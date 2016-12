"Дийп пърпъл" идват отново. Сега прощално Ще видим и чуем трима от голямата петорка на 70-те СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: Moko Solution "Пърпъл" са готови за един последен мощен рок поход за възторг на своите фенове. Само от групата зависи дали ще кажат наистина "Сбогом", или само "Довиждане" като "Скорпиънс", които удължиха вече с над 6 години прощалната си обиколка.







Няколко от големите рок групи обявиха прощални турнета в последните години - "Блек сабат", "Аеросмит", "Мотли крю", "Кис" и т.н. Сред тях се наредиха и музикантите от "Дийп пърпъл", които едновременно обявиха как през април излиза 20-ият им студиен албум inFinite и как ще го представят на прощално турне, наречено The Long Goodbye.



Имаше индикации, че тази обиколка ще мине и през България, още повече че миналата седмица бе обявен техен концерт в Букурещ на 13 май. Вчера това бе потвърдено - 14 май, зала "Арена Армеец". Обещанието за многобройните и верни фенове на групата е за няколко нови парчета и букет от класики като Smoke on the Water, Hush, Perfect Strangers, Burn, Lazy, Black Night, Child in Time, Highway Star и др.



След многобройни скандали, раздели и сдобрявания през годините "Пърпъл" ще бъдат с трима от оригиналните си членове - вокалиста Йън Гилън, който напълни докрай зала 1 на НДК през ноември, басиста Роджър Глоувър и барабаниста Йън Пейс. Покойният Джон Лорд е заменен на клавира от Дон Еъри, който също бе с Гилън миналия месец в София. А петият е Стив Морз, който е в групата от 1994-та, когато пое тежкото бреме да замени на китарата Ричи Блекмор.



Последната от многото визити на "Дийп пърпъл" в България бе през юни 2013 г. в Пловдив за концерт по случай 100-годишнината на местния футболен клуб "Ботев". Но и тогава сред публиката не бяха само футболни запалянковци, а рокаджии, които доказаха, че продължават да обичат силно своите любимци.



Организаторите от Moko Solution и NuCoast обещават и специална подгряваща група, която ще обявят скоро. Билетите вече се продават в мрежата на "Ивентим" за цялата страна, като цените са от 60 до 100 лв.



