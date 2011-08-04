"Славия" може да привлече Генков Цветан Генков може да продължи кариерата си в "Славия". Нападателят от около две седмици е свободен агент, след като прекрати по взаимно съгласие договора си с "Локомотив" (ГО). Той е получил предложение от "Славия" и води преговори. В столичния тим търсят нападатели, след като Николай Димитров бе продаден в "Урал" (Рус), Валери Домовчийски бе освободен, а вероятно предстои раздяла и с руснака Сердер Сердеров.



Генков има оферта и от "Нефтохимик Бургас". Той обаче паралелно си търси нов клуб в чужбина след престои в "Динамо" (Москва), "Висла" (Краков) и "Денизлиспор".



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