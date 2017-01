Тръмп се готви да отмени санкциите срещу Русия

27 Януари 2017 19:39

White and wealthy voters gave victory to Donald Trump, exit polls show



https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/white-voters-victory-donald-trump-exit-polls



• White voters, who make up 69% of the total, voted 58% for Trump and 37% for Clinton. Non-white voters, who make up 31% of the electorate, voted 74% for Clinton and 21% for Trump.

• White men opted 63% for Trump and 31% for Clinton; white women voted 53% for Trump and 43% for Clinton.

Какво се случи на американскките избори за президент? Защо Тръмп спечели? С чии гласове?Белите америкаци са 69% от имащите право на глас. От тях 58% гласуваха за Тръмп и 37% за Килъри. Небялото население гласува 74% за Килъри и 21% за Тръмп. Сега разбирате ли защо цветните мразят Тръмп и го наричат расист? Защото е бял и защото бели хора са го изпратили в Белият дом! Сега кой ще ми обясни защо нашите преститутки са за Килъри и срещу Тръмп? Защото те са готови да се изкарат цветни, за да се харесат!. На белите им писна да хранят, да дават преференции и да търлпят цветните с техните постоянни обвинения, че малко им дават и на всичкото отгоре постоянно наричат белите расисти. В много компании (особенно големите) търпят черни, за да не го обвинят в расизъм, иначе те не биха издържали никаква конкуренция от жълтите, например.