Кино

Синема сити Парадайз

Трите Хикса: Отново в играта 3D 4DX: 17:30, 21:50, 3D: 12:00 (днес и утре), 12:50, 13:30, 14:20, 15:10, 15:50, 16:40, 18:00, 18:50, 19:30, 20:15, 21:20, 22:30, Заразно зло: Финалът 3D 4DX: 13:10, 15:20, 19:40, 3D: 13:50, 16:00, 17:20, 18:15, 20:30, 21:40, 22:45, Кубо и пътят на самурая, 11:30 (днес и утре), Ела, изпей! 3D: 11:15 (днес и утре), 14:10, 18:50, 2D: 12:10 (днес и утре), 16:20, Тролчета 2D, 12:20 (днес и утре), Смелата Ваяна 2D: 12:30 (днес и утре), Защо точно той?, 12:30 (днес и утре), 17:00, Assassin's Creed: 16:30, 21:30, Thu 16:30, Великата стена, 20:50, Rogue One 3D дублиран, 11:50 (днес и утре), Косвена красота, 14:20, Пасажери, 16:50, 19:10, 21:30, Балерина, 11:40 (днес и утре), 13:40, 15:40, 17:40, La La Land, 13:40, 16:10, 21:00, Паднали ангели, 14:50, 19:30, Те живеят в нощта, 19:15, 22:00, Свободният щат, 14:45, 18:30, 21:15, Снежната кралица 3: Огън и лед 3D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:10, 19:00, На парчета, 14:30, 17:30, 19:50, 22:10, Воевода, 14:40, 17:15, 18:40, 19:45, 21:10, 22:15



Синема сити

Rogue One: История от Междузвездни войни 3D: 16:30, 3D дублиран: 11:50 (днес и утре), Кубо и пътят на самурая 3D: 11:50 (днес и утре), Тролчета 2D: 11:10 (днес и утре), Смелата Ваяна 2D: 11:15 (днес и утре), Assassin's Creed 3D: 14:10, 21:30, Thu 14:10, Заразно зло: Финалът 3D: 12:10 (днес и утре), 13:40, 14:20, 15:50, 16:30, 18:00, 18:50, 20:15, 21:20, 22:30, Великата стена, 19:20, Трите Хикса: Отново в играта 3D: 12:20 (днес и утре), 13:20, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 19:00, 20:00, 21:10, 22:20, Пасажери, 16:50, 20:50, La La Land, 13:30, 16:00, 19:10, Паднали ангели, 14:30, 20:40, Ела, изпей! 2D: 11:50 (днес и утре), 14:00, 16:10, 18:20, Те живеят в нощта, 21:50, Свободният щат, 12:20 (днес и утре), 19:20, 22:00, Балерина, 11:40 (днес и утре), 13:40, 15:40, 17:30, Снежната кралица 3: Огън и лед 3D, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:20, 17:10, 19:00, На парчета, 15:00, 17:30, 19:50, 22:15, Воевода, 12:00 (днес и утре), 14:30, 17:00, 18:30, 19:40, 21:00, 22:10



IMAX

Трите Хикса: Отново в играта, 15:10, 21:40, Заразно зло: Финалът, 13:00, 17:20, 19:30





Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,

И още: Assassin's Creed, 16:20, 21:30, Rogue one: История от Междузвездни войни, 14:00, Великата стена, 17:00, 19:15, 21:40, Воевода, 13:15, 18:30, Ела, изпей!, 11:00, 13:20, 15:40, Заразно зло: Финалът, 12:55, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00, На парчета, 16:00, 21:10, Пасажери, 13:50, 18:45, Те живеят в нощта, 18:15, 21:00, Трите Хикса: Отново в играта, 12:10, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20, 22:30



Арена The Mall

Assassin's Creed, 12:20, 14:45, 17:20, 20:00, 22:40, Rogue one: История от Междузвездни войни, 12:50, Великата стена, 15:30, 17:45, 20:15, 22:30, Воевода, 14:20, 18:45, 20:30, 21:30, Ела, изпей!, 12:40, Ела, изпей!, 11:40, 14:00, 16:30, Заразно зло: Финалът, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00, На парчета, 15:20, 18:00, 20:20, 22:45, Паднали ангели, 12:10, 17:00, Пасажери, 14:10, 16:45, 19:10, 21:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:15, 13:30, 16:00, 18:15, Те живеят в нощта, 19:20, 22:15, Трите Хикса: Отново в играта, 12:40, 13:40, 15:00, 16:00, 17:15, 18:20, 19:30, 20:45, 21:50







