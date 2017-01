Почти свършиха билетите за "Пърпъл" СНИМКА: MOKO "Тъмнолилавите" днес. Трима от петимата на снимката са в оригиналния състав на групата преди 49 години.



Концертът в София е част от прощално турне, наречено The Long Goodbye. Групата обещава то да бъде последно в близо половинвековната й кариера ("Дийп пърпъл" са основани през 1968 г.)



След многобройни скандали, раздели и сдобрявания през годините "Пърпъл" ще бъдат с трима от оригиналните си членове - вокалиста Йън Гилън, който напълни докрай зала 1 на НДК през ноември, басиста Роджър Глоувър и барабаниста Йън Пейс. Покойният Джон Лорд е заменен на клавира от Дон Еъри, който също бе с Гилън миналия месец в София. Петият в състава от 1994 г. насам е Стив Морз, който пое тежкото бреме да замени на китарата Ричи Блекмор. "Дългото сбогуване" на пионерите на хардрока няма да мине без изненади. На сцената в "Арена Армеец" ще излязат и специални гост-звезди, които за момента се пазят в тайна.



По време на паметното шоу на "Пърпъл" публиката ще чуе неостаряващите хитове Smoke on the Water, Hush, Perfect Stranger, Black Night, Lazy. За първи път ще прозвучат и парчетата на британците от новия им студиен албум inFinite, както и от лимитираното EP Time For Bedlam, пуснато в продажба преди седмица.



"Дийп пърпъл" са гостували многократно в София и Каварна и винаги са се радвали на извънредна любов от страна на българската публика. Последният им концерт у нас бе през юни 2013 г. в Пловдив по случай 100-годишнината на футболния клуб "Ботев". В продажба вчера бяха пуснати последните 1500 билета за седящи места за прощалното шоу на "Дийп пърпъл". Интересът към концерта на легендите, който ще се проведе на 14 май в най-голямата зала "Арена Армеец", е огромен още от обявяването му. Напълно е възможно той да бъде разпродаден много преди деня на провеждането, хвалят се организаторите от Moko Solution.Концертът в София е част от прощално турне, наречено The Long Goodbye. Групата обещава то да бъде последно в близо половинвековната й кариера ("Дийп пърпъл" са основани през 1968 г.)След многобройни скандали, раздели и сдобрявания през годините "Пърпъл" ще бъдат с трима от оригиналните си членове - вокалиста Йън Гилън, който напълни докрай зала 1 на НДК през ноември, басиста Роджър Глоувър и барабаниста Йън Пейс. Покойният Джон Лорд е заменен на клавира от Дон Еъри, който също бе с Гилън миналия месец в София. Петият в състава от 1994 г. насам е Стив Морз, който пое тежкото бреме да замени на китарата Ричи Блекмор. "Дългото сбогуване" на пионерите на хардрока няма да мине без изненади. На сцената в "Арена Армеец" ще излязат и специални гост-звезди, които за момента се пазят в тайна.По време на паметното шоу на "Пърпъл" публиката ще чуе неостаряващите хитове Smoke on the Water, Hush, Perfect Stranger, Black Night, Lazy. За първи път ще прозвучат и парчетата на британците от новия им студиен албум inFinite, както и от лимитираното EP Time For Bedlam, пуснато в продажба преди седмица."Дийп пърпъл" са гостували многократно в София и Каварна и винаги са се радвали на извънредна любов от страна на българската публика. Последният им концерт у нас бе през юни 2013 г. в Пловдив по случай 100-годишнината на футболния клуб "Ботев". 77