Програма на кината

Assassin's Creed 3D: 15:00 (днес, неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък), 19:20, 21:50, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D: 11:00, 11:15, 11:45, 12:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30 (утре), 16:15, 16:45, 17:15, 18:15, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:45, 22:15, 22:45 (днес, неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък), Баш обирджии, 13:00, Възражение по съвест, 21:20, Доктор Стрейндж, 18:45, Ела, изпей! 3D, 11:00, 12:30, 13:15, 14:45, 15:30 (утре), 17:00, 17:45, 19:15, 20:10, 21:30, 22:20 (днес, неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък), Ела, изпей! 11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45, Защо точно той?, 13:30, 15:45, 18:00, 20:20, 22:40, Квакъри, 11:00, Коледно парти, 14:40 (утре), 16:50, 19:10, 21:20, Косвена красота, 15:10 (утре), 19:40, 21:40, Кубо и пътят на самурая 3D, 11:20, 13:50 (неделя) , Подземен свят: Кървави войни 3D, 17:20 (утре и вторник) , 21:10, Първи контакт, 19:00, Смелата Ваяна, 12:00, 14:20 (утре), 16:40, Съюзени, 12:20 (утре) , 17:20, 19:50, 22:20, Тролчета, 11:10, 13:10, Фантастични животни и къде да ги намерим 3D, 16:00, Флорънс, 15:00, Хищници в мрака, 17:10, Щъркели, 12:40 СИНЕМА СИТИ

Assassin's Creed 3D: 17:20, 19:40, 22:00, Rogue One: История от Междузвездни войни Дублиран 3D,13:30, 16:15, 19:00, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D IMAX: 14:20, 17:10, 20:00, 22:45, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, 12:45, 14:00, 15:30 (утре), 16:45, 18:15, 19:30, 21:00, 21:45, 22:15, Доктор Стрейндж 3D, 15:00, Ела, изпей! 3D, 12:30, 13:15, 14:45, 15:30 (утре), 17:00, 17:45, 19:15, 20:10, 21:30, 22:20, Ела, изпей!, 14:00, 16:15, 18:30, 20:50, Защо точно той?, 13:30, 15:45, 18:00, 20:20, 22:40, Коледно парти, 13:00, 17:15, 19:30, 21:50, Косвена красота, 15:15, 19:10, Кубо и пътят на самурая 3D, 12:10, 14:30, Подземен свят: Кървави войни 3D, 19:20, 21:20, Смелата Ваяна 3D, 12:40, Смелата Ваяна, 13:50, 16:50, Съюзени, 16:30, 19:00, 21:4, Тролчета, 12:50, 14:50, Фантастични животни и къде да ги намерим 3D, 16:40, Хищници в мрака, 21:10 IMAX

Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, 11:30, 14:20, 17:10 (утре и неделя) 20:00, 22:45 (утре и неделя)

АРЕНА DE LUXE BULGARIA MALL

Assassin's Creed 3D: 17:15 (утре) , 19:45, 22:15, Rogue One: История от Междузвездни войни RealD 3D: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, Гробницата на фараона 5D: 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула 5D: 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35 , Assassin's Creed RealD 3D, 17:15, 19:45, 22:15, Защо точно той?: 12:30, 15:30, 20:20, 22:40, Какво става с полюса? 5D: 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Косвена красота: 13:15, 15:00, 21:30, Ела, изпей! RealD 3D, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 17:10, 18:15, 20:30, Подземен свят: Кървави войни RealD 3D, 19:30, Свърталище на духове 5D, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50.

АРЕНА THE MALL

Assassin's Creed RealD 3D: 17:15, 19:45, 22:15, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D: 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00 (утре) , 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 23:00, Тролчета RealD 3D: 12:10, Съюзени: 14:40, 16:45, 21:50, Защо точно той?: 11:50, 14:15 (утре), 19:20, 21:40, Ела, изпей! 11:40, 12:20, 13:10, 14:10, 14:50, 15:30, 16:30, 17:10, 17:50 (утре) , 18:50, 20:15, 21:10, 22:40, Защо точно той?: 11:50, 14:15, 19:20, 21:40, Коледно парти 16:00, 21:15, Косвена красота: 19:30, 22:30, Кубо и пътят на самурая 3D: 13:40, Подземен свят: Кървави войни 3D: 18:30, 20:30, Смелата Ваяна, 3D, 11:20, 16:10, Съюзени, 4:40, 16:45, 21:50 (утре и в неделя), Тролчета 3D, 12:10,

АРЕНА ЗАПАД

Assassin's Creed 3D, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 (днес и в неделя), Rogue One: История от Междузвездни войни 3D дублиран: 11:00, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00 (днес и в неделя), Ела, изпей! 3D: 23 декември (петък), 11:10, 12:00, 12:45, 13:30, 14:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:30, 18:10, 19:00, 19:45, 20:30, 21:20, 22:00 (днес и в неделя), Защо точно той?, 14:40, 17:00, 19:20, 21:45 (днес и в неделя), Коледно парти: 16:30, 19:00, 21:30 (днес и в неделя), Косвена красота: 15:30, 17:40, 20:00, 22:10 (днес и в неделя), Кубо и пътят на самурая 3D: 12:10 (утре), 17:20, Подземен свят: Кървави войни 3D, 16:00, 18:15, 20:30, 22:30 (днес и в неделя), Смелата Ваяна 3D: 11:40 (утре) , 14:00, 16:20, 18:45, Съюзени: 15:45, 18:30, 21:15 (днес и в неделя), Тролчета 3D: 11:30 (утре), 13:45, Фантастични животни и къде да ги намерим 3D: 14:30, 19:40, 21:10 (днес и в неделя), Хищници в мрака: 22:20

АРЕНА МЛАДОСТ

Assassin's Creed 3D: 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 (днес и в неделя), Rogue One: История от Междузвездни войни 3D: 11:45, 12:30, 13:15, 14:45, 15:30, 16:15, 17:45, 18:30, 19:15, 20:45, 21:30, 22:15, Ела, изпей! 3D: 11:10, 12:00, 12:50, 13:30, 14:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:30, 18:10, 19:00, 19:45, 20:30, 21:20, 22:30, Защо точно той?: 13:00, 15:20, 17:45, 20:15, 22:30, Коледно парти: 16:00, 18:40, 21:00, Косвена красота: 14:40, 17:00, 19:20, 21:20, Кубо и пътят на самурая 3D: 14:30, 16:50, Подземен свят: Кървави войни 3D: 16:20, 18:20, 19:40, 20:20, 21:40, 22:30, Смелата Ваяна 3D: 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, Съюзени: 14:00, 16:30, 19:10, 22:10, Тролчета 3D: 2:15, 14:15, Фантастични животни и къде да ги намерим 3D, 19:00, 21:40, Хищници в мрака: 21:50



ДОМ НА КИНОТО

Future Shorts Зима:(сряда), 20:00, Докато Ая спеше: (сряда), 14:00, Каръци: (сряда), 21:45, Коледна нощ в Барселона: (понеделник), 21:30, Комуната: (понеделник), 19:30, (четвъртък), 17:00, Маймуна: (понеделник), 13:30, Обединени щати на любовта, 16:00, Опит за биография на лицето X: (понеделник), 17:30, Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син(понеделник), 15:30, Семейни реликви: (вторник), 18:00, (сряда), 15:45, Слава, (вторник), 14:00, (сряда), 18:00



















