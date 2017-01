Комшии Турция - който налага диктат, жъне бури Амбициите на Ердоган доведоха до постоянни терористични нападения и срив на икономическата мощ на страната По материали на чужди медии Турският президент Реджеп Ердоган въвлече страната си в няколко войни, което предизвика терористични удари и срив на икономиката.







Голямата вина е именно на Ердоган







"Ислямска държава" (ИД) вече пое отговорност за атентата, което според турски медии е извършено от киргизки гражданин. По-късно това бе опровергано. Зверското нападение срещу нощния клуб, извършено малко след настъпването на новата година, показва, че терорът ще продължи през цялата 2017 г., което за съжаление вече не изненадва никого.



Ислямисткият терор се разви на етапи през последните десетилетия. Първоначално джихадът в Египет се ограничаваше до малки екстремистки клетки. След това "Ал Кайда" му придаде международни мащаби и за атентатите си вербуваше отделни джихадисти. Опасността от ИД днес е несравнимо по-голяма. Защото тя може да използва разочарованите маси в ислямския свят. Може да вербува младежите, които се чувстват предадени - и най-вече младото поколение от мюсюлмани в Европа, радикализирали се по затворите. Всичко това дава на новите джихадисти нови, по-добри възможности от онези, с които навремето разполагаше "Ал Кайда". Турция не е единствената страна, застрашена от ислямисткия терор. Но в никоя друга държава, освен Ирак и Сирия, в момента не се извършват повече терористични нападения - от ИД или от кюрдски екстремисти. Президентът Ердоган е прав, когато казва, че терористичните нападения са свързани със събитията в региона. В началото на неговото управление Турция беше пощадена от терористите. След това обаче той въвлече страната в три войни - в Сирия и Ирак, както и у дома срещу кюрдите. А това надхвърля възможностите на Турция. Да, безспорно терорът е свързан със случващото се в Турция. Той обаче е и последица от политиката на турското ръководство.



Ужасяващият терористичен атентат в нощния клуб "Рейна" в Истанбул беше предизвестен много преди стрелките на часовниците да започнат да отброяват последните минути на 2016 г. През изминалите седмици шарлатани, наричащи се "имам" и "ходжа", сипеха в социалните мрежи огън и жупел срещу новогодишните празненства. И без капчица свян обявяваха привържениците на западния начин на живот за "неверници", превръщайки ги по този начин в потенциална мишена на атентати, коментира "Дойче веле". Дори Висшият религиозен съвет в светската държава Турция се обяви (в разпратената по джамиите петъчна молитва) против празненствата за Нова година, тъй като това не било съвместимо с ислямската култура. Затова въпросът не беше дали, а къде ще ударят въоръжените радикални ислямистки терористи в новогодишната нощ? Затова и полицията в Истанбул разположи 17 500 служители на реда, за да предотврати кървава баня. Пред нощния клуб "Рейна" обаче имаше само един охранител, който беше застрелян от атентатора, преди последният да избие или рани много хора. Сега може да се говори много с езика на конспирацията. Факт е обаче, че Турция е изправена пред най-тежката вътрешнополитическа криза и пред







най-големия хаос от създаването си през 1923 г.







Заслепен от голямата си цел - да превърне Турция в президентска република и да властва като едноличен лидер над страната и народа си - Ердоган допуска грешки, които са равносилни на самоубийство.



Отдавна отминаха времената, когато той беше в очите на ЕС и Германия реформатор. Вместо да води уверено напред към членство в ЕС една стабилна (икономически и политически) и ориентирана към съвременните ценности (културно) Турция, той проигра безвъзвратно доверието към себе си. Вместо да продължи някогашния курс на помирение, Ердоган тръгна на открита конфронтация с кюрдите. След парламентарните избори от 7 юни 2015 г. (де факто анулирани от Ердоган) при терористични атентати в Турция загинаха близо 1500 души и много бяха ранени. Реалистичната оценка на положението в страната говори за това, че ще има и много други кървави атентати - с непредвидими последици за икономиката на страната, турската лира и, не на последно място, за туризма. Негативните последици от това вече се усещат болезнено. Правовата държава в Германия означава, че никой не може да бъде осъден, ако преди това не е била доказана безусловно неговата вина. В Турция - и преди, и сега - важи друго правило: за да бъдеш задържан и разследван, е достатъчно дори само това да имаш различно мнение от това на държавната власт. И не обвинението трябва да доказва вината на задържаните, а обратното - обвинените трябва да доказват своята невинност. Затова сега над 170 журналисти, писатели и учени са в затвора, където заради обявеното извънредно положение са подлагани на разпити, продължаващи до пет дни, преди да имат възможност да разговарят с адвокат.



