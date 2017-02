Кино



Синема сити Парадайз

Трите Хикса: Отново в играта 3 3D 4DX: 17:30, 3D: 12:20, 13:30, 14:30, 15:50, 16:50, 18:00, 19:10, 20:15, 21:20, 22:30, Великата стена 3D 4DX: 11:00, 13:10, 15:20, 19:40, 21:50, Кубо и пътят на самурая, 12:00, Ела, изпей!, 14:10, 2D: 12:50, 17:30, 19:20, Петдесет нюанса по-тъмно, ексклузивна предпремиерна прожекция във вторник , и още от 19:00, 21:30, Смелата Ваяна, 12:30, Assassin's Creed 3D: 15:10, 20:00, Заразно зло: Финалът, 13:30, 15:40, 17:50, 18:50, 20:00, 21:00, 22:10, Великата стена, 11:50 (до понеделник), 12:40 (до понеделник), 14:00, 14:50, 16:10, 17:00, 17:40, 18:20, 19:10, 20:30, 21:20, 22:40, Пасажери, 16:20, 22:20, Ла Ла Ленд, 13:40, 16:10, 20:40, Паднали ангели, 17:20, Те живеят в нощта, 22:15, Свободният щат, 21:30, Кучешки живот, 11:40, 14:20, 17:00, 19:30, 22:00, Балерина, 11:40, 13:40, 15:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00, 13:00, 14:50, 16:40, 18:30, На парчета, 15:00, 19:50, 22:10, Воевода, 12:10, 14:40, 17:10, 18:40, 19:45, 21:10



Синема сити

Rogue One: История от Междузвездни войни, 16:20, дублиран, 11:15, Кубо и пътят на самурая, 11:10, Петдесет нюанса по-тъмно, Кучешки живот, 11:40, 14:20, 16:50, 19:20, 21:45, Петдесет нюанса по-тъмно, ексклузивна предпремиерна прожекция във вторник 19:30, и още от 19:00, 21:30, Смелата Ваяна, 11:15, Assassin's Creed, 15:30, Заразно зло: Финалът, 15:50, 18:00, 20:15, 21:30, 22:30, Великата стена, 12:30, 13:10, 14:40, 15:20, 16:50, 17:30, 19:00, 19:40, 21:10, 22:00, Трите Хикса: Отново в играта, 12:10, 13:20, 14:20, 16:30, 17:50, 18:50, 20:00, 21:20, 22:20, Пасажери, 13:50, 20:50, Ла Ла Ленд, 13:30, 16:00, 19:00, Паднали ангели, 12:20, 20:40, Ела, изпей!, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, Те живеят в нощта, 22:00, Свободният щат, 13:10, Балерина, 13:40, 15:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00, 13:00, 14:50, 16:40, 18:40, На парчета, 17:30, 19:50, 22:10, Воевода, 14:30, 17:00, 18:30, 19:30, 21:00

IMAX

Великата стена IMAX 3D: 11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40





Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,

И още: Assassin's Creed, 16:20, Великата стена, 12:45, 13:45, 15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:40, Воевода, 20:45, Ела, изпей!, 11:00, 13:20, 15:40, Заразно зло: Финалът, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00, Кучешки живот, 11:45, 14:00, 16:10, 18:30, На парчета, 21:10, Пасажери, 13:50, 18:45, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Трите Хикса: Отново в играта, 12:10, 14:30, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 22:30,

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, днес 18:00







Арена The Mall

Assassin's Creed, 15:45, 18:30, 20:50, Rogue one: История от Междузвездни войни, 12:50, Великата стена, 12:45, 13:40, 15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, Воевода, 14:15, 16:50, 20:10, утре: 12:40, 15:20, 20:10, Ела, изпей!, 2D: 12:40, 3D: 11:45, 14:00, Заразно зло: Финалът, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 22:00, На парчета, 15:20, 18:00, 20:20, 22:40, Пасажери, 16:20, 19:00, 21:30, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:15, 13:45, 16:10, 18:10, Те живеят в нощта, 19:45, 22:20, Трите Хикса: Отново в играта, 13:15, 14:05, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45, 20:00, 21:00, 22:15, Тролчета, 12:00,

