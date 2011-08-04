СТАТИСТИКА



"ЦСКА-София" 3:0 "Дунав" (Пинто 60, Чорбаджийски 88, Дюлгеров 90)



"Ботев" (Пд) 3:2 "Пирин" (Бл) (Неделев 21-д, Косоко 28, Пауло 58; Костов 25, 90)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 15 2 1 46:16 47 2. "ЛЕВСКИ" 13 4 2 31:10 43 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 10 5 4 28:10 35 4. "ЧЕРНО МОРЕ 9 5 5 23:18 32 5. "ЛОКО" (ПД) 8 6 5 28:23 30 6. "ДУНАВ" 8 4 7 22:20 28 7. "БОТЕВ" 7 3 9 30:37 24 8. "БЕРОЕ" 6 5 8 16:22 23 9. "ВЕРЕЯ" 6 5 8 17:25 23 10. "СЛАВИЯ" 6 3 10 24:30 21 11. "ПИРИН 5 4 10 21:30 19 12. "ЛОКО" (ГО) 4 6 9 14:26 18 13. "НЕФТОХИМИК" 4 3 12 19:32 15 14. "МОНТАНА" 2 3 13 12:32 9

Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.



ГОЛМАЙСТОРИ

12 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

8 гола - Тодор Неделев ("Ботев");

7 гола - Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");

5 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Жуниор Мапуку ("Берое");

4 гола - Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");

3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Божидар Чорбаджийски и Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Божидар Васев и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).



В слeдващия кръг - 18 февруари 2017 г. (събота): "Черно море" - "ЦСКА-София", "Дунав" - "Берое" (при закрити врата), "Локо" (ГО) - "Ботев", "Пирин" - "Левски", "Нефтохимик" - "Монтана", "Верея" - "Локо" (Пд), "Славия" - "Лудогорец".

ПЪРВА ЛИГА, ХIХ КРЪГ(Пинто 60, Чорбаджийски 88, Дюлгеров 90)(Неделев 21-д, Косоко 28, Пауло 58; Костов 25, 90)КЛАСИРАНЕ 72