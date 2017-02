ДАНС си търси IT специалисти За първи път агенцията обяви открити конкурси за набиране на служители Панайот Aнгарев СНИМКА: БГНЕС IT специалистите вече са на мода и в ДАНС.



За да си подадат документите обаче, кандидатите трябва да отговарят на редица изисквания. Едно от най-важните е да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса. Те трябва да имат българско гражданство, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията или да не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер. Също така не трябва да са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена длъжност, да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление и да нямат наложено дисциплинарно наказание "уволнение". Към специфичните изисквания освен възрастта се изисква да са клинично здрави, да нямат психически заболявания, да не използват наркотици, да не осъществяват дейност против националната сигурност или срещу обществения ред.



Всеки един от одобрените кандидати ще трябва да се яви на изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения. Част от кандидатите ще се явят на изпит по "Приложна математика", "Програмиране на c/c++, C#,Java" и "Приложна криптография". Други пък трябва да се явят на изпит по "Операционни системи", "Компютърни мрежи и технологии" и "Мрежова и компютърна сигурност". Засега не е ясно колко кандидати са пожелали да работят в ДАНС, тъй като компютърните специалисти в момента са най-търсените служители. Срокът за подаване на документите изтекъл на 20 януари.



Нуждата от IT специалисти в ДАНС се засили, след като през последните 3-4 години бяха инвестирани милиони за закупуване на нов софтуер и оборудване за изграждане на Център за резервационни данни на пътниците.







CV







За кандидатстване в ДАНС трябва и специална автобиография, която може да се изтегли от сайта на агенцията. Тя е изключително подробна и прилича на проучване за достъп до класифицирана информация. Освен подробности къде и как си роден, какво си завършил, номер на дипломата, владеене на език, какво си работил, трябва да се напише името на родителите, къде живеят и какво са завършили. Същото се отнася и за брат, сестра, съпруг или съпруга.







