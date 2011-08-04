Футболна седмица

Събота



Диема спорт



16.00 Контрола: "Лудогорец" - "Злин" (Чехия)



18.00 "Монако" - "Ница"



21.00 "Дижон" - "Пари Сен Жермен"



Диема спорт 2



14.30 "Челси" - "Арсенал"



17.00 "Хъл Сити" - "Ливърпул"



19.30 "Тотнъм" - "Мидълзбро"



Нова спорт



17.00 "Нюкасъл" - "Дарби Каунти"



19.30 "Нотингам Форест" - "Астън Вила"



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Шалке 04"



19.30 "Борусия" (Дортмунд) - "РБ Лайпциг"



РИНГ.БГ



21.45 "Болоня" - "Наполи"



F+



14.00 "Малага" - "Еспаньол"



19.30 "Спортинг" (Хихон) - "Алавес"



Sport+



17.15 "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)



Mtel Sport



20.45 АЗ`67 "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен"







Неделя



Диема спорт



15.30 "Манчестър Сити" - "Суонзи"



18.00 "Лестър" - "Манчестър Юн"



22.00 "Сент Етиен" - "Олимпик" (Лион)



Диема спорт 2



16.00 "Тулуза" - "Анже"



18.00 "Нант" - "Нанси"



Нова спорт



14.00 "Хъдърсфийлд" - "Лийдс"



РИНГ.БГ



13.30 "Милан" - "Сампдория"



16.00 "Пескара" - "Лацио"



21.45 "Ювентус" - "Интер"



Евроспорт 2



16.30 "Аугсбург" - "Вердер"



18.30 "Айнтрахт" - "Дармщад"



F+



13.00 "Севиля" - "Виляреал"



17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Леганес"



19.30 "Реал Сосиедад" - "Осасуна"



Sport+



21.45 "Селта" - "Реал" (Мадрид)



Mtel Sport



13.30 "Рода" - "Аякс"



15.30 "Твенте" - "Фейенорд"







Понеделник



Евроспорт 2



21.15 "Щутгарт" - "Фортуна"







Вторник



Диема спорт



16.30 Контрола: "Лудогорец" - "БАТЕ Борисов" (Беларус)



Диема спорт 2



20.00 "Монпелие" - "Монако"



22.00 "Пари Сен Жермен" - "Лил"



РИНГ.БГ



21.45 "Рома" - "Фиорентина"



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)







Сряда



Диема спорт



15.00 Контрола: "Лудогорец" - "Марибор" (Словения)



21.45 Купа на ФА, 1/16-финал, преиграване: "Лестър" - "Дарби Каунти"



Диема спорт 2



20.00 "Ница" - "Сент Етиен"



22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Гингам"



Нова спорт



20.00 "Олимпик" (Лион) - "Нанси"



РИНГ.БГ



19.00 "Кротоне" - "Ювентус"



21.45 "Болоня" - "Милан"



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Алавес" - "Селта"







Петък



Евроспорт 2



21.30 "Майнц 05" - "Аугсбург"



Нова спорт



21.45 "Шефилд Уенздей" - "Бирмингам"



Диема спорт 2



21.45 "Бордо" - "Пари Сен Жермен"



