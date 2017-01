"Изборът на народа": Дженифър Лорънс, Джони Деп и анимации Американските награди, гласувани от публиката, за 22-ри път отличиха Елън Дидженерис снимка: ЕПА/БГНЕС Блейк Лайвли: представата на масовата аудитория за драматична актриса.



43-ата церемония се състоя в театър "Майкрософт" в Лос Анджелис, а наградени бяха Блейк Лайвли, Дженифър Лорънс, Джъстин Тимбърлейк и анимацията "Търсенето на Дори". Звездата на вечерта обаче беше телевизионната тв водеща и комик Елън Дидженерис, която грабна цели три приза - в категориите "Любим глас в анимиран филм", "Любим водещ на дневно телевизионно шоу" и "Любима комедийна колаборация". С това тя стана личността с най-много награди "Пийпълс чойс" през годините - общо 22.



В една силна за анимацията година за любим филм бе обявен "Търсенето на Дори" (който дори няма номинация за "Златен глобус", вероятно и за "Оскар"), производство на виртуозите "Пиксар". За любима драматична актриса бе избрана Лайвли, която се бори полугола с акула в "Опасни води", а в комедийния жанр наградиха Мелиса Макарти. Любима актриса изобщо е Дженифър Лорънс, която също е печелила "Оскар", но напоследък не й върви в ролите. Тази година се снима във фантастиката "Пасажери". Любим актьор стана Райън Рейнолдс ("Дедпул"), а в категорията "актьор в екшън филм" спечели Робърт Дауни-джуниър.



Джони Деп, чиито добри актьорски дни отдавна отминаха, е "любим филмов идол". Бритни Спиърс е най-обичаната певица, а Тимбърлейк, който се изявява и в киното, все пак бе отличен като музикант: неговата Can't Stop the Feeling от анимационния филм "Тролчета" е любимата песен на зрителите.



"Любим комедиен телевизионен актьор" стана Джим Парсънс, който се прослави с ролята си в популярния сериал "Теорията на големия взрив". При дамите съответната награда отиде при София Вергара. Предпочитаният от публиката анимационен сериал е знаменитият "Семейство Симпсън", който върви без прекъсване от 1989 г.



