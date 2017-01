Истинската история Дядо Мраз, Дед Мороз и General Frost Изграждането на религиозно неутрална празнична система е единствената възможност за трайно обединяване на народа ни в съвременните условия Иван Петрински Карикатура "General Frost shaveing little Boney" /Генерал Мраз, бръснещ малкият Бони (Наполеон Бонапарт)/от William Elmes {6}, 1 декември 1812 г.; Британски музей-Лондон







От известно време - и във връзка с началото на новата година - търсим корените на обредния образ на Дядо Мраз; любимият детски обдарител напълно заслужава вниманието, което му отделяме, защото е въплъщение на прастария култ към прадедите - основен личен култ както у славяните, така и у прабългарите. Съхраняването на обредния образ на Дядо Мраз е от особено значение в опитите ни да подкрепим изграждането на патриотична и религиозно неутрална празнична система у нас, основана преди всичко на 15-вековната българска народна традиция и на героичната ни 1335-годишна история; защото това е единствената възможност за запазване на целостта на народа ни в съвременните условия. Както всичко е тръгнало на зле - и разпадащата се българска държавност, и стопанската немощ, и безбройните предателства на властниците - само ни липсват и религиозни размирици за да се самозачертнем и като народ ...



Вярно е, че поради отсъствието на данни прескочихме малко набързо от образите в старобългарските амулети, за които съществува почти пълно единодушие, че отразяват култа към прадедите, към народната обредност, свързана с настъпването на новата година - първоначално на 1 Март, после на 1 януари. Под влияние на християнството традиционната българска новогодишна обредност постепенно оттича към деня на зимното слънцестоене, което християните в началото на IV в. "заемат" от митраизма като мним рожден ден на Исус от Назарет - главният християнски персонаж.



Как обаче да сме сигурни, че коледжанете, сурвакарите (сурваскари, сурвакари) и кукерите са свързани със стария култ към прадедите?! Три са главни основания за това (вж. Изображението) - разиграваната от кукерите предимно сцена на смъртта на кукера (т.е. завръщането му в света на мъртвите), участието на "Конче" в кукерските дружини (за конят като соларен символи и като медиатор между света на живите и на мъртвите вж. Свързани текстове във втората част на този текст) и огромният дървен фалос, който е неизменен атрибут на предводителите на кукерските дружини (вж. подробно {1, с. 36}{2, с. 234 и 513}{3, с. 210-211}{4, с. 338-345}). В някои случаи фалосът е заменен със змия (вж. Изображение във втората част на този текст; вж. и {3}) поради приликата на тялото й с фалоса, както това е направено в един обреден хляб от с. Пирин, Благоевградско, където персонифицираният образ на Божик (по същество на прадедът-закрилник) е опасан от змия.



В обредния образ на Дядо Мраз има и видим християнски пласт - обдаряването на децата. Суровият и гневлив ранносредновековен прадед, а и неговото късно превъплъщение в предводител на сурвакарска дружина (с всичките й възможни имена, под които е позната) - дедът, старецът, кукерът, не само не носят подаръци, но напротив настоятелно изискват да им бъдат давани храна и полезни вещи в замяна на помощта за живите; в сурвакарските и станчинарските чети има нарочен младеж, който е натоварен с голям чувал, в който се събира даденото от посетените домове. Макар да има данни (вж.{5}), че някъде в ранната славянска обредност съществува и образът на обдаряващия прадед, то дарителската функция на Дядо Мраз ще трябва да се извлече от образа на западната му успоредица, която от своя страна го заимства от християнската легенда за даровете на влъхвите.



Настана време да изведем и името на прадеда, който днес именуваме с лекота Дядо Мраз. Изглежда няма да е достатъчно обаче да стигнем до първото споменаване на Мороз Иванович в едноименната приказка на руския философ, мистик, писател и музиковед княз Владимир Одоевский (1804-1869), последна издънка от княжески род, клон на Рюриковичите. Забележителен познавач на руското село и славянските древности, точно той издава през 1840 г. сборника "Приказките на дядо Ириней", където между другото е включена и приказката "Мороз Иванович".



