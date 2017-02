Кино

Синема сити Парадайз

Великата стена 3D 4DX: 19:10, 21:20, Lego Филмът: Батман 3D 4DX: 12:40 (днес и утре), 14:50, 17:00, 3D: 13:40, 18:00, 20:10, 22:20, 2D: 11:30 (днес и утре), 15:50, 19:00, 21:10, Ела, изпей!, 3D: 12:50 (днес и утре), 2D: 11:10 (днес и утре), 17:40, Петдесет нюанса по-тъмно, 11:50 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 13:30, 14:20, 15:00, 16:00, 16:50, 17:30, 18:30, 19:20, 20:00, 21:00, 21:50, 22:40, Смелата Ваяна, 11:50 (днес и утре), Assassin's Creed: 14:10, Заразно зло: Финалът, 18:45, 21:10, Великата стена, 11:40 (днес и утре), 13:50, 15:00, 16:00, 16:30, 17:10, 18:10, 19:30, 20:20, 21:50, 22:30, Трите Хикса: Отново в играта, 13:00, 15:10, 17:20, 19:40, 22:00, Пасажери, 20:30, Ла Ла Ленд, 13:50, 16:20, 19:00, Паднали ангели, 22:20, Балерина, 11:40 (днес и утре), 13:20, 15:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (днес и утре), 13:00, 14:50, 16:40, 18:40, На парчета, 13:00, 14:50, 16:40, Воевода, 11:40 (днес и утре), 16:30, 19:50, Кучешки живот, 12:20 (днес и утре), 14:30, 16:40, 18:50, 20:50



Синема сити

Rogue One: История от Междузвездни войни, 18:45, 3D дублиран, 12:20 (днес и утре), Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 13:30, 14:20, 15:00, 16:00, 16:50, 17:30, 18:30, 19:20, 20:00, 21:00, 21:50, 22:40, Смелата Ваяна, 11:30 (днес и утре), Assassin's Creed, 14:10, Заразно зло: Финалът, 16:30, 21:30, Великата стена, 13:50, 15:00, 16:00, 17:10, 18:10, 19:30, 20:20, 21:45, 22:30, Трите Хикса: Отново в играта, 15:30, 17:40, 19:50, 22:10, Пасажери, 20:40, Ла Ла Ленд, 16:20, 20:50, Паднали ангели, 12:10 (днес и утре), 17:20, Lego Филмът: Батман 3D: 13:10, 17:30, 22:00, 2D: 11:00 (утре и неделя), 15:20, 19:40, Ела, изпей!, 11:50 (днес и утре), 14:00, 16:10, Балерина, 11:40 (днес и утре), 13:30, 15:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:10 (днес и утре), 13:00, 14:50, 16:40, 18:40, На парчета, 19:15, 21:40, Воевода, 13:00, 18:20, 21:20, Кучешки живот, 12:00 (днес и утре), 14:10, 19:10



IMAX

Великата стена, 21:10, Lego Филмът: Батман, 12:15 (днес и утре), 14:30, 16:45, 19:00



Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50



И още: Lego Филмът: Батман, 11:15, 13:30, 15:50, 18:00, 20:15, Великата стена, 3D: 12:45, 14:00, 15:10, 16:20, 17:30, 18:40, 19:50, 21:00, 22:15, Ела, изпей!, 12:15, Заразно зло: Финалът, 19:00, 21:15, Кучешки живот, 11:40, 14:15, 16:30, На парчета, 22:30, Петдесет нюанса по тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, 13:15, 15:45, 18:15, 20:45, Трите Хикса: Отново в играта, 14:40, 16:50, 19:15, 21:30,

