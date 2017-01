ПРОГРАМА НА СТОЛИЧНИТЕ КИНА

Assassin's Creed 3D, 14:40, 17:00, 19:20, 21:50, La La Land, 12:10 (събота и неделя), 16:40, 21:00, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, дублиран: 11:10, 13:15; 3D 4DX: 11:50, 16:50; 22:00, 12:20 (събота и неделя), 17:00, 19:40, Балерина, 3D 11:50 (събота и неделя), 13:50, 15:50, 18:00, Воевода (премиера) 12:10 (събота и неделя), 13:30, 14:40, 16:10, 17:10, 18:40, 19:40, 21:10, 22:15, Ела, изпей!, 2D: 11:00, 13:10, 15:20, 17:30; 3D: 12:00, 14:10, 16:30, 18:45, Защо точно той?, 17:00, 19:15, 22:20, Косвена красота, 15:00, Кубо и пътят на самурая 3D, 11:40 (само събота и неделя), На парчета (премиера), 12:50 (събота и неделя), 15:10, 17:30, 19:50, 22:10, Паднали ангели, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, Пасажери 3D, 12:00, 14:20, 16:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30, Смелата Ваяна, 12:20 (събота и неделя), 14:45, Съюзени, 21:30, Те живеят в нощта (премиера), 14:00, 19:30, 22:10, Трите хикса: Отново в играта 3D (предпремиера), 11:30 (събота и неделя), 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45, Тролчета, 11:20 (само събота и неделя)

Синема Сити IMAX

Трите Хикса:Отново в играта 3D IMAX, 11:30 ( събота и неделя), 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45 Арена DELUXE BULGARIA MALL

Assassin's Creed 3D, 18:00, 20:30, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, 13:30, 16:30, 19:15, Воевода (премиера) 21:30, Гробницата на фараона 5D, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула 5D, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Ела, изпей!, 11:00, 11:30, 13:20, 14:00, 15:45, Какво става с полюса? 5D, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, На парчета (премиера) 16:20, 18:50, 22:00, Пасажери 3D, 11:45, 14:15, 17:00, 19:30, 22:00, Свърталище на духове 5D, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50, Те живеят в нощта (премиера), 14:10, 17:10, 19:45, 22:20, Трите хикса: Отново в играта 3D (предпремиера), 13:10, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:00, 20:00, 21:15, 22:15

Арена Запад

Assassin's Creed 3D, 12:50, 14:15, 15:20, 16:40, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, La La Land, 21:50, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, 13:30 (събота и неделя), 14:30, 17:30, 20:30, Балерина 3D, 13:00, 15:00, 17:00, Воевода (премиера), 13:50 (събота и неделя), 16:30, 19:10, 21:45, Ела, изпей!, 2D: 12:45, 15:15, 17:30; 3D: 11:10 (събота и неделя), 12:00, 13:30, 14:20, 15:45, 16:40, 18:00, 19:00, Защо точно той?, 15:40, 20:30, Косвена красота, 18:00, На парчета (премиера), 12:45, 15:15, 17:40, 20:00, 22:30, Паднали ангели, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, Пасажери 3D, 12:00, 13:15, 14:40, 15:50, 17:10, 18:20, 19:30, 20:50, 22:00, Luxe зала: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Подземен свят: Кървави войни 3D, 21:15, Те живеят в нощта, (премиера), Premium зала, 16:45, 19:20, 22:00, Трите хикса: Отново в играта 3D (предпремиера), 13:00, 13:45, 15:15, 16:00, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, Тролчета (само събота и неделя), 14:00, Фантастични животни и къде да ги намерим 3D, 14:15, 19:10

Арена Младост

Assassin's Creed 3D, 13:00 (събота и неделя), 14:15, 15:45, 16:40, 18:10, 19:00, 20:30, 21:45, La La Land, 18:45, 21:20, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, 12:30, 15:30, 18:30, 21:15, Балерина, 3D, 11:20 (събота и неделя), 13:20 (събота, неделя, вторник), 15:30, 17:45, Воевода (премиера), 14:40, 17:15, 20:00, 22:30, Ела, изпей!, 11:50, 12:40, 14:10 (събота и неделя), 15:10, 16:30, 17:30, Защо точно той?, 16:50, 21:30, Косвена красота, 19:10, На парчета (премиера), 12:30, 15:00, 17:30, 20:15, 22:40, Паднали ангели, 20:15, 22:15, Пасажери 3D, 12:00, 13:15, 14:20, 15:45, 16:45, 18:20, 19:20, 21:00, 22:00, Premium зала: 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Подземен свят: Кървави войни 3D, 19:45, 21:45, Те живеят в нощта (премиера), 14:00, 16:45, 19:30, 22:10, Трите хикса: Отново в играта 3D (предпремиера), 12:20, 13:50, 14:40, 16:10, 17:00, 18:30, 19:15, 20:45, 21:30, Тролчета, 12:10

Дом на Киното

Cafe Society, (вторник), 17:00, La La Land, (събота), 16:30, (неделя), 20:30, Айша - нека бъдем семейство ( Sofia MENAR Film Festival), (утре), 19:00, Аманат (Sofia MENAR Film Festival), (сряда), 19:00, Балерина, (утре и неделя), 11:30, Воевода, (понеделник), 13:35, (сряда), 16:45, (четвъртък), 20:50, Кралица (Sofia MENAR Film Festival), (вторник), 19:00, Лабиринти на любовта (премиера), (утре), 17:00, (събота), 20:55, (вторник), 15:00, (четвъртък), 16:30, Маймуна (София филм фест за учащи), (понеделник), 18:00, Мимози (Sofia MENAR Film Festival), (събота), 19:00, Панама, (неделя), 14:30, Патерсън, (петък), 14:45, (сряда), 14:30, Семейни реликви, (четвъртък), 14:00, Слава, (понеделник), 16:00, Средиземноморие, (Sofia MENAR Film Festival), (четвъртък), 19:00, Хващай пътя: Инди, (Sofia MENAR Film Festival), (понеделник), 20:00, Хота на Саура: Отвъд фламенкото, (петък), 21:00, Човек, (Sofia MENAR Film Festival), (неделя), 17:00

Одеон

La La Land, (петък), 17:45, (събота), 20:30, (неделя), 18:15, (вторник), 16:00, (сряда), 13:30, (четвъртък), 20:00, Балерина 3D, (събота), 10:30, (неделя), 10:30, Воевода (премиера), (петък), 20:00, (събота), 16:30, (неделя), 13:45, (сряда), 15:45, Геният, (вторник), 20:30, Игрек 17, (вторник), 12:15, Кметът, (понеделник), 17:15, Лабиринти на любовта (премиера), (петък), 16:00, (събота), 18:45, (неделя), 20:30, (понеделник), 15:30, Маймуна, (неделя), 12:00, Международен студентски филмов фестивал Нова вълна, (сряда), 19:00, (четвъртък), 10:00, Опит за биография на лицето X, (понеделник), 18:30, Папа Хемингуей в Куба, (събота), 12:15, Патерсън, (петък), 13:45, (събота), 14:15, (неделя), 16:00, Процесът, (понеделник), 12:00, Семейни реликви, (понеделник), 20:30, Слава, (сряда), 20:45, Хота на Саура: Отвъд фламенкото, (вторник), 14:15, Цитаделата отговори, (понеделник), 13:45, Чия е тази песен?, (вторник), 18:30

