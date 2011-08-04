СТАТИСТИКА

|"ЦСКА-София"
|3:0
|"Дунав"
|"Ботев" (Пд)
|3:2
|"Пирин" (Бл)
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|15
|2
|1
|46:16
|47
|2. "ЛЕВСКИ"
|13
|4
|2
|31:10
|43
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|10
|5
|4
|28:10
|35
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|9
|5
|5
|23:18
|32
|5. "ЛОКО" (ПД)
|8
|6
|5
|28:23
|30
|6. "ДУНАВ"
|8
|4
|7
|22:20
|28
|7. "БОТЕВ"
|7
|3
|9
|30:37
|24
|8. "БЕРОЕ"
|6
|5
|8
|16:22
|23
|9. "ВЕРЕЯ"
|6
|5
|8
|17:25
|23
|10. "СЛАВИЯ"
|6
|3
|10
|24:30
|21
|11. "ПИРИН
|5
|4
|10
|21:30
|19
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|6
|9
|14:26
|18
|13. "НЕФТОХИМИК"
|4
|3
|12
|19:32
|15
|14. "МОНТАНА"
|2
|3
|13
|12:32
|9
Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.
ГОЛМАЙСТОРИ
12 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
8 гола - Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
5 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Жуниор Мапуку ("Берое");
4 гола - Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Божидар Чорбаджийски и Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Божидар Васев и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).
В слeдващия кръг - 18 февруари 2017 г. (събота): "Черно море" - "ЦСКА-София", "Дунав" - "Берое" (при закрити врата), "Локо" (ГО) - "Ботев", "Пирин" - "Левски", "Нефтохимик" - "Монтана", "Верея" - "Локо" (Пд), "Славия" - "Лудогорец".