Арена Запад

Assassin's Creed, 13:20, 15:45, 18:10, 20:30, Rogue one: История от Междузвездни войни, 12:50, RealD 3D: 21:15, Балерина, 15:30, 11:15 (днес и утре), 13:15 (днес и утре), 15:30, Великата стена, 12:40, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45, Воевода, 13:50 (днес и утре), 16:30, 19:10, 21:50, Ела, изпей!, 14:20, Ела, изпей!, 11:30 (днес и утре), 13:45 (днес и утре), 16:10, 18:30, Заразно зло: Финалът, 13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45, 20:00, 21:00, 22:30, Защо точно той?, 21:00, Косвена красота, 18:40, На парчета, 15:15 (днес и утре), 17:40, 20:00, 22:30, Паднали ангели, 16:40, 20:45, Пасажери, 13:30 (днес и утре), 16:20, 18:45, 21:10, Свободният щат, 14:00 (днес и утре), 16:45, 19:30, 22:15, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:30, 14:30, 16:45, 19:00, Те живеят в нощта, 16:20, 19:00, 21:40, Трите Хикса: Отново в играта, 14:00, 16:15, 17:30, 18:30, 19:50, 20:45, 22:10, Тролчета, 13:10 (днес и утре)

Опера: Хофманови разкази, Жак Офенбах, сряда 19:00





Арена Младост

Assassin's Creed, 14:00 (днес и утре), 16:30, 19:15, 21:45, La La Land, 18:15, 21:10, Rogue one: История от Междузвездни войни, дублиран, 12:30 (днес и утре), 3D: 15:30, 3D: 11:00 (утре), Балерина, 12:10 (днес и утре), 14:20, Великата стена, 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45, Воевода, 14:10 (днес и утре), 16:50, 19:30, 22:00, Ела, изпей!, 11:30 (днес и утре), 14:15, 3D: 12:40 (днес и утре), 15:15, 17:30, Заразно зло: Финалът, IMAX 3D: 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 3D: 12:10, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15, Защо точно той?, 16:20, 18:40, 21:00, Косвена красота, 20:15, 22:20, На парчета, 16:40, 19:10, 21:30, Паднали ангели, 19:50, 21:50, Пасажери, 13:00, 15:45, 18:15, 21:00, Свободният щат, 14:00, 16:50, 19:40, 22:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:45, 13:50, 16:00, 18:10, Те живеят в нощта, 13:30 (днес и утре), 16:10, 18:50, 21:40, Трите Хикса: Отново в играта, 12:20, 13:40, 14:45, 16:15, 17:00, 18:30, 19:15, 20:45, 21:30, Тролчета, 12:00 (днес и утре)

Опера: Хофманови разкази, Жак Офенбах, сряда 19:00



Дом на киното

Премиера: Снежната кралица 3: Огън и лед 3D, днес 10:30, утре 11:30

И още: La La Land, утре 13:30, Хота на Саура: Отвъд фламенкото, днес 12:15, Воевода, сряда 21:15, Жажда, вторник 15:30, Кеймбридж - София филм фест за учащи, понеделник 18:00, вторник 17:30, Лабиринти на любовта, сряда 13:00, Лъвкрафт, четвъртък 19:30, Маймуна, днес 18:45, Мълчание, днес 14:00, вторник 20:15, сряда 15:45, Отвъд скока, вход с покани, вторник 19:00, Папа Хемингуей в Куба, понеделник 16:00, Прегръдката на змията, утре 18:00,

Международен филмов фестивал Ротердам: Мъжът, днес 17:00, Дом, днес 21:00, Сватба, утре, 16:00, Великанът, утре 20:45,

