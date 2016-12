Кончаловски се състезава за "Оскар" с "Рай" Надпреварата за най-престижните филмови награди се ожесточава Анита Димитрова Снимка: Арт фест Главната роля в "Рай" се изпълнява от съпругата на Кончаловски Юлия Висоцка.



Сред претендентите са още три филма, познати на българската фестивална публика - шведският "Човек на име Уве" (най-добра европейска комедия), "Това е само краят на света" (Канада) на реж. Ксавие Долан и швейцарската анимация "Животът ми като тиквичка". Той също бе сред номинираните за награда LUX, а на "Златните глобуси" в САЩ е сред претендентите за най-добра анимация на годината.



Останалите претенденти са "Танна" (Австралия), "Моята земя" (Дания), "Търговецът" на иранския режисьор Асгар Фархади и норвежкият "Изборът на краля". Българският претендент "Каръци" остана незабелязан сред кандидатурите от 85 държави. Наградата за най-добър неанглоезичен филм се присъжда за 60-а поредна година.



Ден по-късно академията обяви и 10-те филма с най-добри според членовете й специални ефекти. Сред тях, очаквано, е току-що излезлият по кината по света и у нас нов епизод на "Междузвездни войни" - A Rogue One, марвълските "Доктор Стрейндж" и "Капитан Америка", "Книга за джунглата", "Фантастични животни и къде да ги намерим" по Дж. Роулинг, анимацията на Laika "Кубо и пътят на самурая", фантастиките "Първи контакт" и "Пасажери", както и "Дружелюбният гигант" на Спилбърг.



Пълният списък номинирани в 89-ия тираж на "Оскарите" ще бъде обявен на 24 януари, а наградите ще се раздадат на 26 февруари в Кодак тиътър, Лос Анджелис, и ще бъдат излъчвани в 225 държави по света.



"Междузвездни войни" традиционно попада сред номинираните за специални ефекти, този път - с осмия филм от сагата "A Rogue One". 82 Американската Академия за филмово изкуство и наука започна да обявява кратките списъци с филми в категориите, където номинирането преминава в два етапа. В края на миналата седмица бяха обявени 9-те претендента за чуждоезичен филм, от които с гласуване през януари ще бъдат избрани финалните пет фаворита. Сред тях е "Тони Ердман" - германски филм, вече пожънал огромен успех на Европейските филмови награди плюс наградата LUX на Европейския парламент, както и най-новото произведение на Андрей Кончаловски. Ветеранът ще представлява Русия с "Рай" - филм за живота на трима души сред безмилостните разрушения от Втората световна война. Филмът вече спечели "Сребърен лъв" за режисура от Венеция, а заедно с "Тони Ердман" ще бъде в програмата на 21-вия "София филм фест" у нас през март. 79-годишният Кончаловски, който през 80-те засне и няколко филма в Холивуд, нарече борбата за "Оскар" "смешна". Неговият брат Никита Михалков е носител на академичната награда за "Изпепелени от слънцето".