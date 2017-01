СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА КИНАТА

СИНЕМА СИТИ ПАРАДАЙЗ



Assassin's Creed 3D 12:20, (събота и неделя), 14:30, 14:40, 15:50, 17:00, 18:20, 19:20, 19:30, 20:40, 21:50, La La Land 13:20, 20:30, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D 11:10 (събота и неделя) 13:15, 15:50, 16:50, 18:30, 21:10, 22:00, Балерина 12:30 (събота и неделя), 14:20, 16:20, 18:30, Воевода (премиера) 12:10 (събота и неделя), 13:30, 14:45, 16:10, 17:20, 18:50, 20:00, 21:30, 22:40, Ела, изпей! 11:00, 12:00 (събота и неделя), 13:10, 14:10, 15:20, 16:30, 17:30, 18:45, Защо точно той? 17:00, 19:45, 22:00, Косвена красота 13:40, 21:00, Кубо и пътят на самурая 3D 11:00, Паднали ангели 15:40, 17:40, 19:40, 21:40, Пасажери 3D 13:10, 14:10, 15:30, 16:30, 17:50, 19:00, 20:10, 21:20, 22:30, Първи контакт 11:20 (само събота и неделя), Смелата Ваяна, 12:20 (събота и неделя), 14:45, Съюзени, 19:15, 21:50, Те живеят в нощта (премиера) , 11:40, 14:15, 16:50, 19:30, 22:10, Тролчета (само събота и неделя) 11:20



СИНЕМА СИТИ IMAX



Assassin's Creed 3D IMAX, 14:30, 19:30, 22:00, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D IMAX 16:50







АРЕНА DELUXE BULGARIA MALL



Assassin's Creed 3D, 12:15, 13:45, 14:45, 16:10, 17:15, 18:45, 19:45, 21:15, 22:15, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, , 13:30, 16:20, 19:10, 22:00, Воевода (премиера) 19:00, Гробницата на фараона 5D, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула 5D, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Ела, изпей!, 11:00, 11:50, 13:20, 14:15, 15:45, 18:00, Защо точно той?, 16:30, 21:30, Какво става с полюса? 5D, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Пасажери 3D, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 20:30, 22:30, Свърталище на духове 5D, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50, Те живеят в нощта (премиера), 14:00, 16:45, 19:30, 22:10







АРЕНА ЗАПАД



Assassin's Creed 3D, 12:10, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 16:30, 17:15, 18:15, 19:00, 19:40, 20:45, 21:30, 22:10, La La Land, 21:50, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 19:20, 20:30, 22:40, Балерина , 13:00 (само събота и неделя), 15:00, 17:00, Воевода (премиера) 14:30, 17:10, 19:45, 22:30, Ела, изпей!, 11:10, 12:00, 12:45, 13:30, 14:20, 15:15, 15:45, 16:40, 17:30, 18:00, 19:00, Защо точно той?, 15:50, 18:30, 21:00, Косвена красота, 20:00, 22:00, Паднали ангели, 16:15, 18:15, 20:20, 22:20, Пасажери 3D (премиера), 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:10, 22:30, Подземен свят: Кървави войни 3D, 20:15, 22:20, Смелата Ваяна (събота, неделя и четвъртък) 13:40, Съюзени, 21:30, Те живеят в нощта, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, Фантастични животни и къде да ги намерим 3D, 19:10







АРЕНА МЛАДОСТ



Assassin's Creed 3D 13:00 (само събота и неделя), 14:15, 15:40, 16:45, 18:20, 19:15, 20:45, 21:40, La La Land, 20:30, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, 13:45 (само събота и неделя) , 15:30, 16:40, 18:20, 19:30, 21:15, 22:15, Балерина, 11:20, 13:20, 15:30, 17:45, Воевода (премиера) 14:30, 17:15, 20:00, 22:30, Ела, изпей!, 11:10, 11:50, 12:45, 13:30, 14:10, 15:10, 15:50, 16:30, 17:30, 18:10, 18:45, Защо точно той?, 16:50, 19:15, 21:30, Косвена красота, 19:50, 22:00, Паднали ангели (премиера), 15:00, 17:00, 19:00, Пасажери 3D (премиера), 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:10, 19:30, 20:50, 22:00, Подземен свят: Кървави войни 3D, 19:45, 21:50, Смелата Ваяна, 14:20, Съюзени, 21:00, Те живеят в нощта (премиера), 14:00, 16:40, 19:20, 22:10, Тролчета, 12:10, Фантастични животни и къде да ги намерим 3D, 21:15







ДОМ НА КИНОТО



La La Land, (неделя) 21:00, (четвъртък) 14:45, The Boob Tube, (петък), 22:00, Айша - нека бъдем семейство, (петък), 19:00, Балерина, (събота), 10:30, (неделя), 11:00, Воевода (премиера), (събота), 16:35, (неделя), 14:45, (вторник), 20:50, (сряда), 20:45, Дефиле деграде (Sofia MENAR Film Festival), (неделя), 17:00, Дъх (Sofia MENAR Film Festival), (събота), 19:00, Жажда, (сряда), 17:00, Кладенецът, (Sofia MENAR Film Festival), (понеделник), 19:00, Малки удоволствия, (Sofia MENAR Film Festival), (вторник) 19:00, Мимози, (Sofia MENAR Film Festival), (събота), 19:00, Не се казвам Али, (Sofia MENAR Film Festival), (неделя) 19:00, Папа Хемингуей в Куба, (неделя), 12:45, Патерсън, (събота), 21:15, (четвъртък), 17:00, Семейни реликви, (понеделник), 14:45, Слава, (понеделник), 17:00, (сряда), 15:00, Солта на земята, (събота), 14:30, Флорънс , (събота), 12:15, Хота на Саура: Отвъд фламенкото, (петък), 14:00, (вторник), 16:30