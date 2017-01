La La Land триумфира и при номинациите БАФТА Снимка: Киномания Филмът на Деймиън Шазел La La Land май ще се окаже безспорен шедьовър.



Американската лента Moonlight, която получи отличието за най-добра драма на "Златните глобуси", ще се бори за най-добър филм и оригинален сценарий. Актьорът Махершала Али и Наоми Харис пък са номинирани за най-добри поддържащи актьор и актриса. Мюзикълът La La Land получи най-много номинации за престижните награди на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА), включително за най-добър филм, актьор и актриса.Веднага след него с по девет номинации се нарежда научнофантастичният трилър "Първи контакт" и вторият филм на дизайнера Том Форд "Хищници в мрака". С шест номинации е американската драма Manchester by the Sea. Раян Гослинг и Ема Стоун получиха номинации за ролите си в La La Land, който се сдоби със седем статуетки "Златен глобус" в неделя. Филмът ще се състезава и за приза "Най-добър оригинален сценарий" и "Най-добър режисьор" за Деймиън Шазел.Драмата I, Daniel Blake на режисьора Кен Лоуч получи пет номинации, включително за най-добър филм и поддържаща актриса за Хейли Скуирес.Американската лента Moonlight, която получи отличието за най-добра драма на "Златните глобуси", ще се бори за най-добър филм и оригинален сценарий. Актьорът Махершала Али и Наоми Харис пък са номинирани за най-добри поддържащи актьор и актриса.