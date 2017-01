Пациенти и лекари скочиха срещу орязания достъп до лечение на хепатит С НЗОК ще плаща най-новата терапия за заболяването според икономическата целесъобразност Ана Атанасова Снимка: БГНЕС През лятото на 2016 г. близки на пациенти с хепатит С протестираха пред здравната каса, тъй като НЗОК забави отпускането на терапията.



От касата мотивират въвеждането на подобни своеобразни лимити с високата цена на лечението. Касата плаща за безинтерфероновата терапия за хепатит С, за която се смята, че лекува успешно заболяването в до 90% от случаите, от март миналата година. Само от март до август 2016 г. медикаменти са получили 218 души, а за тях са платени 15.4 млн. лв. Броят на хората, получаващи терапията, расте от 9 през март до 186 през август. Към декември подадените молби за лечение са 750, а одобрените - 400. Един курс на лечение струва около 50 000 лв. Затова и надзорният съвет на НЗОК реши да въведе критерии, с които да се ограничи отпускането на новата терапия.



Според критериите приоритетни за достъп до новите медикаменти са хора с хепатит С с напреднала фиброза, декомпенсирана цироза, пациенти, при които не е постигнат резултат от лечение с интерферони, хора с автоимунни болести, които не могат да приемат интерферон, с лимфоми, бъбречни заболявания и ХИВ. На злоупотребяващите с алкохол и наркотици не се отказва изцяло новото лечение, но първо се препоръчва да се реши проблемът със зависимостта.



За пациентите, при които се очаква ниска продължителност на живота, от касата обясниха, че става дума за терминално болни. Освен това оттам твърдят, че критериите са одобрени от националните консултанти по специалностите, свързани с лечението на хепатит С, и лекарите смятат, че те не противоречат на изискванията за лечение на заболяването. "Медицинските критерии почти не са променени от тези, които бяха през 2016 г. Когато влязоха безинтерфероновите терапии, заварихме една много голяма група хора, които бяха противопоказани за лечение с комбинацията интерферон/рибавирин. Това бяха декомпенсираните цирози, високостепенните фибрози, пациентите за или след трансплантация, много хора, които имат съпътстващи заболявания - бъбречни заболявания и т.н. Сега вече можем да ги лекуваме. Този феномен се наблюдаваше и във Франция, Англия, Германия, които започнаха това лечение по-рано от нас. Този проблем те го решиха в рамките на около две години, както вероятно ще се получи и при нас. В началото и там критериите бяха по-рестриктивни, никой не започна от самото начало да лекува всички пациенти", коментира пред Clinica.bg проф. Крум Кацаров, национален консултант по гастроентерология.



"Всички, които имат други заболявания освен заболявания на черния дроб, няма да бъдат лекувани - надзорният съвет на касата може веднага да ги изхвърли от списъка за лечение, а това само по себе си е риск за живота, престъпление и нарушение на конституцията", обяви обаче пред Би Ти Ви Иван Димитров, председател на Федерация "Български пациентски форум". "Притеснявам се, че пациентите наистина са обречени. Ако пациент има бъбречна недостатъчност и хепатит C, и двете заболявания намаляват преживяемостта му и той попада в първия изключващ критерий. В същото време европейските правила за правилно лечение на хепатит C определят няколко приоритетни групи, сред които са именно пациентите с бъбречна недостатъчност и хепатит C", коментира проф. Емил Паскалев, началник на Клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска болница. В критериите на касата обаче терапията не се препоръчва само за хора с терминална бъбречна недостатъчност, а останалите - точно обратното - са приоритетни за получаването й.



Тази година се очаква касата да плати лечението на около 650 души с новата терапия. От март критериите за отпускане на новото лечение може дори да се разширят, така че и по-леки случаи да получат достъп до терапията. Това ще е възможно, тъй като към края на февруари повечето от пациентите с тежка форма на чернодробно увреждане ще бъдат обхванати от лечение.







ПАЗАР



