на сънародника му Джъстин Бийбър и кънтри певицата от САЩ Стърджил Симпсън с A Sailor's Guide to Earth. Като получаваше наградата, Адел изрази признателност към Бионсе, която въпреки многобройните си номинации (9) остана само с две награди в по-второстепенни категории. Тя нарече Lemonade "монументален и прекрасен". Експертите предвиждаха, че наградата ще грабне именно Бионсе. Обаче Адел триумфира във всичките 5 категории, в които бе номинирана, включително "Запис на годината", "Песен на годината" (Hello), "Най-добър поп албум" и "Най-добро солово поп изпълнение".



Сред многобройните "Грами", връчвани ежегодно в близо 100 категории, заслужава да се отбележи и посмъртното награждаване на Дейвид Боуи. Британският изпълнител получи "Грами" за "Най-добър алтернативен албум" за последния си диск Blackstar, издаден едва няколко дни преди кончината му през януари м.г. В тази категория наградата си оспорваха още "Рейдиохед", Иги Поп, Пи Джей Харви и "Бон Ивер". Покойният Боуи получи и номинация за "Най-добро рок изпълнение" за композицията си Blackstar.



Най-добър рок албум стана дискът на американската група Cage the Elephant под името Tell Me I'm Pretty, а за "най-добро метъл изпълнение" бяха отличени ветераните "Мегадет" с Dystopia. Тяхното награждаване беляза едното от двете недоразумения на вечерта, които здраво ядосаха Джеймс Хетфийлд от "Металика". Докато Дейв Мъстейн и групата му излизаха на сцената, за да получат отличието, по погрешка в залата зазвуча известната песен на "Металика" Master of Puppets. Отношенията им с Мъстейн, който бе в първия състав на "Металика", но бе изгонен, традиционно са обтегнати - въпреки опитите в последните години да се сдобрят и дори излизането им на една сцена в София (заедно още със "Слейър" и "Антракс" през 2010 г.).



Технически проблеми и грешки съпътстваха дългоочаквания дует между "Металика" и поп звездата Лейди Гага. Въпреки че обект на изпълнението беше тяхна авторска песен - Moth Into Flame от албума Hardwired...To Self-Destruct, "Металика" изобщо не бяха представени от водещия, който обяви само излизането на сцената на Лейди Гага. В началото на песента пък микрофонът на Джеймс Хетфийлд отказа и легендарният фронтмен трябваше да пее на един микрофон с Гага. Гневът на Хетфийлд от техническия гаф пролича както във вокалното му представяне, така и в поведението му след края на изпълнението, когато той моментално слезе от сцената и демонстративно захвърли китарата си.



59-ата ежегодна церемония за връчване на "Грами" се разделя на две части, като наградите и големият концерт с участието на множество звездни изпълнители са в "Стейпълс център", а по-рано в разположения наблизо театър "Майкрософт" е церемонията по връчването на второстепенните и техническите категории. Броят им периодично се променя и тази година той е 84. Призовете са сред най-престижните награди в света на съвременната музикална индустрия. Първата церемония се състоя през 1959 г.



Въпреки че имаше най-много номинации - 9, Бионсе остана с две "грамофончета" - за най-добър видеоклип (Formation) и най-добър албум в жанра urban contemporary. снимка: ЕПА/БГНЕС Въпреки че имаше най-много номинации - 9, Бионсе остана с две "грамофончета" - за най-добър видеоклип (Formation) и най-добър албум в жанра urban contemporary.



снимка: ЕПА/БГНЕС Адел запълни пищната си пазва с награди - общо 5 на брой. 40 Дискът на Адел "25" бе признат за "Албум на годината" на наградите "Грами". Те бяха раздадени за 59-и път в Лос Анджелис, а британската певица стана големият победител на вечерта с общо пет "грамофончета".За почетния трофей в тази важна категория се състезаваха и албумът на Бионсе Lemonade, Views на канадския рапър Дрейк, Purpose на сънародника му Джъстин Бийбър и кънтри певицата от САЩ Стърджил Симпсън с A Sailor's Guide to Earth. Като получаваше наградата, Адел изрази признателност към Бионсе, която въпреки многобройните си номинации (9) остана само с две награди в по-второстепенни категории. Тя нарече Lemonade "монументален и прекрасен". Експертите предвиждаха, че наградата ще грабне именно Бионсе. Обаче Адел триумфира във всичките 5 категории, в които бе номинирана, включително "Запис на годината", "Песен на годината" (Hello), "Най-добър поп албум" и "Най-добро солово поп изпълнение".Сред многобройните "Грами", връчвани ежегодно в близо 100 категории, заслужава да се отбележи и посмъртното награждаване на Дейвид Боуи. Британският изпълнител получи "Грами" за "Най-добър алтернативен албум" за последния си диск Blackstar, издаден едва няколко дни преди кончината му през януари м.г. В тази категория наградата си оспорваха още "Рейдиохед", Иги Поп, Пи Джей Харви и "Бон Ивер". Покойният Боуи получи и номинация за "Най-добро рок изпълнение" за композицията си Blackstar.Най-добър рок албум стана дискът на американската група Cage the Elephant под името Tell Me I'm Pretty, а за "най-добро метъл изпълнение" бяха отличени ветераните "Мегадет" с Dystopia. Тяхното награждаване беляза едното от двете недоразумения на вечерта, които здраво ядосаха Джеймс Хетфийлд от "Металика". Докато Дейв Мъстейн и групата му излизаха на сцената, за да получат отличието, по погрешка в залата зазвуча известната песен на "Металика" Master of Puppets. Отношенията им с Мъстейн, който бе в първия състав на "Металика", но бе изгонен, традиционно са обтегнати - въпреки опитите в последните години да се сдобрят и дори излизането им на една сцена в София (заедно още със "Слейър" и "Антракс" през 2010 г.).Технически проблеми и грешки съпътстваха дългоочаквания дует между "Металика" и поп звездата Лейди Гага. Въпреки че обект на изпълнението беше тяхна авторска песен - Moth Into Flame от албума Hardwired...To Self-Destruct, "Металика" изобщо не бяха представени от водещия, който обяви само излизането на сцената на Лейди Гага. В началото на песента пък микрофонът на Джеймс Хетфийлд отказа и легендарният фронтмен трябваше да пее на един микрофон с Гага. Гневът на Хетфийлд от техническия гаф пролича както във вокалното му представяне, така и в поведението му след края на изпълнението, когато той моментално слезе от сцената и демонстративно захвърли китарата си.59-ата ежегодна церемония за връчване на "Грами" се разделя на две части, като наградите и големият концерт с участието на множество звездни изпълнители са в "Стейпълс център", а по-рано в разположения наблизо театър "Майкрософт" е церемонията по връчването на второстепенните и техническите категории. Броят им периодично се променя и тази година той е 84. Призовете са сред най-престижните награди в света на съвременната музикална индустрия. Първата церемония се състоя през 1959 г.