Футболна седмица

Събота



Диема спорт



14.30 Купа на ФА, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Уулвърхемптън"



17.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Тотнъм" - "Уикъмб"



19.30 Купа на ФА, 1/16-финал: "Саутхемптън" - "Арсенал"



Нова спорт



17.00 "Рединг" - "Кардиф"



Диема спорт



18.00 "Олимпик" (Лион) - "Лил"



21.00 "Рен" - "Нант"



Евроспорт 2



16.30 "Вердер" - "Байерн"



19.30 "Байер" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)



РИНГ.БГ



19.00 "Лацио" - "Киево"



21.45 "Интер" - "Пескара"



F+



14.00 "Виляреал" - "Гранада"



17.15 "Алавес" - "Атлетико" (М)



21.45 "Леганес" - "Селта"



Mtel Sport



20.45 "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"







Неделя



Диема спорт 2



16.30 Контрола: "Лудогорец" - "Заря" (Украйна)



Диема спорт



14.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Милуол" - "Уотфорд"



16.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Сътън" - "Лийдс"



18.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Манчестър Юн" - "Уигън"



22.00 "Пари Сен Жермен" - "Монако"



Нова спорт



16.00 "Ница" - "Гингам"



18.00 "Тулуза" - "Сент Етиен"



РИНГ.БГ



13.30 "Торино" - "Аталанта"



16.00 "Сампдория" - "Рома"



21.45 "Наполи" - "Палермо"



Евроспорт 2



16.30 "Фрайбург" - "Херта"



18.30 "Майнц 05" - "Борусия" (Дортмунд)



Sport+



13.00 "Бетис" - "Барселона"



21.45 "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"



F+



17.15 "Еспаньол" - "Севиля"



19.30 "Атлетик" (Билбао) - "Спортинг" (Хихон)



Mtel Sport



15.30 "Аякс" - АДО "Ден Хааг"



17.45 "Фейенорд" - НЕК "Наймехен"







Понеделник



Диема спорт



13.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Динамо" (Киев)



Евроспорт 2



21.15 "Хановер" - "Кайзерслаутерн"







Вторник



Диема спорт 2



22.00 "Ливърпул" - "Челси"







Сряда



Диема спорт



16.30 Контрола: "Лудогорец" - "Термалика" (Полша)



21.45 "Уест Хем" - "Манчестър С"



Диема спорт 2



17.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Сувон Самсунг Блууингс" (Реп. Корея)



22.00 "Манчестър Юн" - "Хъл С"



Нова спорт



21.45 "Нюкасъл" - "Куинс Парк Рейнджърс"



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал, първи мач







Четвъртък



Диема спорт 2



21.45 "Хъдърсфийлд" - "Брайтън&Хоув Албиън"







Петък



Диема спорт 2



17.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Сьондерийске" (Дания)



21.45 "Метц" - "Олимпик" (Марсилия)



Евроспорт 2



21.30 "Хамбургер" - "Байер"



Нова спорт



21.45 "Уигън" - "Шефилд Уенздей"