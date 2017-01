Щрак, Марийке Голготата на голотата Джироламо Савонарола, средата на XV век.



Конкретно - мъжът имал голи снимки в телефона, някой ги гепил и ги качил на сайта на училището, в което е ръководител.



Свинските медии са в пристъп на благороден гняв и наскърбен морал, характерен за фанатика Савонарола.



И за Тръмп някакви слухове бродят - като призрака на комунизма бродят из континентите! Ужким бил заснет от КГБ/ФСБ в еди-кой си московски хотел с ято проститутки да си разменят секрети. Златен дъжд и прочие.



(Златният дъжд впрочем е превъплъщението, чрез което Зевс обладал Даная - изсипал й се на капки. Изразът "златен дъжд" се използва също като синоним на неочаквано богатство, небесна щедрост. Няма да разсъждаваме по асоциативната верига - Тръмп-златен дъжд-приказно богатство. Като извади компроматите ФСБ - тогава ще му мислим. Засега можем да кажем, че ако има такова нещо, Тръмп доста успешно подработва публиката по света така, че ако и когато един ден му извадят компроматите със златния дъжд - това да изглежда като смекчаващо обстоятелство. Той вече успя да се подиграе на инвалид, да се представи като мачо пернишки тип (to grab her pussy), да говори изкусително-несвързано като лунатик или като сериен дефлоратор на прости девойки... Затваряме скобата.)



На тоя директор като цяло му съчувстваме.



Не само защото сме с резерви към кампаниите по свинските медии - там е съвсем нормално да хванат някакъв човек, да го окъпят в екскременти, да поразмажат с голи ръце, но и да се погнусят. Ей тая погнуса най-трудно я разбираме - бъркаш до лактите в септичната яма, омазваш жертвата и викаш: ама много си смрадлива и оакана, жертво! Дайте да се погнусим и възмутим всички морални хора, на които още не са ни изкарали бельото!



Трагичното е, че по този начин може да бъде съсипан животът на всеки. Всеки може да бъде злепоставен с някаква измислена простъпка - ако нямаш голи снимки, ще ти направят. Или ще те снимат пред блока до майката на комшията ти - и ще ви изкарат прелюбодейци. Колкото по-безкритична е публиката, толкова по-лесно се играе по първата сигнална система. Ако работата ти е да създаваш убедителни представи и внушения - с прости хора се работи много удовлетворително. А хората обективно си изпростяват и без свински медии - това е сложна тема и ние не сме компетентни, обаче хората наистина са много прости. И себе си слагаме в това число, макар че малко по-трудно се лъжем.



***



Хора, дори лицемерните католици са оставили Микеланджело да рисува и скулптира голи тела. На Микеланджеловия Давид известно време са му прикривали патето, но сега всеки може да го види (и да обърне внимание например, че не е обрязан като всички евреи). То е дори банално да говорим какво представлява голотата в изкуството и голотата в личния живот. Не знаем тази жълта история дали е чисто битова като генезис, но очевидно мафията се възползва от подадената топка - в кампанията на свинските медии псуват голия директор на "соросоид" (уредил финансиране на разни дейности в училището), въобще това усърдие на честната журналистика е твърде показателно.



***



