Джонатан Тод Шварц си призна, че е откраднал от певицата близо $5 млн., съобщават агенциите. По думите му в съда той е изтеглил от сметката на певицата, без нейно позволение, 4.8 млн. долара в периода май 2010 - януари 2014 и е вписвал парите в документацията като "лични разходи". Когато е бил разпитан какво е направил със сумата, той излъгал, че ги е използвал за инвестиране в нелегално отглеждане на канабис. Морисет обвинява хитреца и в допълнителни финансови загуби на стойност $15 млн. вследствие на кражби и измами. Шварц е признал и за неправомерното източване на още почти 2 млн. долара от други двама клиенти - известна личност и спортист. Според американското законодателство мошеникът може да бъде осъден на 23 години затвор за престъпленията си. Аланис Морисет 151 Танцовата група Lord of the Danceще участва в иногурацията на Доналд Тръмп във Вашингтон, съобщава светският портал ТMZ. Порталът твърди, че самият създател на групата Флетли едва ли ще участва, след като миналата година обяви окончателното напускане на сцената, но неговите танцьори от Lord of the Dance със сигурност ще вземат участие. Трупата се прочу със своите яки изяви, базирани на келтския фолклор и ирландските народни танци.Бившият мениджър на Аланис МорисетДжонатан Тод Шварц си призна, че е откраднал от певицата близо $5 млн., съобщават агенциите. По думите му в съда той е изтеглил от сметката на певицата, без нейно позволение, 4.8 млн. долара в периода май 2010 - януари 2014 и е вписвал парите в документацията като "лични разходи". Когато е бил разпитан какво е направил със сумата, той излъгал, че ги е използвал за инвестиране в нелегално отглеждане на канабис. Морисет обвинява хитреца и в допълнителни финансови загуби на стойност $15 млн. вследствие на кражби и измами. Шварц е признал и за неправомерното източване на още почти 2 млн. долара от други двама клиенти - известна личност и спортист. Според американското законодателство мошеникът може да бъде осъден на 23 години затвор за престъпленията си.