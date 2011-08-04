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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт 2

14.30 "Кристъл Палас" - "Челси"

17.00 "Съндърланд" - "Уотфорд"

19.30 "Уест Бромич" - "Манчестър Юн"

Диема спорт

18.00 "Гингам" - "Пари Сен Жермен"

21.00 "Монпелие" - "Бордо"

Нова спорт

17.00 "Лийдс" - "Брентфорд"

19.30 "Бирмингам" - "Брайтън&Хоув Албиън"

РИНГ.БГ

19.00 "Милан" - "Аталанта"

21.45 "Ювентус" - "Рома"

Евроспорт 2

16.30 "РБ Лайпциг" - "Херта"

19.30 "Волфсбург" - "Айнтрахт"

F+

14.00 "Спортинг" (Хихон) - "Виляреал"

17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Лас Палмас"

21.45 "Севиля" - "Малага"



Неделя

БНТ HD

12.30 Световно клубно първенство: Финал

Диема спорт 2

14.00 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Астън Вила"

16.00 "Ница" - "Дижон"

18.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Лил"

Диема спорт

15.30 "Борнемут" - "Саутхемптън"

18.00 "Манчестър С" - "Арсенал"

21.45 "Монако" - "Олимпик" (Лион)

РИНГ.БГ

13.30 "Сасуоло" - "Интер"

16.00 "Наполи" - "Торино"

21.45 "Лацио" - "Фиорентина"

Евроспорт 2

16.30 "Дармщад" - "Байерн"

18.30 "Байер" - "Инголщад"

Sport+

21.45 "Барселона" - "Еспаньол"



Понеделник

Евроспорт 2

21.15 "Нюрнберг" - "Кайзерслаутерн"

F+

21.45 "Атлетик" (Билбао) - "Селта"

Диема спорт 2

22.00 "Евертън" - "Ливърпул"



Вторник

РИНГ.БГ

20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Виляреал" - "Толедо"

22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Атлетико" (М) - "Гихуело"

Евроспорт 2

21.00 "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"



Сряда

Евроспорт 2

21.00 "Байерн" - "РБ Лайпциг"

РИНГ.БГ

20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Севиля" - "Форментера"

22.00 "Интер" - "Лацио"

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Барселона" - "Еркулес"



Четвъртък

РИНГ.БГ

21.45 "Фиорентина" - "Наполи"

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