Въпреки отдавнашната персонификация на студа в митологията на славянските народи, ще трябва да заподозрем - мисля, основателно - че за името на приказния си герой, който впрочем е основан изцяло върху древните славянски митологически представи, Одоевский е бил повлиян от



една английска рисунка, носеща дата 1 декември 1812 г. и озаглавена "General Frost shaveing little Boney" ("Генерал Мраз, бръснещ малкият Бони [Наполеон Бонапарт]") от William Elmes (вж. Изображението по-долу); карикатурата е във връзка с разгрома на Наполеоновата войска в Русия през същата година, за който разгром френските генерали се оправдават със страшните руски студове. Основание да не извличаме пряко името "Мороз" от съвременната на Одоевский славянска митология, битуваща в руското село, е богатото разнообразие от имена, с които се назовава там персонифицираният студ. Нему - като олицетворение на прадедите и остатък от ранния култ към тях - в Русия оставят често овесен кисел, който е не само поминална храна, но и има за цел да бъдат "сити" прадедите, за да не идват - във вид на студ - по време на зреенето и прибирането на урожая. Та точно в познатото на Одоевский руско село "Мороз" нито е единственото, нито е най-разпространеното име на персонифицирания студ; напротив.



Ето защо ще трябва да предложим тук да търсим източника за приказния герой на Одоевский другаде; самият той едва ли е познавал самата английска карикатура, за която по-горе стана дума, макар при излизането й да е бил вече 8-годишен. В самото начало на събирателската работата по сборника "Приказките на дядо Ириней" Владимир Одоевский със сигурност е чел една статия, която вдига голям шум в столичното общество, а даже и в цяла Русия; военноисторическата статия "Студът ли изтреби френската войска през 1812 г.?" (на руски език "Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?") на генерал-лейтенант Денис Давидов (1784-1839) има малко двусмислено заглавие - в него хем става дума за студа, хем за неговата персонифицирана форма, повлияна от английската карикатура от 1812 г. Самата карикатура е спомената в статията и тук ще се наложи да твърдим, че Владимир Одоевский заема първата част от името на главния герой в приказката си "Мороз Иванович" именно от руския превод на заглавието на английската карикатура.



На българска почва Дядо Мраз става литературен герой в приказката на Елин Пелин "Дядо Мраз и внуците му" през 1910 г. Наистина, старобългарската дума "мраз" - със значение "студ, мраз", но и "лед" - е добре позната и по времето на Елин Пелин; в речника на Найден Геров й е отделено подобаващо място. Но нека ни е позволено да заявим, че в съвременното нему българско село това име едва ли е било (често?) срещано като персонификация на студа. От друга страна през последната четвърт на ХIХ в. и особено в началото на ХХ в. в Русия Дед Мороз бясно набира популярност; а точно това е времето, в което българо-руските политически, културни, стопански - а и чисто лични - връзки са особено засилени.



Това ще да е причината да изведем обредният образ на Дядо Мраз като основан изцяло върху 1500-годишната българската народна митология (включително и времето на самостоятелното развитие на славянските и прабългарските племена в преддържавния ни период); неговата свързаност с прастария славянобългарски култ към прадедите не може да буди никакво съмнение. Точно името на този отначало суров и гневлив, после шеговит, а от век и половина - добродушен наш прадед обаче подозираме основателно, че е заето от вече масовизирания му руски събрат; от своя страна руският Дед Мороз е свързан несъмнено също с прастария славянски култ към прадедите, но името му трябва да е повлияно от английска карикатура, посветена на разгрома на Наполеоновата войска през 1812 г.



Това е българският Дядо Мраз - събирателен образ на героичните ни прадеди, които са и юнаци над юнаците, и големи песнопойци и даже на кавал са можели да свирят, каквото е изискването за добрия персонифициран прадед-защитник на българските домове и малки общности даже до началото на модерната епоха (вж. първата част на този текст). Защото, ако почитаме прадедите си, то те и само те ще "осигурят" и плодовитостта на жените ни, и безграничната радост на децата ни, и безчетния урожай по нивите ни, и надеждата в началото на всяка нова година, и смъртта на всеки враг, дръзнал да тъпче бащината ни земя. Те са защитниците свише на България; така е било от хилядолетие и половина, така и ще бъде вовеки.











Книгопис:



{1} Борис Рыбаков, Язычество древних славян, Москва, 1981



{2} Борис Рыбаков, Язычество Древней Руси, Москва, 1987



{3} Иваничка Георгиева, Българска народна митология, София, 1993



{4} Никос Чаусидис, Митските слики на jужните словени, Скопjе, 1994



{5} Юрий Коловрат-Бутенко, Язычество восточных славян I-XI веков (По материалам Верхнего Подонцовья), Москва-Харьков, 2016



{6} M. Dorothy George, Catalogue of Political and Personal Satires in the British Museum, IX, London, 1949



