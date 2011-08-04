Футболна седмица

Понеделник (26.XII)
Диема спорт 2
14.30 "Уотфорд" - "Кристъл Палас"
17.00 "Манчестър Юн" - "Съндърланд"
19.15 "Хъл С" - "Манчестър С"
Диема спорт
17.00 "Арсенал" - "Уест Бромич"
21.45 "Нюкасъл" - "Шефилд У"
Диема
17.00 "Челси" - "Борнемут"
Нова спорт
17.00 "Рединг" - "Норич"
Вторник (27.XII)
Диема спорт
14.30 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Куинс Парк Рейнджърс"
17.00 "Дарби Каунти" - "Бирмингам"
Диема спорт 2
19.15 "Ливърпул" - "Стоук С"
Сряда (28.XII)
Диема спорт
21.45 "Саутхемптън" - "Тотнъм"
Четвъртък (29.XII)
Диема спорт
21.45 "Астън Вила" - "Лийдс"
Петък (30.XII)
Диема спорт 2
22.00 "Хъл С" - "Евертън"
Събота (31.XII)
Диема спорт 2
17.00 "Челси" - "Стоук С"
19.30 "Ливърпул" - "Манчестър С"
Диема спорт
17.00 "Престър Норт Енд" - "Шефилд У"
19.30 "Брентфорд" - "Норич"
Неделя (1.I)
Диема спорт
15.30 "Уотфорд" - "Тотнъм"
18.00 "Арсенал" - "Кристъл Палас"
Понеделник (2.I)
Диема спорт 2
14.30 "Мидълзбро" - "Лестър"
17.00 "Съндърланд" - "Ливърпул"
19.15 "Уест Хем" - "Манчестър Юн"
Диема спорт
17.00 "Манчестър С" - "Бърнли"
Диема
17.00 "Евертън" - "Саутхемптън"
Нова спорт
17.00 "Блекбърн" - "Нюкасъл"
Вторник (3.I)
Диема спорт 2
21.45 "Борнемут" - "Арсенал"
Диема спорт
22.00 "Стоук С" - "Уотфорд"
Диема
22.00 "Кристъл Палас" - "Суонзи"
Сряда (4.I)
Диема спорт
22.00 "Тотнъм" - "Челси"
Петък (6.I)
Диема спорт 2
21.55 ФА къп, III кръг: "Уест Хем" - "Манчестър С"
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