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00



Арена The Mall

Assassin's Creed, 12:20, Lego Филмът: Батман, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, Великата стена, 12:40, 14:00, 15:10, 16:20, 17:20, 18:40, 19:40, 21:00, 22:00, Воевода, 20:10, Ела, изпей!, 13:40, 16:00, Заразно зло: Финалът, 14:50, 19:50, 22:15, На парчета, 20:20, 22:40, Пасажери, 17:10, Петдесет нюанса по тъмно, 11:45, 12:30, 14:15, 15:00, 16:45, 17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 21:45, 22:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, Те живеят в нощта, 14:40, 17:45, Трите Хикса: Отново в играта, 11:50, 14:10, 16:30, 19:00, 21:15, Тролчета, 12:00

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00







Арена Запад

Ла Ла Ленд, 21:30, Lego Филмът: Батман, 11:00, 12:00, 13:15, 14:20, 15:30, 16:40, 17:45, 19:00, 20:10, 21:15, Великата стена, 12:10, 13:30, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:10, 21:30, 22:20, Воевода, 11:50 (днес и утре), 14:30 (днес и утре), 17:15, 19:50, Ела, изпей!, 11:20 (днес и утре), 11:50, 14:00, Заразно зло: Финалът, 14:10, 16:30, 18:45, 21:00, Кучешки живот, 12:20 (днес и утре), 14:45, 17:00, 19:20, На парчета, 20:30, 22:30, Пасажери, 13:45, 16:15, 18:40, 21:10, Петдесет нюанса по-тъмно, 11:45, 13:20, 14:15, 15:50, 16:45, 18:20, 19:15, 20:50, 21:45, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:00 (днес и утре), 14:10, 16:10, 18:30, Те живеят в нощта, 16:20, 19:00, 21:40, Трите Хикса: Отново в играта, 13:30 (днес и утре), 14:40, 16:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:40, 22:00

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00



Арена Младост

Assassin's Creed, 13:45, 21:00, Ла Ла Ленд, 14:20, 22:15, Lego Филмът: Батман, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:00, 20:10, 22:20, 11:00 (днес), 11:40, 13:15, 15:30, 17:45, 20:10, 22:20, Великата стена IMAX 3D: 21:15, 3D: 12:15, 13:40, 14:40, 16:00, 17:00, 18:10, 19:30, 20:30, 22:00, Воевода, 17:10, 19:45, Ела, изпей! 2D: 14:30, 3D: 11:20, Заразно зло: Финалът, 13:15 (днес и утре), 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, Косвена красота, 20:20, Кучешки живот, 11:30 (днес и утре), 14:00, 16:30, 18:45, На парчета, 16:45, 19:10, 21:30, Пасажери, Петдесет нюанса по-тъмно, 11:45, 13:20, 14:15, 15:50, 16:45, 18:20, 19:15, 20:50, 21:45, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:50 (днес и утре), 13:50, 15:50, 18:20, Те живеят в нощта, 21:10, Трите Хикса: Отново в играта, 13:00 (днес и утре), 14:00, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 22:00,

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00



Дом на киното

Премиери: Това е само краят на света, сряда 21:10, четвъртък 16:15, Хулиета, днес, 18:00, утре, 20:00, сряда 15:30, четвъртък 18:10, Пеещите обувки, днес 15:00, вторник 17:00, Сент Амур, утре 15:00, вторник 15:00,

София филм фест за учащи: Прегръдката на змията, понеделник 18:30

И още: Ла Ла Ленд, вторник 20:00, четвъртък 14:00, Анклав, вторник 13:15, Балерина, утре 11:00, Воевода, понеделник 13:00, Каръци, понеделник, 21:05, Кучешки живот, днес 12:45, утре 12:50, сряда 13:30, Любов, днес 20:00, Мълчание, утре 17:00, понеделник 15:30, Отвъд скока, сряда 17:45, Слава, днес 20:35, Снежната кралица 3: Огън и лед 3D, днес 11:00, Срещи на сляпо, четвъртък 20:00