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, днес 18:00



Арена Запад

Assassin's Creed, 13:00, 18:15, 20:40, Rogue one: История от Междузвездни войни, 20:50, Балерина, 11:15 (днес и утре), 13:15 (днес и утре), 15:30, Великата стена, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:00, ,20:00, 21:15, 22:15, Воевода, 14:00 (днес и утре), 16:40, 19:10, 21:45, Ела, изпей!, 11:30 (днес и утре), 13:45 (днес и утре), 16:00, 18:30, Заразно зло: Финалът, 13:00 (днес и утре), 14:15, 15:15 (днес и утре), 16:30, 17:30, 18:45, 19:45, 21:00, 22:00, Кучешки живот, 12:20, 14:40, 17:00, 19:15, На парчета, 17:40, 20:00, 22:30, Пасажери, 13:30 (днес и утре), 16:20, 18:50, 21:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Свободният щат, 21:30, 14:50 (днес), 21:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:30, 14:30, 16:30, 18:40, Те живеят в нощта, 15:30, 20:45, Трите Хикса: Отново в играта, 14:00, 15:00, 16:15, 17:15, 18:00, 18:30, 19:30, 20:15, 20:45, 21:45, 22:30, Тролчета, 12:40, неделя 13:30

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, утре 16:00





Арена Младост

Assassin's Creed, 16:20, 18:40, 21:00, Ла Ла Ленд, 19:20, 22:00, Rogue one: История от Междузвездни войни, 16:20, Балерина, 12:20 (днес и утре), 14:20, Великата стена IMAX 3D: 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 3D: 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15, Воевода, 14:00 (днес и утре), 17:00, 19:40, 22:10, Ела, изпей! 2D: 14:15, 3D: 12:40 (днес и утре), 15:15, 17:30, Заразно зло: Финалът, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, Защо точно той?, 20:00, 21:45, неделя 20:30, Косвена красота, 20:15, 22:20, Кучешки живот, 11:30, 14:00, 16:30, 18:45, На парчета, 16:30, 19:10, 21:30, Пасажери, 13:15, 16:00, 18:40, 21:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Свободният щат, 13:30, 21:10, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:45 (днес и утре), 13:50, 15:50, 18:15, Те живеят в нощта, 13:20 (днес и утре), 16:10, 18:50, Трите Хикса: Отново в играта, 12:20, 13:45, 14:45, 16:15, 17:00, 18:30, 19:15, 20:45, 21:30, Тролчета 2D: 12:00 (днес и утре),

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, утре 16:00



Дом на киното

Премиери: Това е само краят на света, днес 20.00, сряда 18.15, четвъртък 14.30, Кучешки живот, утре и вторник 14.00,

След премиерата: Мълчание, утре 18.00, вторник 16.00, сряда 20.15

Ако сте пропуснали: Вапцаров. Пет разказа за един разстрел, днес 16.30, Отвъд скока, утре 12.00, Слава, утре 16.00, Вечност, понеделник 14.00, Човек на име Уве, понеделник 16.00, сряда 13.50, Воевода, понеделник 20.45, сряда 16.00, La La Land, сряда 16.30,

Специални събития: Любовта в съвременното изкуство, лекция с Радослав Механджийски и Теодора Константинова, днес 14.00, За планините и зимните предизвикателства - лекции-презентации, четвъртък 19.00

С приятели на кино: Каръл, вторник 18.00

Сексология: Панама, днес 18.00

СФФУ Зима'17: Анклав, понеделник 18.30

С деца на кино: Балерина, днес 11.00, Снежната кралица 3: Огън и лед, утре 10.00



Филмотечно кино Одеон

днес: 12.00 Балерина 3D, 13.45 Патерсън, 16.00 Ла Ла Ленд, 18.15 Това е само краят на света, 20.00 Мълчание, утре: 12.00 Балерина 3D, 13.45 Иван Черкелов на 60: Търкалящи се камъни, 15.45 Ла Ла Ленд, 18.00 Мълчание, 21.00 Това е само краят на света, понеделник: 13.15 Патерсън, 15.30 Воевода, 17.45 Адела Пеева - 45 години творческа дейност: Кметът, 19.00 Документална премиера: Поне за миг да полетя. На Иван Андонов с обич, 20.15 Ла Ла Ленд, вторник: 12.45 Легендите на българското кино: Иван Кондов: Буна, 14.45 Патерсън, 17.00 Иван Черкелов на 60: Стъклени топчета, 18.45 Семейни реликви, 21.00 Флорънс, сряда: 12:30 Ла Ла Ленд, 14.45 Воевода, 17.00 Иван Черкелов на 60: Обърната елха, 19.30 Мълчание, четвъртък: 12.30 Спомен за Никола Корабов: Филмова орис, 14.00 Флорънс, 16.00 Иван Черкелов на 60: Раци, 19.00 Това е само краят на света, 20.45 Геният,



