Гилдията на сценаристите обяви номинациите си ---



Наградите на гилдията на сценаристите включват общо 26 категории. Самата организация е основана през 1954 г. и обединява в себе си над 19 000 писатели и сценаристи от САЩ. Мнението на сценаристите се смята за един от основните насоки за това кой ще получи "Оскар" тази година. Те ще бъдат раздадени на 19 февруари. Мюзикълът La La Land на режисьора Деймиън Шазел отново получи номинации за престижни кинонагради. Този път става въпрос за статуетките на Американската гилдия на сценаристите, чиито номинации бяха обявени в сряда вечерта, съобщават киноиздания.В категорията за най-оригинален сценарий с La La Land ще се състезават още драмата Moonlight на Бари Дженкинс и Manchester by the Sea на Кенет Лонерган. Освен тях за отличието ще се борят и Hell or High Water на Телър Шеридан и Loving на Джеф Никълс.За приза "Най-добър адаптиран сценарий" ще се борят "Първи контакт" на Ерик Хайсерер, "Дедпул" на Рет Риз и Пол Верник, Fences на Огаст Уилсън, Hidden Figures на Елисън Шредер и Тиодор Мелфи, както и вторият филм под режисурата на дизайнера Том Форд "Хищници в мрака".Наградите на гилдията на сценаристите включват общо 26 категории. Самата организация е основана през 1954 г. и обединява в себе си над 19 000 писатели и сценаристи от САЩ. Мнението на сценаристите се смята за един от основните насоки за това кой ще получи "Оскар" тази година. Те ще бъдат раздадени на 19 февруари. 53