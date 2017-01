"Сляпата Вайша" на Тео Ушев влезе в битката за "Оскар" Анита Димитрова "Сляпата Вайша" на Теодор Ушев



Досега българи са получавали Академичната награда само като част от многочленен колектив в техническите категории.



Церемонията по връчването 89-ите награди "Оскар" ще се проведе на 26 февруари в Лос Анджелис.



Мюзикълът "Ла ла ленд" изравни рекорда за най-голям брой номинации "Оскар" в един тираж - 14. Досега той принадлежеше на "Всичко за Ева" (1950 г.) и "Титаник" (1997 г.) Следващото препятствие е най-големият брой връчени награди, но за него ще трябва да почакаме до 26 февруари, когато е връчването. "Ла ла ленд" вече пожъна над 100 други отличия и постави рекорд и на "Златните глобуси", спечелвайки 7.



В надпреварата за "Оскарите" историята за двама влюбени - начинаеща актриса и музикант, които преследват мечтите си в Града на ангелите, е фаворит за най-добър филм, Ема Стоун и Райън Гослинг са претенденти съответно за най-добър актьор и актриса, а 32-годишният Деймиън Шазел - за най-добър режисьор и за оригинален сценарий. "Ла ла ленд" има номинации още за операторско майсторство, костюми, музика, песен към филм (две от петте номинации - City of Stars и Audition), монтаж, декори, звук и звуков монтаж. Негови основни съперници в тазгодишната надпревара са "Манчестър край морето" (минал само на фестивален екран у нас) и "Лунна светлина" (непрожектиран в България). За най-добър филм се състезават още "Първи контакт", "Огради", "Лъв", Hell or High Water, Hidden Figures и "Възражение по съвест", донесъл и номинация за най-добър режисьор на Мел Гибсън.



Режисьорите на "Първи контакт" Дени Вилньов, "Лунна светлина" - Бари Дженкинс, и "Манчестър край морето" - Кенет Лонерган, си оспорват съответното отличие с Шазел. Изненадващо Ейми Адамс отсъства от номинациите за най-добра актриса въпреки успехите на "Първи контакт". В тази категория Ема Стоун се състезава с ветеранките Мерил Стрийп и Изабел Юпер, Натали Портман и дебютантката Рут Нига. Измежду Гослинг, Дензъл Уошингтън, Виго Мортенсен, Андрю Гарфийлд и Кейси Афлек ще бъде избран най-добрият актьор.



В техническите категории, които не са част от официалната церемония, пък бе наградена софтуерната компания "Хаос Груп", създадена в София от Владимир Койлазов и Петър Митев. Това вече бе обявено по-рано от американската академия.