В Пловдив

Синема сити



Rogue One: История от Междузвездни войни, 14:30, дублиран, 11:50 (днес и утре, вторник и сряда), Петдесет нюанса по-тъмно, 19:00, 21:30, Смелата Ваяна, 11:40 (днес и утре, вторник и сряда), Assassin's Creed 3D: 16:50, Заразно зло: Финалът, 16:00, 18:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30, Великата стена, 11:50 (днес и утре, вторник и сряда), 14:00, 16:10, 17:10, 18:20, 20:30, 22:40, Трите Хикса: Отново в играта, 11:30 (днес и утре, вторник и сряда), 13:40, 14:40, 15:50, 18:00, 19:10, 20:10, 21:20, 22:20, Пасажери, 12:20 (днес и утре, вторник и сряда), 20:50, Ла Ла Ленд, 15:20, 20:40, Паднали ангели, 17:50, Ела, изпей! 2D: 12:00 (днес и утре, сряда), 14:10, 16:20, 18:30, Свободният щат, 13:20, Балерина, 11:40 (днес и утре, и сряда), 13:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (днес и утре, вторник и сряда), 13:10, 15:00, 17:00, 18:50, На парчета, 19:50, 22:10, Воевода, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, Кучешки живот, 12:20 (днес и утре, вторник и сряда) , 14:50, 17:15, 19:40, 22:10, Петдесет нюанса по-тъмно, ексклузивна предпремиерна прожекция, вторник 19:30



Арена мол Марково тепе

Assassin's Creed, 16:45, 21:40, утре 20:15, Великата стена IMAX 3D: 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 3D: 18:45, 21:00, Воевода, 12:30, 15:15, 18:00, Ела, изпей!, 11:15, Заразно зло: Финалът, 13:30, 16:00, 20:30, На парчета, 18:20, 20:45, Пасажери, 14:00, 19:15, неделя от 13:30, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00, 13:00, 15:00, 17:30, Трите Хикса: Отново в играта, 11:50, 14:15, 16:30

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, утре 16:00



Във Варна

Арена Гранд мол

Assassin's Creed, 14:15, 19:50, 22:20, Rogue one: История от Междузвездни войни, 11:30, Великата стена IMAX 3D: 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 3D: 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15, Ела, изпей!, 2D: 14:15, 3D: 11:20, 12:30, 13:45, 16:00, Заразно зло: Финалът, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00, Защо точно той?, 16:30, 19:15, 22:10, Пасажери, 17:00, 20:50, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:45, 14:45, 16:50, 18:50, Те живеят в нощта, 13:15, 16:00, 18:40, 21:20, Трите Хикса: Отново в играта, 15:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45,

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, утре 16:00





Арена Мол Варна

Assassin's Creed, 17:00, Ла Ла Ленд, 19:40, 22:15, вторник и сряда от 21:15, Балерина, 11:45, 13:50, 15:50, Великата стена, 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45, Воевода, 13:40, 16:20, 19:00, 21:30, Ела, изпей!, 12:20, 14:45, вторник и сряда от 11:20, Заразно зло: Финалът, 12:45, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00, Кучешки живот, 11:30, 13:45, 16:00, 18:30, На парчета, 12:50 само утре 14:00, 18:00, 20:20, 22:40, Паднали ангели, 19:15, 19:15, 21:15, 22:20, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45, Свободният щат, 15:10, 16:30, Те живеят в нощта, 20:45, Трите Хикса: Отново в играта, 13:00, 15:20, 17:45, 20:00, 22:30,

