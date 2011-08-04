Футболна седмица

Събота
Диема спорт
16.00 Контрола: "Лудогорец" - "Злин" (Чехия)
18.00 "Монако" - "Ница"
21.00 "Дижон" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 2
14.30 "Челси" - "Арсенал"
17.00 "Хъл Сити" - "Ливърпул"
19.30 "Тотнъм" - "Мидълзбро"
Нова спорт
17.00 "Нюкасъл" - "Дарби Каунти"
19.30 "Нотингам Форест" - "Астън Вила"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Шалке 04"
19.30 "Борусия" (Дортмунд) - "РБ Лайпциг"
РИНГ.БГ
21.45 "Болоня" - "Наполи"
F+
14.00 "Малага" - "Еспаньол"
19.30 "Спортинг" (Хихон) - "Алавес"
Sport+
17.15 "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)
Mtel Sport
20.45 АЗ`67 "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен"
Неделя
Диема спорт
15.30 "Манчестър Сити" - "Суонзи"
18.00 "Лестър" - "Манчестър Юн"
22.00 "Сент Етиен" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт 2
16.00 "Тулуза" - "Анже"
18.00 "Нант" - "Нанси"
Нова спорт
14.00 "Хъдърсфийлд" - "Лийдс"
РИНГ.БГ
13.30 "Милан" - "Сампдория"
16.00 "Пескара" - "Лацио"
21.45 "Ювентус" - "Интер"
Евроспорт 2
16.30 "Аугсбург" - "Вердер"
18.30 "Айнтрахт" - "Дармщад"
F+
13.00 "Севиля" - "Виляреал"
17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Леганес"
19.30 "Реал Сосиедад" - "Осасуна"
Sport+
21.45 "Селта" - "Реал" (Мадрид)
Mtel Sport
13.30 "Рода" - "Аякс"
15.30 "Твенте" - "Фейенорд"
Понеделник
Евроспорт 2
21.15 "Щутгарт" - "Фортуна"
Вторник
Диема спорт
16.30 Контрола: "Лудогорец" - "БАТЕ Борисов" (Беларус)
Диема спорт 2
20.00 "Монпелие" - "Монако"
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Лил"
РИНГ.БГ
21.45 "Рома" - "Фиорентина"
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)
Сряда
Диема спорт
15.00 Контрола: "Лудогорец" - "Марибор" (Словения)
21.45 Купа на ФА, 1/16-финал, преиграване: "Лестър" - "Дарби Каунти"
Диема спорт 2
20.00 "Ница" - "Сент Етиен"
22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Гингам"
Нова спорт
20.00 "Олимпик" (Лион) - "Нанси"
РИНГ.БГ
19.00 "Кротоне" - "Ювентус"
21.45 "Болоня" - "Милан"
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Алавес" - "Селта"
Петък
Евроспорт 2
21.30 "Майнц 05" - "Аугсбург"
Нова спорт
21.45 "Шефилд Уенздей" - "Бирмингам"
Диема спорт 2
21.45 "Бордо" - "Пари Сен Жермен"
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