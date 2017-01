Супертелевизори доминираха на CES в Лас Вагас Надя Стефанова Кристална картина, огромен размер - бъдещето на телевизията



Тъй като Apple отдавна бойкотира събитието, то е място, на което блестят Samsung, LG, Sony и другите големи в бранша.



Samsung Electronics Co. Ltd представи CES 2017 своята визия за 2017 г. - широка гама нововъведения, основните от които са новата линия QLED TV и актуализациите на Gear S3 смартфони часовници. С тези иновации Samsung демонстрира лидерската си позиция в откриването на нови технологии, които наистина се вписват в живота на потребителите по интуитивен начин.



След невероятен напредък в развитието на Quantum Dot технологиите Samsung представи 75-инчовия Q8C QLED телевизор, в който са добавени полупроводници с наноразмери с цел осигуряване на перфектно съчетание на светлина и цвят. Резултат от това е стряскащо големият екран на QLED TV с невероятно точни и прецизни изображения, които можете да гледате от всеки ъгъл.



Новият QLED TV дава ново измерение на Quantum Dot технологиите чрез подобрена светлинна ефективност, стабилност и най-широката досега гама от цветове. Също така QLED TV има защита на дълбоките нива на черно и оптимална яркост от 1500 до 2000 нита. Новият дизайн на панелите при този телевизор намалява отражението, което пък дава възможност на потребителите да видят всеки детайл с невероятни нива на контраст. Още - тези телевизори могат да бъдат лесно монтирани за стена с помощта на No-Gap Wall Mount, но могат и да стоят самостоятелно с Gravity или Studio приставките.



По-важно - миналогодишният хит, дистанционното One Remote, сега е подобрено, за да може да подкрепи още повече устройства с по-прецизен гласов контрол. Приложението SmartView е на разположение през Androind и iOS. То може да ви уведомява за ново ТВ съдържание, дори когато телевизорът е изключен. Новост в Smart TV е услугата Samsung Sports. Тази услуга ще се погрижи феновете на спорта никога да не пропуснат нито миг от любимите си спортни предавания.



Корейците от LG също представиха на CES нов супертелевизор. OLED 4K е с дебелина от 2.57 мм и ще се предлага в два варианта на дисплея - 65 и 77 инча. Този телевизор ще поддържа 4 формата на изображение, вкл. HLC /Hybrid Log-Gamma/



Sony също представи нов телевизор - първият 4К OLED от серията Bravia разпространява звука от вибрациите, чийто източник е.... екранът.