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, днес 18:00



В Бургас

Синема сити

Кубо и пътят на самурая, 12:10 (днес и утре), Петдесет нюанса по-тъмно, ексклузивна предпремиерна прожекция, вторник 19:30, сряда и четвъртък 19:00, 21:30, Смелата Ваяна, 11:30 (днес и утре), Assassin's Creed, 15:10, Заразно зло: Финалът, 13:00, 17:30, 19:40, 20:40, 22:00, Великата стена, 11:40 (днес и утре), 12:40 (днес и утре), 13:50, 14:50, 16:00, 17:00, 18:10, 19:10, 20:20, 21:20, 22:30, Трите Хикса: Отново в играта, 13:10, 14:30, 15:30, 16:40, 17:40, 18:50, 20:00, 21:00, 22:15, Ла Ла Ленд, 20:30, Паднали ангели, 18:30, Ела, изпей!, 12:00 (днес и утре), 14:10, 16:20, Те живеят в нощта, 21:50, Балерина, 11:30 (днес и утре), 13:30, 15:20, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (днес и утре), 13:00, 14:50, 16:40, 18:40, На парчета, 17:10, 19:30, Воевода, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, Кучешки живот, 11:50 (днес и утре), 14:20, 16:50, 19:20, 21:45



В Русе

Синема сити

Кубо и пътят на самурая, 11:40 (днес и утре), Ела, изпей!, 12:30 (днес и утре), Петдесет нюанса по-тъмно, ексклузивна предпремиерна прожекция, вторник 19:30, сряда и четвъртък 19:00, 21:30, Смелата Ваяна, 11:00 (днес и утре), Assassin's Creed, 13:50 (днес и утре), 18:40, 21:10, Заразно зло: Финалът, 14:00, 15:10, 17:20, 18:50, 19:40, 21:00, 22:00, Великата стена, 11:50 (днес и утре), 14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30, Rogue One: История от Междузвездни войни, 16:10, Трите Хикса: Отново в играта, 13:15 (днес и утре), 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, Пасажери, 16:20, 20:40, Ла Ла Ленд, 17:50, 20:30, Паднали ангели, 12:50 (днес и утре), 18:30, Ела, изпей, 11:20 (днес и утре), 13:30, 15:40, Те живеят в нощта, 20:50, Балерина, 12:00 (днес и утре), 14:50, 16:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:10 (днес и утре), 13:00 (днес и утре), 15:00, 17:00, 18:50, Воевода, 11:30 (днес и утре), 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, Кучешки живот, 11:50 (днес и утре), 14:20, 16:50, 19:20, 21:50





В Стара Загора

Синема сити

Петдесет нюанса по-тъмно, ексклузивна предпремиерна прожекция, вторник 19:30, сряда и четвъртък 19:00, 21:30 , Смелата Ваяна, 11:30 (днес и утре), Assassin's Creed, 20:40, Заразно зло: Финалът 3D, 16:50, 19:15, 21:40, Великата стена, 11:40 (днес и утре), 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, Трите Хикса: Отново в играта, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:10, Ла Ла Ленд 21:00, Паднали ангели, 19:00, Ела, изпей!, 12:00 (днес и утре), 14:10, 16:30, Балерина, 12:30 (днес и утре), 14:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:10 (днес и утре), 13:00, 14:50, 16:40, 18:40, Воевода, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20, Кучешки живот, 11:50 (днес и утре), 14:20, 17:00, 19:30, 22:00



Арена Парк мол

Assassin's Creed, 20:30, Великата стена, 12:45 (днес и утре), 15:00, 17:15, 19:30, 21:45, Воевода, 13:30, 16:10, 18:45, 20:15, 21:30, Ела, изпей!, 11:30 (днес и утре), 13:45, Заразно зло: Финалът, 13:10, 15:30, 17:45, 20:00, 22:20, Петдесет нюанса по-тъмно, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:00 (днес и утре), 14:00, 16:00, 18:00, Те живеят в нощта, 17:00, Трите Хикса: Отново в играта, 12:15 (днес и утре), 14:30, 16:45, 19:00, 21:15

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, утре 16:00





В Плевен

Арена Панорама

Великата стена, 12:45, 15:10, 17:20, 19:30, 21:45, Воевода, 18:45, 21:15, Заразно зло: Финалът, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00, 13:00, 15:00, 16:50, Трите Хикса: Отново в играта, 12:00, 14:15, 16:30, 19:00, 21:30,

Опера от Ковънт гардън: Хофманови разкази, утре 16:00



Арена Централ мол

Assassin's Creed, 15:00, 17:20, Пасажери, 12:30, 19:45



Арена Смолян

Великата стена, 16:30, 18:45, Трите Хикса: Отново в играта, 14:15, 21:00

