Футболна седмица

Събота
Диема спорт 2
14.30 "Арсенал" - "Хъл Сити"
17.00 "Лийдс" - "Кардиф"
19.30 "Ливърпул" - "Тотнъм"
Диема спорт
18.00 "Гингам" - "Олимпик" (Лион)
21.00 "Монако" - "Метц"
Нова спорт
19.30 "Уулвърхемптън" - "Нюкасъл"
Евроспорт 2
16.30 "Инголщад" - "Байерн"
19.30 "Шалке 04" - "Херта"
Sport+
17.15 "Алавес" - "Барселона"
21.45 "Осасуна" - "Реал" (М)
Mtel Sport
20.45 "Фейенорд" - "Грьонинген"
Неделя
Диема спорт 2
15.00 "Монтана" - "Лудогорец"
18.00 "Сент Етиен" - "Лориен"
Диема спорт
15.30 "Бърнли" - "Челси"
18.00 "Суонзи" - "Лестър"
22.00 "Нант" - "Олимпик" (Марсилия)
Нова спорт
16.00 "Рен" - "Ница"
РИНГ.БГ
13.30 "Кротоне" - "Рома"
16.00 "Интер" - "Емполи"
21.45 "Каляри" - "Ювентус"
Евроспорт 2
16.30 "Волфсбург" - "Хофенхайм"
18.30 "Фрайбург" - "Кьолн"
F+
13.00 "Виляреал" - "Малага"
19.30 "Лас Палмас" - "Севиля"
21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Селта"
Mtel Sport
15.30 "Аякс" - "Спарта" (Ротердам)
17.45 ПСВ "Айндховен" - "Утрехт"
Понеделник
Евроспорт 2
21.15 "Хановер" - "Бохум"
РИНГ.БГ
21.45 "Лацио" - "Милан"
Диема спорт 2
22.00 "Борнемут" - "Манчестър С"
Вторник
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Пари Сен Жермен" - "Барселона"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Бенфика" - "Борусия" (Д)
Сряда
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Байерн" - "Арсенал"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Реал" (М) - "Наполи"
Четвъртък
БНТ1
20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Лудогорец" - ФК "Копенхаген"
БНТ HD
22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Манчестър Юн" - "Сент Етиен"
bTV Action
20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Гент" - "Тотнъм"
22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Виляреал" - "Рома"
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Борусия" (Мьонх) - "Фиорентина"
22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Атлетик" (Билбао) - АПОЕЛ
Петък
Диема спорт 2
17.30 "Дунав" - "Берое"
Диема спорт
21.45 "Бастия" - "Монако"
Евроспорт 2
21.30 "Аугсбург" - "Байер"
РИНГ.БГ
21.45 "Ювентус" - "Палермо"
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