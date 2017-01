Колата на Google ще се казва Waymo Така изглежда Waymo



Колата притежава най-съвременния хардуер и софтуер, включително огромен брой сензори, нов компютър и други системни подобрения. С това този хибриден автомобил, базиран на Chrysler Pacifica Hybrid, в истинския смисъл се превръща в автономна кола.



Google и Fiat Chrysler Automobiles се договориха през май м.г. да инвестират в компанията Waymo Inc. Сега интернет гигантът представи напълно завършено превозно средство, което е резултат от 6-месечната работа по интегрирането на системата за автономно шофиране.



Производството на автономния автомобил започна през октомври, като компанията Waymo Inc имаше на разположение няколко предишни прототипи, за да извърши тестовете. Колата е прекарала повече от 200 часа на пътя при екстремни климатични условия, а за тестване е използвана и пистата на компанията в Калифорния.



През 2017-а предстоят тестове по обществени пътища на първите 100 автономни автомобила.



