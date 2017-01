Драсни-пални-клечица Език свещен, език страдални... No comment.



"Фатмак" обаче е някаква нечиста дума, за която трябва да ни чупят клавиатурите, а защо не и капачките на коленете. Ред трябва да има по езиковите въпроси!



Има хора, които са помислили за това. В деловодството на Народното събрание бе входиран (ох, че хигиенична административна дума!) законопроект за чистотата на българския език. Цялото име на документа е: "Законопроект за съхранение, чистотата при употреба и развитие на българския език". Не е безкрайно грамотно това заглавие, но пък звучи тъпо.



Вносител е депутатът Кирил Добрев, но не червеният Кирил Добрев, към когото имаме някакво отношение, а гербавият Кирил Добрев Добрев, който е втори мандат депутат и до днешния ден бе напълно непознат в тесния кръг на отдел "После". За добро или зло, този индивид просто не ни е попадал в полезрението, а може би не само в нашето, но положително е личност с присъствие, а не безгласна буква, иначе не би станал гербав депутат. :)



И така - ще борим мръсотиите в езика и ще утвърждаваме българщинАта със следните членове и алинеи:



В член 9, алинея 4 например пише нещо фантастично: "При музикално-сценични спектакли текстът се пее на български език, а оригиналният текст на либретото се възпроизвежда симултанно на екран".



В алинея 5 нещата загрубяват още повече: "При живо концертно изпълнение и при студийно излъчване на вокални творби от всички жанрове от всички автори названието на творбата и на изпълняващия състав се превеждат на български език".



Нека си представим приложението на закона.



Ако отидеш на "Сватбата на Фигаро", се очаква да ти пеят на български, а на екран да вървят титри на френски, италиански, швейцарски или австрийски, не сме сигурни точно на какъв език е писано либретото на Фигаро, щото обичаме български произведения. Моцарт е австриец като Хитлер, но либретистът Лоренцо да Понте ни звучи някак италиански или швейцарски, та затова не сме сигурни. Или с Фигаро - тук, Фигаро - там, ще се оправим, но ако дойдат примерно група "Убиец" (Slayer) или Megadeth (това не знаем как да го преведем, няма такава дума), кой ще им пише либрето на български? Добрев, молим ви, преведете този текст, не е много сложен:



Silent Scream



Crucify the bastard son.



Beaten and torn



Sanctify lives of scorn.







Life preordained



Humanity maintained.



Extraction termination



Pain's agonizing stain.







Embryonic death,



Embedded in your brain.



Suffocation, strangulation,



Death is fucking you insane.







Законът предвижда и създаване на Съвет за български език. Той ще е апендикс (appendix, лат. - придатък) на културното министерство със състав от седем души - двама феодални старци от БАН, двама велики творци от Съюза на българските писатели - 1913, един от Минкулта, един от МОН и един от незаобиколимия фактор СБЖ.







За наше разочарование органът е замислен с твърде малко правомощия. Редно е според нас той да е съставен от инквизитори, които да следят за чистотата и да режат езици за лоша словесна хигиена.



