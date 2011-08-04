Футболна седмица

Събота
Диема спорт 2
14.30 "Кристъл Палас" - "Челси"
17.00 "Съндърланд" - "Уотфорд"
19.30 "Уест Бромич" - "Манчестър Юн"
Диема спорт
18.00 "Гингам" - "Пари Сен Жермен"
21.00 "Монпелие" - "Бордо"
Нова спорт
17.00 "Лийдс" - "Брентфорд"
19.30 "Бирмингам" - "Брайтън&Хоув Албиън"
РИНГ.БГ
19.00 "Милан" - "Аталанта"
21.45 "Ювентус" - "Рома"
Евроспорт 2
16.30 "РБ Лайпциг" - "Херта"
19.30 "Волфсбург" - "Айнтрахт"
F+
14.00 "Спортинг" (Хихон) - "Виляреал"
17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Лас Палмас"
21.45 "Севиля" - "Малага"
Неделя
БНТ HD
12.30 Световно клубно първенство: Финал
Диема спорт 2
14.00 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Астън Вила"
16.00 "Ница" - "Дижон"
18.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Лил"
Диема спорт
15.30 "Борнемут" - "Саутхемптън"
18.00 "Манчестър С" - "Арсенал"
21.45 "Монако" - "Олимпик" (Лион)
РИНГ.БГ
13.30 "Сасуоло" - "Интер"
16.00 "Наполи" - "Торино"
21.45 "Лацио" - "Фиорентина"
Евроспорт 2
16.30 "Дармщад" - "Байерн"
18.30 "Байер" - "Инголщад"
Sport+
21.45 "Барселона" - "Еспаньол"
Понеделник
Евроспорт 2
21.15 "Нюрнберг" - "Кайзерслаутерн"
F+
21.45 "Атлетик" (Билбао) - "Селта"
Диема спорт 2
22.00 "Евертън" - "Ливърпул"
Вторник
РИНГ.БГ
20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Виляреал" - "Толедо"
22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Атлетико" (М) - "Гихуело"
Евроспорт 2
21.00 "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"
Сряда
Евроспорт 2
21.00 "Байерн" - "РБ Лайпциг"
РИНГ.БГ
20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Севиля" - "Форментера"
22.00 "Интер" - "Лацио"
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Барселона" - "Еркулес"
Четвъртък
РИНГ.БГ
21.45 "Фиорентина" - "Наполи"
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