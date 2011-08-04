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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт 2

14.30 "Арсенал" - "Хъл Сити"

17.00 "Лийдс" - "Кардиф"

19.30 "Ливърпул" - "Тотнъм"

Диема спорт

18.00 "Гингам" - "Олимпик" (Лион)

21.00 "Монако" - "Метц"

Нова спорт

19.30 "Уулвърхемптън" - "Нюкасъл"

Евроспорт 2

16.30 "Инголщад" - "Байерн"

19.30 "Шалке 04" - "Херта"

Sport+

17.15 "Алавес" - "Барселона"

21.45 "Осасуна" - "Реал" (М)

Mtel Sport

20.45 "Фейенорд" - "Грьонинген"



Неделя

Диема спорт 2

15.00 "Монтана" - "Лудогорец"

18.00 "Сент Етиен" - "Лориен"

Диема спорт

15.30 "Бърнли" - "Челси"

18.00 "Суонзи" - "Лестър"

22.00 "Нант" - "Олимпик" (Марсилия)

Нова спорт

16.00 "Рен" - "Ница"

РИНГ.БГ

13.30 "Кротоне" - "Рома"

16.00 "Интер" - "Емполи"

21.45 "Каляри" - "Ювентус"

Евроспорт 2

16.30 "Волфсбург" - "Хофенхайм"

18.30 "Фрайбург" - "Кьолн"

F+

13.00 "Виляреал" - "Малага"

19.30 "Лас Палмас" - "Севиля"

21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Селта"

Mtel Sport

15.30 "Аякс" - "Спарта" (Ротердам)

17.45 ПСВ "Айндховен" - "Утрехт"



Понеделник

Евроспорт 2

21.15 "Хановер" - "Бохум"

РИНГ.БГ

21.45 "Лацио" - "Милан"

Диема спорт 2

22.00 "Борнемут" - "Манчестър С"



Вторник

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Пари Сен Жермен" - "Барселона"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Бенфика" - "Борусия" (Д)



Сряда

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Байерн" - "Арсенал"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Реал" (М) - "Наполи"



Четвъртък

БНТ1

20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Лудогорец" - ФК "Копенхаген"

БНТ HD

22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Манчестър Юн" - "Сент Етиен"

bTV Action

20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Гент" - "Тотнъм"

22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Виляреал" - "Рома"

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Борусия" (Мьонх) - "Фиорентина"

22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Атлетик" (Билбао) - АПОЕЛ



Петък

Диема спорт 2

17.30 "Дунав" - "Берое"

Диема спорт

21.45 "Бастия" - "Монако"

Евроспорт 2

21.30 "Аугсбург" - "Байер"

РИНГ.БГ

21.45 "Ювентус" - "Палермо"
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