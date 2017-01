Арт лупа

Пол Макартни







заедно с групата The Killers пя за гостите на руския олигарх Роман Абрамович в новогодишната нощ, чествана на карибския остров Сейнт Бартс, който е част от отвъдморските територии на Франция. Това съобщи сп. Billboard, а на страниците на инди-рок бандата в социалните мрежи се появиха видеоматериали от забавата. По време на изпълнението Пол Макартни изпя и песента Helter Skelter от двойния албум на "Бийтълс", излязъл през 1968 година.







Група "Куийн"







продължиха с издаването на официални клипове с текстове на песни. Този път те пуснаха клип с текст към Don't Stop Me Now. Песента е част от албума Jazz от 1978 година. Преди това Queen представиха ново лирик видео към Another One Bites The Dust от албума The Game (1980 година). Наскоро пък се появи и видео с текст към We Will Rock You от News Of The World (1977).







В американския град Пасадина,







Калифорния, се проведе ежегодният Парад на розите. Няколкостотин хиляди души се събраха въпреки лошото време и дъжда. Парадът на розите се провежда за 128-и път с традиционните украсени със стотици цветя платформи, оркестри и много настроение. Парадът бе проведен при повишени мерки за сигурност. Той бе охраняван от повече от хиляда полицаи. За първи път фестивалът на розите се провежда в Пасадина на 1 януари 1890г. Той е бил замислен и организиран от членовете на местния ловен клуб. Оттогава той става част от културното богатство на града.