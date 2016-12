Великобритания не иска Рупърт Мърдок да купи телевизии "Скай" Рупърт Мърдок



Близо 100 000 подписа за по-малко от два дни е събрала петиция с искане британският медиен регулатор "Офком" да разгледа желанието на Рупърт Мърдок да придобие пълен контрол над телевизии "Скай". През миналата седмица компанията на милиардера "21 сенчъри фокс" предложи 11.7 милиарда лири за 61 на сто от акциите на най-мощната частна медийна група в страната, които той все още не притежава. Подписката е озаглавена "Спрете придобиването на "Скай" от Мърдок". Тя настоява британският министър на културата Карън Брадли да сезира "Офком" заради "потенциални проблеми с медийния плурализъм". Брадли има десет дни да реши дали сделката повдига въпроси от обществен интерес и по-специално дава ли тя на австралиеца твърде голямо внимание и контрол върху новинарската индустрия във Великобритания.Това е пореден опит да Мърдок да купи изцяло "Скай", в които той и досега е основен акционер. Чрез други свои фирми той притежава още вестниците The Times, The Sunday Times, The Sun" и няколко други медии. "Фактът, че 37 000 души подписаха петицията само в нейните първи 24 часа показва, че срещу сделката има огромна обществена опозиция", коментира мениджърът на сайта, който събира подписите. "Сега Карън Брадли трябва да покаже, че ще направи всичко, за да гарантира, че сделката се извършва според правилата и да отнесе въпроса и до "Офком".