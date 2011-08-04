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СПОРТ

ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 2-РИ ТИРАЖ

"6 от 49" Числа: 17, 23, 28, 33, 35, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 16 по 1521.60 лв., 4 - 645 по 37.80 лв., 3 - 9887 по 3.50 лв. ДЖАКПОТ: 4 940 900.15 лв.



"6 от 42" Числа: 10, 11, 12, 17, 32, 37. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 3103.80 лв., 4 - 295 по 42.10 лв., 3 - 5715 по 3.10 лв. ДЖАКПОТ: 894 594.20 лв.



"5 от 35" I теглене: 6, 12, 23, 26, 35. Печалби: 5 - 2 по 10 432.00 лв., 4 - 317 по 57.60 лв., 3 - 8036 по 3.30 лв.; II теглене: 4, 6, 9, 10, 27. Печалби: 5 - 2 по 10 432.00 лв., 4 - 301 по 60.70 лв., 3 - 8447 по 3.10 лв.



"Тото Джокер" Позиция: 3, 5, 6. Цифра: 5, 3, 5. Печалби: 3 - 17 по 2832.00 лв., 2 - 3007 по 5.10 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"Тото 2 - Зодиак" Числа: 13, 19, 34, 40, 47. Зодия: 11. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 5 по 500.00 лв., 3+1 - 12 по 100.00 лв., 3 - 191 по 10.00 лв., 2+1 - 196 по 5.00 лв., 1+1 - 1210 по 1.50 лв., 2 - 2702 по 1.00 лв., 0+1 - 2175 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Втори тотошанс"

"6 от 49" Печалба: лек автомобил - фиш с номер 814805191 (от София).



"Тото 1"

"13 срещи" (постъпления 3859.50 лв.) Знаци: Х, 1, 1, Х, Х, 1, 2, Х, 2, 2, Х, 1, 2. Печалби: 13, 12 и 11 - няма, 10 - 5 по 135.10 лв. ДЖАКПОТ: 1711.00 лв.



"10 от 10" (1748.70 лв.) Знаци: 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, Х, 2. Печалби: 10 - 49 пo 33.60 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"12 тип 1Х2" (1632.30 лв.) Знаци: 1, 2, 2, 2, Х сл, Х, 1, Х, Х, 2, 2, 1. Печалби: 12 - няма, 11 - 2 по 204.00 лв. ДЖАКПОТ: 2030.63 лв.

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