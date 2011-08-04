Футболна седмица

Събота



Диема спорт 2



14.30 "Арсенал" - "Хъл Сити"



17.00 "Лийдс" - "Кардиф"



19.30 "Ливърпул" - "Тотнъм"



Диема спорт



18.00 "Гингам" - "Олимпик" (Лион)



21.00 "Монако" - "Метц"



Нова спорт



19.30 "Уулвърхемптън" - "Нюкасъл"



Евроспорт 2



16.30 "Инголщад" - "Байерн"



19.30 "Шалке 04" - "Херта"



Sport+



17.15 "Алавес" - "Барселона"



21.45 "Осасуна" - "Реал" (М)



Mtel Sport



20.45 "Фейенорд" - "Грьонинген"







Неделя



Диема спорт 2



15.00 "Монтана" - "Лудогорец"



18.00 "Сент Етиен" - "Лориен"



Диема спорт



15.30 "Бърнли" - "Челси"



18.00 "Суонзи" - "Лестър"



22.00 "Нант" - "Олимпик" (Марсилия)



Нова спорт



16.00 "Рен" - "Ница"



РИНГ.БГ



13.30 "Кротоне" - "Рома"



16.00 "Интер" - "Емполи"



21.45 "Каляри" - "Ювентус"



Евроспорт 2



16.30 "Волфсбург" - "Хофенхайм"



18.30 "Фрайбург" - "Кьолн"



F+



13.00 "Виляреал" - "Малага"



19.30 "Лас Палмас" - "Севиля"



21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Селта"



Mtel Sport



15.30 "Аякс" - "Спарта" (Ротердам)



17.45 ПСВ "Айндховен" - "Утрехт"







Понеделник



Евроспорт 2



21.15 "Хановер" - "Бохум"



РИНГ.БГ



21.45 "Лацио" - "Милан"



Диема спорт 2



22.00 "Борнемут" - "Манчестър С"







Вторник



bTV Action



21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Пари Сен Жермен" - "Барселона"



РИНГ.БГ



21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Бенфика" - "Борусия" (Д)







Сряда



bTV Action



21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Байерн" - "Арсенал"



РИНГ.БГ



21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Реал" (М) - "Наполи"







Четвъртък



БНТ1



20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Лудогорец" - ФК "Копенхаген"



БНТ HD



22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Манчестър Юн" - "Сент Етиен"



bTV Action



20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Гент" - "Тотнъм"



22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Виляреал" - "Рома"



РИНГ.БГ



20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Борусия" (Мьонх) - "Фиорентина"



22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Атлетик" (Билбао) - АПОЕЛ







Петък



Диема спорт 2



17.30 "Дунав" - "Берое"



Диема спорт



21.45 "Бастия" - "Монако"



Евроспорт 2



21.30 "Аугсбург" - "Байер"



РИНГ.БГ



21.45 "Ювентус" - "Палермо"