Прелет над печата

Брррррррр

Със студени пръсти, посинели нокти и премръзнали крилe се носи една бяла топка над вестниците. Is it a bird, or is it a plane...? Не, прелитащият изпълнява дълга си. А веднага след това ще използва вестниците да си напали печката. Че студ, чак дяволът в ада си облече вълнения пуловер, изплетен от баба му. Известно е, че тия дрехи най топлят.



Като гигантски снежни топки, омесени от втория възможен сезон у нас - "Баси студа", летят безмилостни заглавия, спират асфалтовото движение и раняват гражданската вяра в институциите, призвани да ловят снежинките в полет. "Аварии с тока заради студа по Богоявление" - предрича "Труд" с тона на намусен Емо Чолаков.



Толкоз студ, че не се работи даже, бре - "Студът сменя работното време", съобщава "Стандарт". Направо да го отменя, щот иначе ще ни излязат пришки по езика да псуваме шефовете, че ни карат да бачкаме баш след Нова година. Виж, в школото са му намерили цаката - удължават им ваканцията. Не е будала Кунева, ами цял вицепремиер реформатор. То от училище тъй или иначе файда няма, след пет години ще има само две професии - програмисти и общи работници. И двете се усвояват предимно чрез практиката.



Но да връзваме кънките! Или както пише "Телеграф" - "Затварят пътища в шест области". Лиле, душо, грабвай лопата, от благодарност отдел "После" ще ти посвети сонет, който топли душата и помага за събиране на пари от винетки. Сиреч, важни са ни тия пари, без тях откъде магистрали и вестници да пишат заглавия като това в "Монитор" - "Родилките в болница преди преспите". А как са стигнали до болниците - по магистралите. Как са се намерили с любимия, за да са родилки? Пак така! Още два мандата магистрали - и демографският проблем ще изчезне като ланския сняг.



Но сега-засега положението е тежко - от небето пада сняг, а от старата дограма духа и ни схваща врата и раменете. Една такава ситуация, чак човек да се предаде. Както е направил Мони "Цункай Джиджи": "Симеон Дянков сам се предаде" ("Телеграф"). То пред прокуратурата всеки се предава. Като пред студа. Време е да се палят печки и камини. Според кастата.