Филмотечно кино Одеон

днес: 10.30 Балерина, 12.00 Кучешки живот, 13.45 Ла Ла Ленд, 16.00 Мълчание, 18.45 Хулиета, неделя: 11.00 Кучешки живот, 13.00 Мълчание, 16.00 ла Ла Ленд, 18.30 Пеещите обувки, 21.00 Хулиета, понеделник: 12.30 Иван Андонов: На малкия остров, 14.15 Флорънс, 16.15 Воевода, 18.45 Документална премиера: Поне за миг да полетя. На Иван Андонов с обич, 20.00 Пеещите обувк, вторник: 12.45 Иван Анданов: Анкета, 14.15 Патерсън, 16.30 Хулиета, 18.15 Мълчание, 21.00 Това е само краят на света, сряда: 12.00 Иван Андонов: По тротоара, 13.30 Флорънс, 15.30 Мълчание, 18.30 Това е само краят на света, 20.15 Ла Ла Ленд, четвъртък: 12.30 Иван Андонов: Отклонение - 1967, 14.00 Ла Ла Ленд, 16.15 Патерсън, 21.00 Това е само краят на света

В Пловдив

Синема сити

Петдесет нюанса по-тъмно, 11:30 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:40, Смелата Ваяна, 11:40 (днес и утре), Заразно зло: Финалът,19:45, Великата стена, 11:30 (днес и утре), 13:50, 14:50, 16:00, 17:10, 18:10, 20:15, 22:20, Трите Хикса: Отново в играта, 12:40 (днес и утре), 15:20, 17:30, 19:20, 21:40, Пасажери, 22:00, Ла Ла Ленд, 14:00, Паднали ангели, 21:00, Ела, изпей!, 11:20 (днес и утре), 14:10, 16:20, Балерина, 12:30 (днес и утре), 14:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:50 (днес и утре), 13:40, 15:50, 17:50, На парчета, 19:50, 22:10, Воевода, 16:30, 19:00, 21:30, Кучешки живот, 13:00, 16:50, 18:50, Lego Филмът: Батман, 3D: 11:00 (днес и утре) , 13:10, 19:40, 21:50, 2D: 15:30, 17:40, 18:30, 20: 30



Арена мол Марково тепе

Lego Филмът: Батман, 11:00, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:00, 20:10, Великата стена IMAX 3D: 21:15, 3D: 12:20, 14:40, 17:00, 19:15, Заразно зло: Финалът, 19:30, 22:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:45, 22:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00, 13:00, Трите Хикса: Отново в играта, 15:00, 17:15, 21:30, 22:20,

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00



Във Варна

Арена Гранд мол

Assassin's Creed, 13:00, Ла Ла Ленд, 19:00 (до утре), Lego Филмът: Батман, IMAX 3D: 12:15, 14:30, 16:45, 19:001, 3D: 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, Великата стена, IMAX 3D: 21:15, 3D: 13:30, 15:45, 18:00, 20:20, 22:30, Ела, изпей!, 11:45, 14:00, Заразно зло: Финалът, 16:00, 18:20, 20:45, Защо точно той?, 16:15, Косвена красота, 19:00, Павароти и приятели, сряда 19:00, Пасажери, 19:00, 21:00, Петдесет нюанса по тъмно, 11:40, 12:30, 14:10, 15:00, 16:40, 17:40, 19:10, 20:15, 21:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:45, 14:45, 16:50, 18:50, Те живеят в нощта, 19:00, 21:50, Трите Хикса: Отново в играта, 12:00, 14:20, 17:00, 19:30, 22:00,

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00





Арена мол

Ла Ла Ленд, 21:00, Lego Филмът: Батман, 11:40, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45, Балерина, 11:50, 13:50, 15:50, Великата стена, 11:45, 14:15, 16:30, 19:00, 21:15, Воевода, 13:30, 16:20, 19:15, 21:45, Ела, изпей!, 13:00, Заразно зло: Финалът, 15:15, 17:30, 19:45, 22:15, Кучешки живот, 11:30, 13:45, 16:00, 18:45, На парчета, 18:00, 20:20, 22:40, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Трите Хикса: Отново в играта, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:30