София филм фест за учащи: Анклав, понеделник 18:30,

Филми от майсторския клас на проф. Дюлгеров, понеделник 20:00,



Филмотечно кино Одеон

днес: 11.30 Балерина, 13.15 Воевода, 15.45 La La Land, 19.00 IV-ти Международен студентски филмов фестивал "Нова вълна": Закриваща церемония и награждаване, 19.45 Закриващ филм - Носителят на Голямата награда за 2017, 20.30 Мълчание, утре: 11.00 Флорънс, 13.00 Патерсън, 15.15 La La Land, 17.30 Мълчание, 20.30 Воевода, понеделник: 13.00 Флорънс, 15.00 La La Land - САЩ, 17.15 Адела Пеева: 45 години творческа дейност, Майки, Хайде да летим, В името на спорта, Конче с панделки, 18.30 Документална премиера: Опит за биография на лицето Х, 20.15 Мълчание, вторник: 13.30 Флорънс, 15.30 Воевода, 17.45 Мълчание, 20.30 La La Land, сряда: 12.00 Иван Кондов: Магистрала, 13.45 Патерсън, 16.00 Лабиринти на любовта, 17.45 Мълчание, 20.30 Геният, четвъртък: 13.00 Воевода, 15.30 Семейни реликви, 17.45 Мълчание, 20.30 La La Land



В Пловдив

Синема сити

Rogue One: История от Междузвездни войни 3D: 16:10, дублиран: 11:10 (днес и утре), Кубо и пътят на самурая, 11:40 (днес и утре), Смелата Ваяна, 12:20 (днес и утре), Защо точно той?, 17:30, Assassin's Creed, 17:30, 20:50, Thu 17:30, Заразно зло: Финалът 3D: 13:50, 16:00, 17:00, 18:15, 20:30, 21:30, 22:40, Великата стена, 21:30, Трите Хикса: Отново в играта, 11:30 (днес и утре), 12:40 (днес и утре), 13:40, 14:50, 15:50, 18:00, 19:10, 20:10, 22:20, Пасажери, 15:00, 19:50, La La Land, 16:40, 20:30, Паднали ангели, 14:40, 19:45, Ела, изпей!, 11:50 (днес и утре), 14:00, 16:10, 18:20, Те живеят в нощта, 21:40, Свободният щат, 12:15 (днес и утре), 18:50, 22:10, Балерина, 11:40 (днес и утре), 13:40, 15:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (днес и утре), 13:10, 15:20, 17:10, 19:00, На парчета, 13:50, 19:20, 21:50, Воевода, 11:30 (днес и утре), 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, Тролчета, 11:00 (днес и утре) Арена мол Марково тепе

Assassin's Creed, 13:45, 19:00, Балерина, 12:00, Великата стена, 20:30, Воевода, 12:30, 15:20, 18:00, Ела, изпей!, 11:30, Заразно зло: Финалът IMAX 3D: 13:00, 15:30, 17:45, 20:00, 22:20, 3D: 19:15, 21:30, На парчета, 16:15, 21:45, Пасажери, 14:00, 19:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:15, 13:15, 15:15, Те живеят в нощта, 16:45, 22:00, Трите Хикса: Отново в играта, 11:50, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00,

Опера: Хофманови разкази, Жак Офенбах, сряда 19:00



Във Варна

Арена Гранд мол

Assassin's Creed, 14:30, 19:30, 22:00, Rogue one: История от Междузвездни войни, 13:45, Великата стена, 16:30, 19:15, 21:40, Ела, изпей!, 14:40, Ела, изпей!, 11:30, 13:30, 15:45, Заразно зло: Финалът IMAX, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, IMAX 3D: Заразно зло: Финалът, 12:00, 14:20, 16:45, 19:00, 21:15, Защо точно той?, 12:20, 17:15, 19:45, 22:20, Косвена красота, 15:00, Пасажери, 12:10, 17:00, 21:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:45, 14:15, 16:50, 18:50, Те живеят в нощта, 13:15, 16:10, 18:45, 21:50, Трите Хикса: Отново в играта, 14:00, 16:20, 18:00, 19:10, 20:15, 21:30, 22:30,

Опера: Хофманови разкази, Жак Офенбах, сряда 19:00





Арена Мол

Assassin's Creed, 17:15, La La Land, 22:00, Балерина, 11:45, 13:50, 16:00, 18:30, Великата стена, 19:45, Воевода, 13:40, 16:20, 19:00, 21:30, Ела, изпей!, 12:20, 14:45, Заразно зло: Финалът, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:45, На парчета, 13:00, 15:30, 18:00, 20:20, 22:40, Паднали ангели, 14:30, 16:45, 18:45, Пасажери, 21:00, Свободният щат, 13:30, 16:30, 19:20, 22:15, Те живеят в нощта, 20:45, Трите Хикса: Отново в играта, 12:45, 15:15, 17:45, 20:00, 22:30



