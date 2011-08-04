НАКРАТКО

Хандбал



11-и кръг (мъже): "Локо" (ГО) - "Спартак" (Вн) 26:27 (12:15), "Фрегата" - "Локо" (Вн) 21:43 (10:20), "Пирин" (ГД) - Добруджа 27:30 (10:14), НСА - "Осъм" 28:24 (17:17), "Чардафон" - "Левски" (Левски) 34:26 (16:10); отложен от 10-и кръг: НСА - "Добруджа" 22:33 (10:18).



7-и кръг (жени): "Етър'64" - "Ники спорт" 31:20(15:11), "Свиленград" - "Поморие" 25:21(15:13), "Бъки" (Гб) - "Шумен" 33:24 (17:9); отложен от 6-и кръг: "Ники спорт" - "Бъки" 19:36 (7:17).







Жребий



за турнира за Купата на България по баскетбол мъже, който ще е в Пловдив от 16 до 19 февруари: 1. "ЛУКойл Академик" - "Ямбол", 2. "Академик" (Пд) - "Спартак" (Пл), 3. "Берое" - "Черно море", 4. "Рилски спортист" - "Балкан". На полуфиналите ще играят 1-4 и 2-3.







"Фенербахче"



приотстъпи 18-годишния Йордан Минчев в сръбския "Вършац". До момента Минчев влезе в изигра два мача за "фенерите" в Евролигата, записвайки общо 16 минути срещу "Баскония" и Цървена звезда.







НБА



"Сакраменто" - "Ню Орлийнс" 105:99, "Торонто" - "Детройт" 101:102, "Минесота" - "Чикаго" 117:89, "Ню Йорк" - "Сан Антонио" 94:90.