В Бургас

Синема сити

Петдесет нюанса по-тъмно,11:30 (днес и утре), 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Смелата Ваяна, 12:20 (днес и утре), Assassin's Creed, 20:50, Заразно зло: Финалът, 18:40, Великата стена, 11:30 (днес и утре), 13:40, 14:40, 15:50, 17:00, 18:00, 19:10, 20:10, 21:15, 22:20, Трите Хикса: Отново в играта, 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, Ла Ла Ленд, 18:20, Паднали ангели, 21:20, Ела, изпей!, 11:30 (днес и утре), 13:50, 16:00, Балерина, 12:00 (днес и утре), 14:10, 16:20, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (днес и утре), 13:00, 14:50, 16:50, На парчета, 21:00, Воевода, 18:10, 20:40, Кучешки живот, 12:50 (днес и утре), 15:10, 17:10, 19:20, Lego Филмът: Батман, 3D: 13:20, 17:40, 22:00, 2D: 11:10 (днес и утре), 15:30, 19:50





В Русе

Синема сити

Петдесет нюанса по-тъмно, 11:30 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Смелата Ваяна, 11:20 (днес и утре), Assassin's Creed, 18:40, Заразно зло: Финалът, 16:30, 21:00, Великата стена, 11:20 (днес и утре), 13:30 (днес и утре), 15:45, 18:00, 20:10, 22:15, Трите Хикса: Отново в играта, 13:00 (днес и утре), 15:10, 17:20, 19:40, 21:50, Пасажери, 21:10, Ла Ла Ленд, 17:50, Паднали ангели, 21:40, Ела, изпей!, 11:20 (днес и утре), 13:30, 15:40, Те живеят в нощта, 20:40, Балерина, 11:00 (днес и утре), 12:50, 14:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:10 (днес и утре), 13:10 (днес и утре), 15:20, 17:10, 19:10, Воевода, 13:40 (днес и утре), 16:10, 18:50, 21:20, Кучешки живот, 12:40 (днес и утре), 14:50, 17:00, 19:30, Lego Филмът: Батман, 3D: 14:10, 18:30, 2D: 12:00 (днес и утре), 16:20, 20:50







В Стара Загора

Синема сити

Петдесет нюанса по-тъмно, 11:30 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Заразно зло: Финалът, 21:20, Великата стена, 15:30, 17:40, 19:50, 22:10, Трите Хикса: Отново в играта, 12:50 (днес и утре), 17:20, 19:30, 21:50, Ла Ла Ленд, 18:30, Ела, изпей!, 11:10 (днес и утре), 15:10, Балерина, 11:45 (днес и утре), 13:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, Воевода, 15:50, 21:00, Кучешки живот, 13:35, 19:15, Lego Филмът: Батман, 3D: 14:10, 18:40, 2D: 12:00 (днес и утре), 16:20, 20:50











Арена Парк мол

Lego Филмът: Батман, 11:15 (днес и утре), 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, Великата стена, 12:45 (днес и утре), 15:15, 17:30, 19:45, 22:00, Воевода, 13:30, 16:20, 19:00, 21:30, Ела, изпей!, 12:15 (днес и утре), 14:30, Заразно зло: Финалът, 22:30, Защо точно той?, 20:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 11:45 (днес и утре), 14:15, 16:45, 19:15, 21:45, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:00 (днес и утре), 14:00, Те живеят в нощта, 17:00, Трите Хикса: Отново в играта, 16:10, 18:30, 21:00,

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00



Арена Панорама Плевен

Lego Филмът: Батман, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, Великата стена, 12:30, 15:00, 17:15, 19:30, 22:00, Заразно зло: Финалът, 22:20, Петдесет нюанса по-тъмно, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:00, 14:00, 16:00, Трите Хикса: Отново в играта, 18:10, 20:20, 22:30,

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00



Арена Смолян

Lego Филмът: Батман, 11:15 (днес и утре), 13:40, 16:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 19:00, 21:30,

Опера: Лебедово езеро на Матю Борн, вторник 19:00

