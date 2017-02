Дерегулация настъпва

Butch 05 Февруари 2017 19:20 Банкстери от всички страни, обединявайте се!



Той наложи най-тежките ограничения върху финансовите пазари и банките в САЩ след времената на Великата депресия. А отмяната му се определя от новата администрация като "завръщане на американската мечта". Американската мечта няма шанс без кредит за нови идеи. А

Законът Додд-Франк смачка кредита



Хърсев удобно забравя, че този закон, беше наложен заради кризата 2007.

Déjà vu. Вече се спасяваха банки и застрахователи "Too big to fail".

Тръмп с предложението си за отмяна на регулациите тръгва срещу течението на лайняна река (Catch 22).

USA няма да може да издържи друга криза като тази 2007-2008 година. Хърсев, ти къде ще бъдеш тогава? Ще продаваш библии по вратите на хората? То и за друго не ставаш... Хърсев удобно забравя, че този закон, беше наложен заради кризата 2007.Déjà vu. Вече се спасяваха банки и застрахователи "Too big to fail".Тръмп с предложението си за отмяна на регулациите тръгва срещу течението на лайняна река (Catch 22).USA няма да може да издържи друга криза като тази 2007-2008 година. Хърсев, ти къде ще бъдеш тогава? Ще продаваш библии по вратите на хората? То и за друго не ставаш...