НАКРАТКО

привлече трима чужденци - французите Кен Мабика Тасин и Родриго Минетеламио са юноши на "Кан", а бразилецът Адриано Витор е десен бек от школата на "Флуминензе", съобщи "Спортал".



"Литекс"

ще привлече освободените от елитния "Верея" Методи Костов и Веселин Васев, съобщи "Спортал". Тренировки с третодивизионния тим от Ловеч започна и Георги Какалов (33 г.), бивш играч на "Ботев" (Пд), "Черно море" и др.



Стойчо Младенов

привлече още един свой бивш футболист от ЦСКА в новия си клуб - казахстанския "Кайсар". Това е черногорският нападател Стефан Николич, който игра за софийския клуб през 2015 г. Преди него Младенов взе и Грегъри Нелсън, но сега холандецът се опитва да прекрати договора си по семейни причини. В "Кайсар" е и бившият играч на "Черно море" и "Локомотив" (ГО) Матиас Курьор.



Англия

ФА Къп, 1/32-финали, преигравания: "Нюкасъл" - "Бирмингам" 3:1, "Плимут" - "Ливърпул" 0:1, "Саутхемптън" - "Норич" 1:0.



Купа на Италия

1/8-финали: "Сасуоло" - "Чезена" 1:2, "Лацио" - "Дженоа" 4:2.



Купа на

африканските нации - Гр. А: Габон - Буркина Фасо 1:1 (Обамеянг 38-д; Накулма 23), Камерун - Гвинеа-Бисау 2:1 (Сиани 61, Нгадеу-Нгаджиу 78; Пикети 13).



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Камерун 1 1 0 3:2 4 2. Габон 0 2 0 2:2 2 3. Буркина Фасо 0 2 0 2:2 2 4. Гвинеа-Бисау 0 1 1 2:3 1

На 22.I: Камерун - Габон, Гвинеа-Бисау - Буркина Фасо



"Спартак" (Пл)привлече трима чужденци - французите Кен Мабика Тасин и Родриго Минетеламио са юноши на "Кан", а бразилецът Адриано Витор е десен бек от школата на "Флуминензе", съобщи "Спортал"."Литекс"ще привлече освободените от елитния "Верея" Методи Костов и Веселин Васев, съобщи "Спортал". Тренировки с третодивизионния тим от Ловеч започна и Георги Какалов (33 г.), бивш играч на "Ботев" (Пд), "Черно море" и др.Стойчо Младеновпривлече още един свой бивш футболист от ЦСКА в новия си клуб - казахстанския "Кайсар". Това е черногорският нападател Стефан Николич, който игра за софийския клуб през 2015 г. Преди него Младенов взе и Грегъри Нелсън, но сега холандецът се опитва да прекрати договора си по семейни причини. В "Кайсар" е и бившият играч на "Черно море" и "Локомотив" (ГО) Матиас Курьор.АнглияФА Къп, 1/32-финали, преигравания: "Нюкасъл" - "Бирмингам" 3:1, "Плимут" - "Ливърпул" 0:1, "Саутхемптън" - "Норич" 1:0.Купа на Италия1/8-финали: "Сасуоло" - "Чезена" 1:2, "Лацио" - "Дженоа" 4:2.Купа наафриканските нации - Гр. А: Габон - Буркина Фасо 1:1 (Обамеянг 38-д; Накулма 23), Камерун - Гвинеа-Бисау 2:1 (Сиани 61, Нгадеу-Нгаджиу 78; Пикети 13).КЛАСИРАНЕ 145