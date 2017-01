Удо Диркшнайдер и "Готард" идват за феста в Могилово По неофициални данни Кметъла Цонко Цонев има пръст в организацията СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: ЮЛИЯН САВЧЕВ В последното си до момента гостуване в България Удо Диркшнайдер разтърси зала "Универсиада" с хитовете на "Аксепт" и видя, че българските метъл фенове продължават да го обожават.



9 -11 юни т. г.







Анонсираният в края на миналата година нов метъл фестивал Midalidare: Rock In The Wine Valley в чирпанското село Могилово започва да придобива все по-авторитетен вид. Малко след анонса на събитието стана известен и първият хедлайнер - американците W.A.S.P. А вече е ясен и вторият - швейцарската хард рок банда "Готард", която след дни ще издаде 12-ия си албум Silver. Това е и трети запис на музикантите с вокалиста Ник Маедер, който замени загиналия в катастрофа през 2010 г. Стиви Лий. Всичките предишни албуми на "Готард" са достигали до №1 в Швейцария, като бандата има продадени над 2 млн. копия по цял свят.



Диркшнайдер пък ще зарадва отново българската публика с песни от предишната си група "Аксепт", с която доби световна слава. Той изнесе с голям успех подобен самостоятелен концерт в София през март 2016 г.



Организаторите на Midalidare: Rock In The Wine Valley (анг. - Рок в долината на виното), на които по неофициална информация помага и бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, обещават в следващите дни да попълнят програмата с още една световноизвестна група.



Самият фест ще се състои между 9 и 11 юни в Могилово, което е приблизително по средата между Стара Загора и Чирпан. Билетите са в продажба в мрежата на "Ивентим", като първите 500 тридневни на промоционална цена от 55 лв. вече са изчерпани. Редовните струват по 70 лв., а от 1 юни ще са по 80 лв. Хедлайнер - WASP9 -11 юни т. г.Анонсираният в края на миналата година нов метъл фестивал Midalidare: Rock In The Wine Valley в чирпанското село Могилово започва да придобива все по-авторитетен вид. Малко след анонса на събитието стана известен и първият хедлайнер - американците W.A.S.P. А вече е ясен и вторият - швейцарската хард рок банда "Готард", която след дни ще издаде 12-ия си албум Silver. Това е и трети запис на музикантите с вокалиста Ник Маедер, който замени загиналия в катастрофа през 2010 г. Стиви Лий. Всичките предишни албуми на "Готард" са достигали до №1 в Швейцария, като бандата има продадени над 2 млн. копия по цял свят.Диркшнайдер пък ще зарадва отново българската публика с песни от предишната си група "Аксепт", с която доби световна слава. Той изнесе с голям успех подобен самостоятелен концерт в София през март 2016 г.Организаторите на Midalidare: Rock In The Wine Valley (анг. - Рок в долината на виното), на които по неофициална информация помага и бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, обещават в следващите дни да попълнят програмата с още една световноизвестна група.Самият фест ще се състои между 9 и 11 юни в Могилово, което е приблизително по средата между Стара Загора и Чирпан. Билетите са в продажба в мрежата на "Ивентим", като първите 500 тридневни на промоционална цена от 55 лв. вече са изчерпани. Редовните струват по 70 лв., а от 1 юни ще са по 80 лв. 48