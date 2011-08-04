НАКРАТКО

Призьорите в



56-ата анкета "Футболист на годината".



Най-добър футболист на България за 2016 г.: 1. Ивелин Попов (161 т.); 2. Светослав Дяков (158 т.); 3. Владислав Стоянов (90 т.).



Най-добър вратар: 1. Владислав Стоянов ("Лудогорец"); 2. Боян Йоргачевич ("Левски"); 3. Мартин Луков ("Дунав").



Най-добър защитник: 1. Димитър Пиргов ("Левски"); 2. Натанел ("Лудогорец"), 3. Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София").



Най-добър халф: 1. Марселиньо ("Лудогорец"); 2. Светослав Дяков ("Лудогорец"); 3. Роман Прохазка ("Левски").



Най-добър нападател: 1. Мартин Камбуров ("Локомотив" Пд); 2. Жонатан Кафу ("Лудогорец"); 3. Клаудиу Кешерю ("Лудогорец")



Най-добър чужденец: 1. Жонатан Кафу ("Лудогорец"); 2. Марселиньо ("Лудогорец"); 3. Вандерсон ("Лудогорец")



Най-прогресиращ млад футболист: 1. Петко Христов ("Славия"); 2. Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"); 3. Божидар Краев ("Левски").



Най-добър треньор: 1. Георги Дерменджиев ("Лудогорец"); 2. Станимир Стоилов ("Астана", Казах); 3. Христо Янев (ЦСКА/"Нефтохимик-Бургас").



Награда за развитие: БФС за новата база в Бояна



За дебют в Първа лига: 15-годишните Ияд Хамуд ("Локомотив", Пд) и Кристиян Добрев ("Ботев", Пд)



Най-добра футболистка: Евдокия Попадинова ("Рейсърс", Охайо, САЩ)



Награда "Лъвско сърце": Веселин и Йордан Миневи, Илко и Димитър Пиргови







Воденият от Димитър Димитров



казахстански "Иртиш" беше напуснат от 13 футболисти заради финансовата криза в клуба. Сред тях е и бившият халф на "Ботев" (Пд) Томаш Иршак. От досегашния състав, който българинът изведе до бронзовите медали, остават 12 играчи.







Испания



17-и кръг: "Реал" (М) - "Гранада" 5:0, "Ейбар" - "Атлетико" (М) 0:2, "Лас Палмас" - "Спортинг" (Х) 1:0, "Реал Сосиедад" - "Севиля" 0:4, "Атлетик" (Б) - "Алавес" 0:0.







Юлиян Дракслер вкара



гол още в първия си официален мач за "Пари Сен Жермен". Германският национал влезе в 58-ата мин. в домакинството срещу "Бастия" в 1/32-финал за Купата на Франция, а в 89-ата отбеляза последното попадение за победата на парижани със 7:0.