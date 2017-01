Интервю Когато текстът говори, писателят мълчи Книгата е инструмент да победим унижението, казва белетристката Здравка Евтимова Милена Димова Снимка: МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА Здравка Евтимова



Здравка Евтимова е родена на 24 юли 1959 г. в Перник. Завършва английска филология във Великотърновския университет "Св. Кирил и Методий" (1985). Специализира художествен превод в Сейнт Луис, щата Мисури, САЩ. Автор е на кратки разкази и романи, публикувани в 30 страни от света. Сред многобройните й награди се открояват Националната награда за съвременен роман на фонд "Развитие" (1998) за романа "В студената ти сянка, лейди" и на миналогодишното отличие за роман на годината на Фонд "13 века България" за творбата "Една и съща река".







- Г-жо Евтимова, вие често сте в журито на различни литературни конкурси, включително и за нов български роман за 2017 г. По какво преценявате стойността на една книга?



- Отнасям се много сериозно към задачата си като член на жури. Обикновено отделям десет произведения от участващите, чета ги втори път, след това остават пет, после три, и тези три чета още веднъж. За мене е важно как книгата, произведението се вписва в живота на родната ми страна, стреми ли се да се вгради по някакъв начин в онова, което се случва в света, разкрива ли неповторимото, уникалното за нас, българите, прогонва ли болката от домовете, дава ли сила на онези, които са незащитени, които не разполагат с връзки, за да излязат от тежка, непосилна ситуация. За мене книгата е инструмент да победим унижението, да дадем на слабия убеденост, че може да превърне слабостта си в сила. И най-важното да гради справедливост. За мене също е много важно дали авторът е откривател в използването на езика, дали наистина използва българския език "като арфа звънлива и меч", като присъствие на любим човек, като животоспасяващо лекарство. Когато попадна на такава книга, изпитвам усещането, че съм попаднала на доброта и сила за цяла галактика.



- Важни ли са наградите? Боб Дилън не показа особен ентусиазъм при получаването на последния Нобел.



- Отнасям се с уважение към наградите - те са учредени, за да се изтъкне силното, устойчивото, онова, което според Уилям Фокнър е в състояние "да помогне на човека да издържи, като възвишава сърцето му". (из речта на Фокнър при получаването на Нобеловата Награда за литература през 1949 г.) Друг е въпросът, че понякога наградите се опорочават поради конюнктурни, политически и какви ли не други съображения.Тогава съдържанието на наградата се обезсмисля напълно. За мене най-точното мерило е определението на Ботев за награда: "да каже нявга народа умря сиромах за правда, за правда и за свобода". Награда заслужава само такава литература, всеки ред в която е борба за правда и свобода. Останалото е литературна трампа, обслужване, плонж пред силен за момента псевдолитературен субект. Ако някога се превърна в такъв субект, е далеч по-достойно да ослепея.



- Вие сте един от най-публикуваните извън България съвременни автори. Работите ли с литературен агент? Как осъществявате контактите с чуждите издателства?



- За жалост не работя с литературен агент. В САЩ работя с две издателства след конкурси и при двете от тях. След конкурса получавам покана да им изпращам новите си книги, ако съм успяла да ги преведа на английски. Разбира се, поканата в никакъв случай не означава публикация. Книгата трябва да се пребори, да спечели редактора, ако не го направи, заминава в коша за отпадъци. Едното издателство в САЩ е Fomite, публикувало през 2012 г. моя сборник "Стари коли и други разкази"(Carts and Other Stories) и през 2015 г. романа "Четвъртък" със заглавие Sinfonia Bulgarica. От английския превод беше направен превод на китайски и на италиански, романът излезе през 2016 г. в Китай, също през 2016 г. излезе и в Италия от издателство Besa Editrice. След два месеца очаквам публикацията в САЩ от издателство Fomite Books на моя роман "В града на радостта и спокойствието", излязъл в България под заглавие "Арката" през 2007 г. Другото американско издателство, с което работя, е All Things That Matter Press. След конкурс то публикува "Време за косене и други разкази" (Time to Mow and Other Stories) през 2012 г. и новелата "Отново дъщеря" като аудиокнига през 2015 г. През 2017 г. предстои да излезе мой нов сборник с разкази в това издателство. Очаквам в Италия публикацията на романа "Една и съща река" след препоръка от професор Джузепе дел Агата.



- Трудно ли е за един автор да е посланик на "малък" език, какъвто е българският?



- На мене като автор ми е много трудно. Превеждам книгите си на английски език, изпращам ги до издателства в САЩ, Канада, Великобритания. Там не се интересуват, че английският не е ваш роден език. Конкурираш се на общо основание с англоезичните автори. Това е много тежко. Редакторът има строги формални изисквания. Ако открие на страница две грешки - неправилно употребено глаголно време, погрешно използван идиом, неточно поставена запетая и т.н., той заявява - "Аз не съм образователна институция" и без никакво колебание отхвърля ръкописа ви, не започва да го чете. Но ние, българите, сме известни с умението си да превръщаме невъзможното в постижимо и изпълнимо. Имам усещането, че българският език е специално създаден от предците ни, от хилядолетията, за да пишем на него разкази. Всяка улица в България е разказ, всеки поглед - роман.



- Част от разказите си пишете директно на английски език. Не губи ли така повествованието от своята автентичност?



- Когато пиша на български в редките часове, до които се добирам след работа от сутрин до вечер, се чувствам здрава. Писането на български е превръщане на световете в думи и на думите - в светове. Писането на английски не е същото. То е маршрут, който трябва да следваш, оказва сковаващо въздействие върху мене. Измъчва ме. Като почна да превеждам, често е непоносимо, за една дума мисля с часове, а като пиша, думите се нареждат сами. Горко ми после, когато редактирам.



- Продължавате да живеете в родния си град Перник. Това не ви ли откъсва от т.нар. литературни среди? Всъщност, коя среда е най-продуктивна за един писател?



- Може би писателят сам за себе си е литературна среда. Под това разбирам всекидневно четене - силни съвременни творби в англоезичните страни, Германия, Франция, Русия, Латинска Америка, Азия - много е трудно да намериш онова, за което се пише, но вече казахме, че изключваме от мислите си понятието "невъзможно". Предпочитам да чета произведенията на българските писатели и поети още преди да съм се запознала лично с авторите. Това е най-важната част от моята "литературна среда" - текстовете, написани от хората, не позицията на тези хора в определени литературни или каквито и да било кръгове, ромбове, паралелепипеди и прочее конфигурации. Когато написаният текст говори, писателят или поетът мълчат. В това се състои тяхната победа. Перник не давам за никой друг град, село, местност или рай на света. Нашият стоманен град.



- Повечето прохождащи писатели четат само съвременна литература. Важно ли е за един млад автор да познава литературната класика и литературната теория?



- За мене е много важно. Често това проникване в галактиката на литературата се получава, без писателят да притежава какъвто и да било план. Но ако от самото начало чете, чете много, чете дълбоко и сътвореното днес, и литературната класика, която е направила човечеството по-човечно, тогава писателят расте не с дни, а с часове. Тогава вековете, които го разделят от класическите автори, се стопяват и се получава истинска литературна среда, литературно братство, което е несломимо, необяснимо и е най-здравата и почтена основа на всеки опит за писане.



