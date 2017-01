Политиката отдавна е постистина Доналд Тръмп просто се осмели да го покаже открито Бартън Суейм*, http://journalstar.com/ Бартън Суейм



Какво всъщност има предвид Доналд Тръмп, когато хвали руския президент Владимир Путин? Все още никой не знае, сигурно и Тръмп не знае. Но е любопитно, че прекалено много от критиците му възприемат това ласкателство като достоверен израз на отношението му, при положение че всичко в речта и поведението на Тръмп показва, че той често говори неща, които не мисли.



Това не означава точно, че е лъжец. Ако е такъв, то Тръмп е от необикновените лъжци. Инвенциите и налудничавите му преувеличения сякаш целят по-скоро да провокират и скандализират, вместо да измамят. Например когато през 2015 г. каза, че е гледал как "хиляди и хиляди" мюсюлмани празнуват при вестта за атентатите от 11 септември, трябва да е бил наясно, че това е лесно проверимо твърдение. Но на него не му пука. Когато в предаването "Тази седмица" на Ей Би Си го накараха да потвърди това свое твърдение, той не се заяде, нито пък се впусна да се отбранява. Не започна да обяснява, както правят всички политици, че думите му са били извадени от контекста, или пък че е имал предвид нещо съвсем друго от това, което му се приписва. Той просто потвърди думите си. Каза: "Така беше. Видях го. Даваха го по телевизията. Видях го."



Миналата година много се говореше за "постистината", обявена от Оксфордския речник за "международна дума на годината" за 2016 г. и станала популярна в англоговорящия свят заради референдума за Брекзит и президентските избори в САЩ. За последните, белязани от кампанията на Тръмп, се твърди, че са били лишени от елементарно уважение към фактите и истината. Може и така да е, но едва ли сме в състояние да кажем, че американската политическа култура преди Тръмп се характеризираше с благоговеене пред истината. Дълго преди да дойде Тръмп, политическите дебати в САЩ преливаха от всякаква дезинформация: пълна хипербола, съзнателно поднасяни нелогични изводи, съзнателни пропуски, обвинения, откровени лъжи. Не е правилно да свързваме само Тръмп с новата ера на неистините - хиляди преди него дадоха своя принос.



Тръмп е различен не защото презира истината. Той е различен, защото го прави открито, с радост почти, сякаш е открил измамата в един мит, който държи всички в шах.



Този "мит" е протестантско-евангелистката етика на честността, белязала американската политическа култура от Второто голямо пробуждане през 19-и век до кръстоносните походи на Били Греъм през 60-те и 70-те години на миналия век. По един или друг начин това бяха опити Америка да се превърне в протестантско християнско общество. Дори и в нашата толерантна и морално плуралистична култура думите "честност" и "почтеност" все още са най-важните термини в политиката ни. Почти всяка реч по време на кампания и в политическа реклама по някакъв начин се отнася към идеала за честност - думите на кандидата за даден пост трябва да съответстват на делата му.



Тръмп забеляза (съвсем правилно според мен), че политическата риторика в САЩ е станала куха - огромна колекция от баналности и празни фрази, които вече нямат никаква връзка с истината. Всички се преструват, че говорят истината, а Тръмп просто спря с преструвките. Резултатът е постхристиянска политическа реч в типично американски стил - безцеремонен, самонадеян и свободен от ангажимента да се самоизразява честно. Новият постхристиянски политически стил използва думите не като средство за изразяване на мисли и аргументи, а като оръжие.



За мен е трудно да скърбя за бързия залез на старата политическа култура, основана на честността. Защото тя стана евтина и фалшива. Ако Тръмп не я беше отстранил, щеше да го стори някой друг.







* Бартън Суейм е автор на The Speechwriter: A Brief Education in Politics и на коментари във "Вашингтон пост"