Cлeд дocтa тeжкa гoдинa, бeлязaнa oт peдицa тepopиcтични aтaки, кoнфликт c Pycия и вътpeшни paзмиpици, икoнoмикaтa нa Typция ce cви зa пъpви път oт ceдeм гoдини нacaм. Пpoблeмитe нa южнaтa ни cъceдкa дoвeдoxa дo oтcлaбвaнe нa вътpeшнoтo тъpceнe и кoшмapeн ceзoн зa тypиcтичecкия ceктop, коeтo ce oтpaзи в cпaд нa бpyтния вътpeшeн пpoдyкт (БBП) пpeз тpeтoтo тpимeceчиe. Зa мeceцитe мeждy юли и ceптeмвpи пoкaзaтeлят e нaмaлял c 1.8% нa гoдишнa бaзa, кaтo зa пocлeднo икoнoмикaтa ce cви пpeз cъщия пepиoд нa 2009 г., съобщи миналия месец oнлaйн издaниeтo Nаѕdаq. Pacтeжът нa cтpaнaтa нaмaля пoвeчe oт oчaквaнoтo и ocтaнa cтaбилнo нa нeгaтивнa тepитopия, пpи пpoгнoзи зa cпaд oт нe пoвeчe oт 0.4 нa cтo. Cлeд излизaнeтo нa тeзи peзyлтaти през декември







тypcкaтa лиpa пoтънa oщe пoвeчe







c 1.4% дo 3.5495 лиpи зa дoлap, кaтo тoвa e пoчти peкopдeн cпaд. "Hиe cмe пpeдпpиeли вcички нeoбxoдими мepки, cвъpзaни c вpeмeннoтo cвивaнe нa икoнoмикaтa", зaяви по това време вицeпpeмиepът Mexмeд Шимшeк. "Нашата икономика е нараснала с 2.2% през първите девет месеца на годината. А видимото забавяне на световната търговия, спадът на капиталите в развиващите се пазари и продължаващите геополитически напрежения оказаха влияние върху нашия растеж през третото тримесечие", призна все пак и Шимшек в свое прессъобщение. Той отбеляза също, че опитът за преврат на 15 юли и терористичните атаки поставят икономиката под натиск. Пo вpeмe нa cъбитиятa cлeд пpeвpaтa в Typция бяxa зaceгнaти 500 мecтни кoмпaнии c aктиви oт нaд 10 милиapдa дoлapa, кoeтo пoдкoпa oщe пoвeчe дoвepиeтo нa чyждecтpaннитe инвecтитopи. Терористичните атаки и кризата с Русия имаха и опустошителен ефект върху туризма в Турция, който отбеляза спад с над 40%.



Икoнoмиcтитe ocтaвaт cкeптици за бъдещето на турската икономика, кaтo eкcпepтът Пьoтp Maтиc oт лoндoнcкaтa Rаbоbаnk пpoгнoзиpa дoпълнитeлeн cпaд нa тypcкия БBП пpeз чeтвъpтoтo тpимeceчиe нa 2016 г. Toвa aвтoмaтичнo би oзнaчaвaлo, чe икoнoмикaтa влизa в peцecия. Oщe пpeди излизaнeтo нa peзyлтaтитe в края на м.г. peдицa aнaлизaтopи пpeдyпpeдиxa зa oтcлaбвaнeтo нa ocнoвнитe икoнoмичecки пoкaзaтeли в Typция, пpeдизвикaнo oт различните катaклизми в cтpaнaтa. Зa тoвa яcнo гoвopи и курсът на мecтнaтa вaлyтa, зaгyбилa близo eднa пeтa oт cтoйнocттa cи cпpямo американския дoлap oт нaчaлoтo нa гoдинaтa. Лиpaтa бeшe yдapeнa ocнoвнo oт oпaceниятa зa cигypнocттa в Typция. Meждyвpeмeннo в кpaя нa миналия ceптeмвpи aгeнция Мооdу'ѕ opязa инвecтициoнния peйтинг нa южнaтa ни cъceдкa дo кaтeгopия "бoклyк". Kaтo пpичинa oт opгaнизaциятa пocoчиxa oпaceниятa oтнocнo "пpeдвидимocттa и eфeктивнocттa нa пoлитикaтa нa пpaвитeлcтвoтo и cпaзвaнeтo нa въpxoвeнcтвoтo нa зaкoнa".







За Ердоган обаче няма връщане назад







Той ще трябва да продължи да се сражава в Сирия, този път на страната на Русия, докато не бъде победена "Ислямска държава". Ще е принуден да води тази битка срещу една организация, срещу която първоначално той беше много въздържан, а сега вече не може да се отърве от нея. В същото време турската армия воюва и срещу сирийските кюрди, за да им попречи да създадат кюрдска зона по протежение на турската граница. Турция воюва и на още един фронт - срещу движението на ислямския духовник Фетуллах Гюлен, което турското правителството смята за терористична организация и отговорна за неуспелия преврат. Досега са уволнени повече от 100 000 държавни служители, а над 40 000 души са арестувани заради предполагаеми връзки с Гюлен. Убедителни доказателства за това обаче до този момент не са представени. Ако Реджеп Ердоган иска да си възвърне поне малка част от доверието - вътре в Турция и навън в чужбина, той трябва да промени много неща. Например да не се задоволява само с писмена декларация или появяване по телевизиите, когато бъде извършен атентат като този в новогодишната нощ, а да се ангажира лично в разнищването на причините за него; не просто да се дистанцира, когато някой заплашва онези, на които са им скъпи европейските ценности и предпочитат друг начин на живот, а да задвижи подчинените му правосъдие и полиция, за да елиминира такива заплахи. И още нещо - Ердоган трябва да престане при всеки удобен повод да напада открито ЕС, и най-вече Германия, че подкрепяли и давали подслон на терористи и терористични организации. Макар че за един диктатор няма нищо по-сладко да обвинява за всичко външния враг, но това действа до един момент - докато хладилникът не победи телевизора, както вече е модерно да се повтаря у нас.



