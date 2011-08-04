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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

14.30 Купа на ФА, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Уулвърхемптън"

17.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Тотнъм" - "Уикъмб"

19.30 Купа на ФА, 1/16-финал: "Саутхемптън" - "Арсенал"

Нова спорт

17.00 "Рединг" - "Кардиф"

Диема спорт

18.00 "Олимпик" (Лион) - "Лил"

21.00 "Рен" - "Нант"

Евроспорт 2

16.30 "Вердер" - "Байерн"

19.30 "Байер" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

РИНГ.БГ

19.00 "Лацио" - "Киево"

21.45 "Интер" - "Пескара"

F+

14.00 "Виляреал" - "Гранада"

17.15 "Алавес" - "Атлетико" (М)

21.45 "Леганес" - "Селта"

Mtel Sport

20.45 "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"



Неделя

Диема спорт 2

16.30 Контрола: "Лудогорец" - "Заря" (Украйна)

Диема спорт

14.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Милуол" - "Уотфорд"

16.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Сътън" - "Лийдс"

18.00 Купа на ФА, 1/16-финал: "Манчестър Юн" - "Уигън"

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Монако"

Нова спорт

16.00 "Ница" - "Гингам"

18.00 "Тулуза" - "Сент Етиен"

РИНГ.БГ

13.30 "Торино" - "Аталанта"

16.00 "Сампдория" - "Рома"

21.45 "Наполи" - "Палермо"

Евроспорт 2

16.30 "Фрайбург" - "Херта"

18.30 "Майнц 05" - "Борусия" (Дортмунд)

Sport+

13.00 "Бетис" - "Барселона"

21.45 "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"

F+

17.15 "Еспаньол" - "Севиля"

19.30 "Атлетик" (Билбао) - "Спортинг" (Хихон)

Mtel Sport

15.30 "Аякс" - АДО "Ден Хааг"

17.45 "Фейенорд" - НЕК "Наймехен"



Понеделник

Диема спорт

13.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Динамо" (Киев)

Евроспорт 2

21.15 "Хановер" - "Кайзерслаутерн"



Вторник

Диема спорт 2

22.00 "Ливърпул" - "Челси"



Сряда

Диема спорт

16.30 Контрола: "Лудогорец" - "Термалика" (Полша)

21.45 "Уест Хем" - "Манчестър С"

Диема спорт 2

17.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Сувон Самсунг Блууингс" (Реп. Корея)

22.00 "Манчестър Юн" - "Хъл С"

Нова спорт

21.45 "Нюкасъл" - "Куинс Парк Рейнджърс"

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания, 1/2-финал, първи мач



Четвъртък

Диема спорт 2

21.45 "Хъдърсфийлд" - "Брайтън&Хоув Албиън"



Петък

Диема спорт 2

17.00 Контрола: "ЦСКА-София" - "Сьондерийске" (Дания)

21.45 "Метц" - "Олимпик" (Марсилия)

Евроспорт 2

21.30 "Хамбургер" - "Байер"

Нова спорт

21.45 "Уигън" - "Шефилд Уенздей"
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