Още един чех идва в "Черно море" Нов чешки футболист се очаква в "Черно море", съобщи радио "Дарик". Това е халфът Филип Хлупик (26 г.), който през цялата си кариера е играл само за "Словачко". Той има и мачове за юношеския и младежкия национален отбор на Чехия. Очаква се Хлупик да не минава проби, а директно да подпише договор в следващите дни.



В "Черно море" в момента има двама чехи - вратаря Войтех Шром и защитника Ондрей Сукуп, а през есента в тима бяха още вратарят Пжемисъл Коварж и Ян Малик.



Освен Хлупик "Черно море" очаква и испанеца Хосе Антонио Лопес - Пируло. Той обаче вероятно първо ще бъде изпробван от треньора Георги Иванов в контролите с "Несебър" в сряда и "Черноморец" (Балчик) на 8 февруари.



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