Футболна седмица

Събота



Диема спорт 2



14.30 "Кристъл Палас" - "Челси"



17.00 "Съндърланд" - "Уотфорд"



19.30 "Уест Бромич" - "Манчестър Юн"



Диема спорт



18.00 "Гингам" - "Пари Сен Жермен"



21.00 "Монпелие" - "Бордо"



Нова спорт



17.00 "Лийдс" - "Брентфорд"



19.30 "Бирмингам" - "Брайтън&Хоув Албиън"



РИНГ.БГ



19.00 "Милан" - "Аталанта"



21.45 "Ювентус" - "Рома"



Евроспорт 2



16.30 "РБ Лайпциг" - "Херта"



19.30 "Волфсбург" - "Айнтрахт"



F+



14.00 "Спортинг" (Хихон) - "Виляреал"



17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Лас Палмас"



21.45 "Севиля" - "Малага"







Неделя



БНТ HD



12.30 Световно клубно първенство: Финал



Диема спорт 2



14.00 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Астън Вила"



16.00 "Ница" - "Дижон"



18.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Лил"



Диема спорт



15.30 "Борнемут" - "Саутхемптън"



18.00 "Манчестър С" - "Арсенал"



21.45 "Монако" - "Олимпик" (Лион)



РИНГ.БГ



13.30 "Сасуоло" - "Интер"



16.00 "Наполи" - "Торино"



21.45 "Лацио" - "Фиорентина"



Евроспорт 2



16.30 "Дармщад" - "Байерн"



18.30 "Байер" - "Инголщад"



Sport+



21.45 "Барселона" - "Еспаньол"







Понеделник



Евроспорт 2



21.15 "Нюрнберг" - "Кайзерслаутерн"



F+



21.45 "Атлетик" (Билбао) - "Селта"



Диема спорт 2



22.00 "Евертън" - "Ливърпул"







Вторник



РИНГ.БГ



20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Виляреал" - "Толедо"



22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Атлетико" (М) - "Гихуело"



Евроспорт 2



21.00 "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"







Сряда



Евроспорт 2



21.00 "Байерн" - "РБ Лайпциг"



РИНГ.БГ



20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Севиля" - "Форментера"



22.00 "Интер" - "Лацио"



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Барселона" - "Еркулес"







Четвъртък



РИНГ.БГ



21.45 "Фиорентина" - "Наполи"



