Съд в САЩ нареди на Иран и Сирия да платят $178 млн. за убито бебе

24 Януари 2017 21:49

According to former State Department counter-terrorism official Larry Johnson, "the Israelis are their own worst enemies when it comes to fighting terrorism."



"The Israelis are like a guy who sets fire to his hair and then tries to put it out by hitting it with a hammer."



"They do more to incite and sustain terrorism than curb it," he said.



Aid to Hamas may have looked clever, "but it was hardly designed to help smooth the waters," he said.

Господи какви лицемери са тези израелци...Всеизвестно е, че не Иран /аятоласите подкрепят главно Хизбула/ или Сирия, а точно Израел създаде навремето Хамас в противовес на подкрепяното от Асад ООП:Натисни тукЗащо тогава тази не съди Израел?Защо не съди Катар или Турция, които също открай време подкрепят Хамас?От 2012-та лидерът на Хамас си живее необезпокоявано в Доха. От същата година бойците на Хамас ентусиазирано залегнаха в основата на т.нар. ССА и започнаха яростно да се сражават, като най-боеспособната нейна част, точно срещу Башар Асад /Сирия/ и Хизбула /Иран/. Зверското убийство на невинното детенце е било извършено през 2014-та. Защо тази адвокатка съди тези които се сражават срещу убийците му?