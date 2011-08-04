"Локо" (Пд) взе бивш футболист на "Верона" СНИМКА: lokomotivpd.com Словенският халф Дино Мартинович позира с фланелката на "Локомотив", след като подписа вчера договор с пловдивския клуб.



"Локомотив" има интерес и към бившия футболист на "Лудогорец" Александър Барт, но той вероятно ще подпише с румънския "Университатя" (Крайова).



Междувременно пловдивчани ще се разделят с Бирсент Карагерен, като той обяви, че треньорът Едуард Ераносян не го иска в тима. Защитникът Ивайло Марков пък няма да бъде освободен, а отива под наем в "Царско село".



Словенският атакуващ халф Дино Мартинович (26 г.) подписа вчера договор с "Локомотив" (Пд) до юни 2018 г. В родината си той е играл най-много за "Горица", включително и през миналия сезон, като записва близо 80 мача и 6 гола. През 2012 г. преминава във "Верона", но не изиграва официален мач там, а е преотстъпван в други италиански отбори."Локомотив" има интерес и към бившия футболист на "Лудогорец" Александър Барт, но той вероятно ще подпише с румънския "Университатя" (Крайова).Междувременно пловдивчани ще се разделят с Бирсент Карагерен, като той обяви, че треньорът Едуард Ераносян не го иска в тима. Защитникът Ивайло Марков пък няма да бъде освободен, а отива под наем в "Царско село". 48