Реконтра Нещо леко преди сън Иво Балев



***



...Първата двойка вечеряше в президентството под звуците на епическата пиеса на Manowar - Achilles, Agony And Ecstasy In Eight Parts. При оскверняването на трупа на Хектор (The desecration of Hector's body) президентшата приключи с храненето, затвори очи и си представи античната обстановка - Ахил, загубил разсъдък заради смъртта на приятеля си Патрокъл, влачи мъртвото тяло на Хектор, а главата на героя се блъска в камъните. Ахил влачи трупа и се облива сълзи, рита мъртвеца и скубе коси, вдига тялото му и го тръшва в земята... Президентшата се отнесе в мисли за античната представа за нравствена и телесна красота. Стана и пристъпи към библиотеката, оглеждайки заглавията с цвета на европейската хуманитарна мисъл.



Гласът на президента стигна до нея като ехо от собствените й мисли за античността и интерпретациите върху моралния императив.



- Мила, чете ми се нещо леко - отпусна се на стола си Радев. - Подай ми, моля те, "Критика на чистия разум". Толкова ме уморява политиката, всичкият този Макиавелизъм...



- Но, мили, нима не те вълнуват авангардните културни процеси! - учуди се президентшата. - Нима Хегел и Кант могат да ни кажат нещо ново? Хайде да почетем Цветан Тодоров...



- Скъпа, знаеш, че тия дни си говоря с Меркел. Не мога да ти опиша колко различно гледа на мен, когато на обикновен въпрос от нейна страна отговорих с дълъг цитат от Хайдегер на немски. Знаеш, че немските философи ми създават чувство за ред в главата. Да вземем Кант - конструкцията на мисълта му е сложна, но толкова здрава, че просто с гърдите си чувствам как вдишвам кислородните атоми на една подредена по конец вселена. Само че, представяш ли си, в разговора с Меркел на едно място използвах конюнктив цвай неправилно. Меркел е толкова тактична, направи се, че не забелязва, но на мен ми стана тягостно.



Президентшата развя коси като Ахил, когато научава за смъртта на Патрокъл:



- Представям си Боце в същата ситуация! СънувАл е Бацко ти конюнктив цвай! Как може да е такъв селянин! А виж, ние сме културни хора.



- Когато писах жалейката за Цветан Тодоров, си помислих: ето, аз имам отношение към този велик мислител от български произход. Просто като ме види човек, първото нещо, което ще си помисли, е: този от сутрин до вечер чете Цветан Тодоров и го познава в нюанси. А ако, примерно, имах излъчване на МиГ 29 на трупчета, всеки щеше да си каже: тоя пък за какъв по-точно се представя?!



- Скъпи, нищо не намеквам, но и двамата знаем как наричат в НАТО изтребителите МиГ 29.



Радев произнесе съсредоточено:



- Названието, дадено му от НАТО, е Fulcrum - опорна точка... Благодаря ти, скъпа, ти имаш таланта да ме приземяваш. Какво ще кажеш сега да поразцъкаме малко Чоран и Мирча Елиаде. Мисля, че в борбата с духовната корупция Цветан Тодоров и Юлия Кръстева направиха нещо по румънски модел, когато станаха френски интелектуалци. Какво мислиш за това?



Президентшата не отговори, защото почна последната част от пиесата на Manowar - The glory of Achilles.