В Бургас

Синема сити

Кубо и пътят на самурая, 11:40 (днес и утре), Ела, изпей!, 11:20 (днес и утре), 13:30, Тролчета, 11:10 (днес и утре), Смелата Ваяна, 12:10 (днес и утре), Защо точно той?, 15:15, Assassin's Creed, 18:30, Заразно зло: Финалът 3D, 12:50 (днес и утре), 13:50, 15:00, 16:00, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30, Великата стена, 21:00, Rogue One 3D, дублиран, 15:50, Трите Хикса: Отново в играта, 12:10 (днес и утре), 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:40, 18:50, 20:00, 21:10, 22:15, Пасажери, 20:50, La La Land, 21:40, Паднали ангели, 13:20, 19:40, Ела, изпей!, 12:30 (днес и утре), 14:40, 17:30, Те живеят в нощта, 20:30, Балерина, 11:05 (днес и утре), 14:30, 16:20, 18:20, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:10, 17:00, 19:10, На парчета, 16:50, 19:30, 22:00, Воевода, 11:30 (днес и утре), 14:00, 16:30, 19:00, 21:30



В Русе

Синема сити

Кубо и пътят на самурая, 11:30 (днес и утре), Ела, изпей!, 12:30 (днес и утре), 17:00, Тролчета, 12:10 (днес и утре), Смелата Ваяна, 11:10 (днес и утре), Защо точно той?, 18:40, Assassin's Creed, 13:50 (днес и утре), 19:00, 21:20, Заразно зло: Финалът 3D, 12:20 (днес и утре), 13:30 (днес и утре), 14:30, 15:45, 16:40, 18:00, 18:50, 20:15, 21:10, 22:30, Великата стена, 19:20, 21:30, Rogue One 3D, дублиран, 16:20, Трите Хикса: Отново в играта, 13:10 (днес и утре), 15:20, 17:30, 19:50, 22:15, Пасажери, 14:40, 21:00, La La Land, 17:50, 20:30, Паднали ангели, 14:10, 19:40, 21:40, Ела, изпей!, 11:20 (днес и утре), 13:30, 15:40, Те живеят в нощта, 16:10, 21:00, Балерина, 11:40 (днес и утре), 13:40, 15:40, 17:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:10, 19:10, Воевода, 11:30 (днес и утре), 14:00, 16:30, 19:00, 21:50





В Стара Загора

Синема сити

Кубо и пътят на самурая, 11:20 (днес и утре), Ела, изпей, 11:00 (днес и утре), 13:10, Смелата Ваяна, 12:10 (днес и утре), Защо точно той?, 22:00, Assassin's Creed, 19:40, Заразно зло: Финалът, 13:30, 15:50, 18:00, 20:15, 22:30, Великата стена, 21:00, Rogue One 3D, дублиран, 17:50, Трите Хикса: Отново в играта, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:10, Пасажери, 20:40, Балерина, 3D: 13:50, 2D: 11:50 (днес и утре), 15:40, La La Land, 16:45, Паднали ангели, 14:40, 19:20, Ела, изпей!, 11:40 (днес и утре), 15:20, 17:30, Те живеят в нощта, 21:20, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:10 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Воевода, 13:50, 16:20, 18:50, 21:40





Арена Парк мол

Assassin's Creed, 15:45, 18:30, Великата стена, 20:30, Воевода, 13:30, 16:15, 18:50, 20:15, 21:30, Ела, изпей!, 12:40 (днес и утре), 15:00, Заразно зло: Финалът RealD 3D (днес и утре) 13:10, 15:30, 17:45, 20:00, 22:20, Пасажери, 21:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:00 (днес и утре), 14:00, 16:00, 18:00, Те живеят в нощта, 13:00, 17:30, Трите Хикса: Отново в играта, 12:30 (днес и утре), 14:45, 17:00, 19:15, 21:45



В Плевен

Арена Панорама

Великата стена, 16:45, 19:00, 21:15, Воевода, 18:45, 21:30, Ела, изпей!, 12:00, 14:15, Заразно зло: Финалът, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00, 13:00, 15:00, 16:50, Трите Хикса: Отново в играта, 12:30, 14:45, 17:15, 19:30, 21:40



Арена Централ Мол

Пасажери, 17:30, 20:00, Те живеят в нощта, 12:30, 15:00



Арена Смолян

Ела, изпей!, 11:45 (утре и неделя), Заразно зло: Финалът, 16:45, 21:15, Трите Хикса: Отново в играта, 14:30, 19:00,

Опера: Хофманови разкази, Жак Офенбах, сряда 19:00





