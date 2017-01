Писмо от “България” 1 Кукувици, конституционалисти, джеримандери Димитри Иванов Димитри Иванов



"Jingle bells, Jingle all the way, Оh what fun it is to ride in an off track motor sleigh."



Те никога не се бяха возили на шейна, теглена от конче със звънчета, само на snowmobiles. Тръгваха да карат snow scooters. Те се бяха родили в САЩ, а аз дълго преди тях и не в клиника, нито в родилен дом, а вкъщи на Баделема в Асеновград и се возех на шейна, теглена от конче със звънчета, само че не пеех за one horse open sleigh, понеже бях дете и не знаех тази песен. Затуй сега, като подкарвам 85 години, съм православен и староверец. Аз си зная Коледа на седми януари след Игнажден. На Игнажден "полазникът" (първият човек, който ти влиза вкъщи), ако е омразник, не бива да му отваряш вратата. Сега на Игнажден не си отварям компютъра да не попадна на хейтър. Не ща омразник за полазник.



Нормалните християни не са суеверни. Но вие виждали ли сте нормален човек? Всеки си е башка луд. Аз полудях на тема конституции. Предишната беше "Конституция на народнодемократична република България". Демос е народ, демокрация е народовластие. Значи народно народовластие. Република е res (дело, дела), publica е обществени. Значи обществото управлява обществените дела. Двойна тъпотия. Но член първи поясняваше. Управлява Българската комунистическа партия.



Конституцията беше масивен свитък страници, с който ти идва да цапардосаш по главите конституционалистите, които са я писали. Конституцията на САЩ (1789) е само 7 члена и 27 поправки (amendments). Едно книжле, което се побира в горното джобче на ризата ти. Не можеш с него да треснеш по главите, които са я написали.



Шоуменът Слави Трифонов организира референдум да се преполови ли броят на депутатите. Хареса ми. Щото България остана 5.8 млн., САЩ са 319 млн., 55 пъти повече. САЩ имат 534 членове на сената плюс камарата, значи в българския парламент трябва да са... няма и десет души. А те са 240. Значи парламентарната тегоба на българите е 24 пъти по-тежка от тегобата на американците за техния върховен федерален орган.



Отрязаха този въпрос от референдума на Слави. Скопиха го. 2.5 млн. народ нямали право на мнение, право имали паразитиращите върху народа конституционалисти и депутати.



От скопения референдум остана мажоритарният вот. Той води към райониране. Gerrymandering. Да речем имаш райони А, Б, В, Г. В малките райони А и Б твоите двама кандидати печелят с 5 срещу 4 хиляди гласа, в големите райони В и Г те губят с 5 срещу 8 хиляди. За твоите двама са гласували общо 20, а за другите двама общо 24 хиляди. Но двете партии вкарват по двама кандидати. Валери Найденов знае това, но си остана бард на мажоритарния вот, слава Богу, че не свири на китара като Евгени Дайнов.



А пък аз, като чух доводи за и против районирането - да се пакетира Банско с Гърмен, а Разлог с Якоруда - станах куку.



Ку-ку беше двуседмично телевизионно предаване с плюшената кукла Ку-Ку, анимирана от Стефан Рядков и Васил Василев-Зуека. Бяха още Камен Воденичаров, СлавиТрифонов, Мартина Вачкова, Влади Въргала, Любен Дилов-син, Петър Курумбашев и Нидал Алгафари, когото наричах финикиеца, щото е от Леванта, където живеели финикийците и щото Нидал разбира от пари. Те се скараха за пари и се разпиляха, но те бяха още заедно, когато трима от тях влязоха при мен в кабинета на генералния директор Огнян Сапарев (Огнян беше в Пловдив да си изпитва студентите и аз го замествах). Две кукувици ми заобясняваха как в 1937-а американците пощурели от два часа "уж репортажи" как марсианци нападат Земята. Третата кукувица ги спря: Джимо знае за "Война на световете" и за Орсън Уелс.



Хареса ми идеята им да се надсмеят над телевизията и на хората, които й вярват. Мислещите хора в САЩ вече я наричаха телевизора "the idiot box" (плоски екрани още нямаше). Но те бяха кукувци, зрителите нямаше да им повярват. Затова те убедиха Митко Цонев и Владо Береану да участват в майтапа, като кажат в ефир, че Министерският съвет заседава извънредно, няма официално съобщение, че по югозападната ни граница става нещо.



- Изключено! Аусгешлосен! - забраних. - Over-reaction possible. Някой подофицер ще вдигне поделението по тревога, някой танк ще сгази някое момче. Измислете нещо друго.



Те измислили авария в АЕЦ "Козлодуй". После съдиха цялата ни банда.



Спечели льо командан Жак-Ив Кусто. Той прелетя над "АЕЦ Козлодуй" с вертолет и каза, че реакторите са опасни и трябва да се закрият. После анонимно енергийно лоби му даде пари да си направи нов кораб за подводни изследвания "Калипсо 2". Екс вицепремиерката Меглена Кунева каза на брюкселците Йес, ще си закрием АЕЦ, защото тя е йесменка, пардон - Yeswoman-ка ... пардон, не намирам думата. А ексдържавната глава Плевнелиев не знае, че когато Хрушчов подари Крим на Украйна, "Ню Йорк таймс" се възмути; сега се възмущава, че Москва си върна Крим.



ЧНГ, приятели! Пак оцеляхме от коледната дандания. В Мексико гръмна пазар за пиратки, в Берлин убиец помете коледния базар с камион, гръмнаха жп цистерни в Хитрино, в Турция ислямисти разстрелват самозабравили се християни неверници, които празнуват. Аз забравих да си купя памук да си запуша ушите да не чувам как простаците гърмят фойерверки, държавната глава празнослови. БНР стана по-хубаво, откакто не пуска български "творци". Те плащат ли за народното творчество, от което черпят. Всяко зло за добро. Every cloud has a silver lining, обясних на Джаки от Джаксън, Мисисипи.



Само тя и аз не яхнахме off track motor sleighs. Аз защото не мога да карам скутер, Джаки - понеже можеше да кара само инвалидната си количка. Тя беше paraplegic, парализирана от кръста надолу. Каза ми, че е Джаки от Джаксън, Мисисипи, заради - и извади от количката стар брой на Reаder's Digest. За написаното от нея в рубриката Real Stories пишеше, че е като написано от Марк Твен, а Джаки никога не била виждала река Мисисипи за разлика от мен. - Аз съм стар, затова съм видял много работи - успокоих я, но тя не се успокои, настояваше да й изпея Old Man River.



Спомних си как я пееше черният бард Пол Робсън. След безброй уискита и цигари запях дрезгаво като един Пол Робсън с тежка настинка; Джаки ръкопляскаше и припяваше:







There's an old man called Mississippi/



That's the old man that I'd like to be/



What does he care if the the world's got troubles/



What does he care if the land is free/



I'm tired of living, scared of dying/



Old man River/



That old Man River/



He must know something/



But he don't say nothing/



He just keeps rolling/



He keeps on rolling along ...











