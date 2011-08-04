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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

16.00 Контрола: "Лудогорец" - "Злин" (Чехия)

18.00 "Монако" - "Ница"

21.00 "Дижон" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 2

14.30 "Челси" - "Арсенал"

17.00 "Хъл Сити" - "Ливърпул"

19.30 "Тотнъм" - "Мидълзбро"

Нова спорт

17.00 "Нюкасъл" - "Дарби Каунти"

19.30 "Нотингам Форест" - "Астън Вила"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Шалке 04"

19.30 "Борусия" (Дортмунд) - "РБ Лайпциг"

РИНГ.БГ

21.45 "Болоня" - "Наполи"

F+

14.00 "Малага" - "Еспаньол"

19.30 "Спортинг" (Хихон) - "Алавес"

Sport+

17.15 "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)

Mtel Sport

20.45 АЗ`67 "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен"



Неделя

Диема спорт

15.30 "Манчестър Сити" - "Суонзи"

18.00 "Лестър" - "Манчестър Юн"

22.00 "Сент Етиен" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт 2

16.00 "Тулуза" - "Анже"

18.00 "Нант" - "Нанси"

Нова спорт

14.00 "Хъдърсфийлд" - "Лийдс"

РИНГ.БГ

13.30 "Милан" - "Сампдория"

16.00 "Пескара" - "Лацио"

21.45 "Ювентус" - "Интер"

Евроспорт 2

16.30 "Аугсбург" - "Вердер"

18.30 "Айнтрахт" - "Дармщад"

F+

13.00 "Севиля" - "Виляреал"

17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Леганес"

19.30 "Реал Сосиедад" - "Осасуна"

Sport+

21.45 "Селта" - "Реал" (Мадрид)

Mtel Sport

13.30 "Рода" - "Аякс"

15.30 "Твенте" - "Фейенорд"



Понеделник

Евроспорт 2

21.15 "Щутгарт" - "Фортуна"



Вторник

Диема спорт

16.30 Контрола: "Лудогорец" - "БАТЕ Борисов" (Беларус)

Диема спорт 2

20.00 "Монпелие" - "Монако"

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Лил"

РИНГ.БГ

21.45 "Рома" - "Фиорентина"

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)



Сряда

Диема спорт

15.00 Контрола: "Лудогорец" - "Марибор" (Словения)

21.45 Купа на ФА, 1/16-финал, преиграване: "Лестър" - "Дарби Каунти"

Диема спорт 2

20.00 "Ница" - "Сент Етиен"

22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Гингам"

Нова спорт

20.00 "Олимпик" (Лион) - "Нанси"

РИНГ.БГ

19.00 "Кротоне" - "Ювентус"

21.45 "Болоня" - "Милан"

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Алавес" - "Селта"



Петък

Евроспорт 2

21.30 "Майнц 05" - "Аугсбург"

Нова спорт

21.45 "Шефилд Уенздей" - "Бирмингам"

Диема спорт 2

21.45 "Бордо" - "Пари Сен Жермен"

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