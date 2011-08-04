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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Понеделник (26.XII)

Диема спорт 2

14.30 "Уотфорд" - "Кристъл Палас"

17.00 "Манчестър Юн" - "Съндърланд"

19.15 "Хъл С" - "Манчестър С"

Диема спорт

17.00 "Арсенал" - "Уест Бромич"

21.45 "Нюкасъл" - "Шефилд У"

Диема

17.00 "Челси" - "Борнемут"

Нова спорт

17.00 "Рединг" - "Норич"



Вторник (27.XII)

Диема спорт

14.30 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Куинс Парк Рейнджърс"

17.00 "Дарби Каунти" - "Бирмингам"

Диема спорт 2

19.15 "Ливърпул" - "Стоук С"



Сряда (28.XII)

Диема спорт

21.45 "Саутхемптън" - "Тотнъм"



Четвъртък (29.XII)

Диема спорт

21.45 "Астън Вила" - "Лийдс"



Петък (30.XII)

Диема спорт 2

22.00 "Хъл С" - "Евертън"



Събота (31.XII)

Диема спорт 2

17.00 "Челси" - "Стоук С"

19.30 "Ливърпул" - "Манчестър С"

Диема спорт

17.00 "Престър Норт Енд" - "Шефилд У"

19.30 "Брентфорд" - "Норич"



Неделя (1.I)

Диема спорт

15.30 "Уотфорд" - "Тотнъм"

18.00 "Арсенал" - "Кристъл Палас"



Понеделник (2.I)

Диема спорт 2

14.30 "Мидълзбро" - "Лестър"

17.00 "Съндърланд" - "Ливърпул"

19.15 "Уест Хем" - "Манчестър Юн"

Диема спорт

17.00 "Манчестър С" - "Бърнли"

Диема

17.00 "Евертън" - "Саутхемптън"

Нова спорт

17.00 "Блекбърн" - "Нюкасъл"



Вторник (3.I)

Диема спорт 2

21.45 "Борнемут" - "Арсенал"

Диема спорт

22.00 "Стоук С" - "Уотфорд"

Диема

22.00 "Кристъл Палас" - "Суонзи"



Сряда (4.I)

Диема спорт

22.00 "Тотнъм" - "Челси"



Петък (6.I)

Диема спорт 2

21.55 ФА къп, III кръг: "Уест Хем" - "Манчестър С"

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