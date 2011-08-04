Футболна седмица

Събота
Диема спорт
14.30 Купа на ФА, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Уулвърхемптън"
17.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Тотнъм" - "Уикъмб"
19.30 Купа на ФА, 1/16-финал: "Саутхемптън" - "Арсенал"
Нова спорт
17.00 "Рединг" - "Кардиф"
Диема спорт
18.00 "Олимпик" (Лион) - "Лил"
21.00 "Рен" - "Нант"
Евроспорт 2
16.30 "Вердер" - "Байерн"
19.30 "Байер" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
РИНГ.БГ
19.00 "Лацио" - "Киево"
21.45 "Интер" - "Пескара"
F+
14.00 "Виляреал" - "Гранада"
17.15 "Алавес" - "Атлетико" (М)
21.45 "Леганес" - "Селта"
Mtel Sport
20.45 "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"
Неделя
Диема спорт 2
16.30 Контрола: "Лудогорец" - "Заря" (Украйна)
Диема спорт
14.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Милуол" - "Уотфорд"
16.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Сътън" - "Лийдс"
18.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Манчестър Юн" - "Уигън"
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Монако"
Нова спорт
16.00 "Ница" - "Гингам"
18.00 "Тулуза" - "Сент Етиен"
РИНГ.БГ
13.30 "Торино" - "Аталанта"
16.00 "Сампдория" - "Рома"
21.45 "Наполи" - "Палермо"
Евроспорт 2
16.30 "Фрайбург" - "Херта"
18.30 "Майнц 05" - "Борусия" (Дортмунд)
Sport+
13.00 "Бетис" - "Барселона"
21.45 "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"
F+
17.15 "Еспаньол" - "Севиля"
19.30 "Атлетик" (Билбао) - "Спортинг" (Хихон)
Mtel Sport
15.30 "Аякс" - АДО "Ден Хааг"
17.45 "Фейенорд" - НЕК "Наймехен"
Понеделник
Диема спорт
13.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Динамо" (Киев)
Евроспорт 2
21.15 "Хановер" - "Кайзерслаутерн"
Вторник
Диема спорт 2
22.00 "Ливърпул" - "Челси"
Сряда
Диема спорт
16.30 Контрола: "Лудогорец" - "Термалика" (Полша)
21.45 "Уест Хем" - "Манчестър С"
Диема спорт 2
17.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Сувон Самсунг Блууингс" (Реп. Корея)
22.00 "Манчестър Юн" - "Хъл С"
Нова спорт
21.45 "Нюкасъл" - "Куинс Парк Рейнджърс"
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал, първи мач
Четвъртък
Диема спорт 2
21.45 "Хъдърсфийлд" - "Брайтън&Хоув Албиън"
Петък
Диема спорт 2
17.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Сьондерийске" (Дания)
21.45 "Метц" - "Олимпик" (Марсилия)
Евроспорт 2
21.30 "Хамбургер" - "Байер"
Нова спорт
21.45 "Уигън" - "Шефилд Уенздей"
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